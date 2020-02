90 let pozneje: našli so nekdanjo Mussolinijevo alfo #foto

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so pri Alfi Romeo svojemu oblikovalcu Vittoriju Janu zaupali zasnovo lahkega in visoko zmogljivega avtomobila. Leta 1925 so na avtomobilski razstavi v Milanu pokazali alfo romeo 6C 1500, štiri leta pozneje pa v Rimu še zmogljivejšo različico 6C 1750. Oznaka 6C je ponazarjala tip motorja, to je bil vrstni šestvaljnik.

V različici super sport so jih leta 1929 izdelali 112. Foto: Thornley Kelham Mussolini je kupil alfo leta 1930 in jo nato prodal v Afriko

13. januarja leta 1930 je enega prvih primerkov naročil tudi Benito Mussolini, italijanski diktator in vodja fašistov. Za alfo je plačal 60 tisoč takratnih italijanskih lir, kar bi v današnjem denarju pomenilo okrog 50 tisoč dolarjev. Avtomobil je bil v različici 1750 SS, pri čemer SS predstavlja oznako super sport.

Po prevzemu avtomobila se je z njim udeležil nekaj dirk po Italiji, nato pa je v poznih tridesetih letih alfo romeo že prodal v Afriko. Poslal jo je v Eritrejo, kjer so jo novi lastniki še bolj izrazito predelali za tekmovalne namene.

Težko delo z obnavljanjem 90 let stare alfe romeo

Nekdanja Mussolinijeva alfa romeo je bila nato tudi v ZDA, danes pa se nahaja v Angliji. Tam jo bo poskušala družba Thornley Kelham obnoviti in ji vrniti nekdanji sijaj. Delo bo zahtevno, saj avtomobilu manjka kar nekaj originalnih delov. Med temi so žarometi, blatniki in tudi kolesa. Tudi fotografij originalnega izdelka, za katerega so bili nekoč zaslužni pri Alfinem podizvajalcu za (ročno) izdelavo karoserij Stabilimenti Farina, ni mnogo.

Foto: Thornley Kelham

Foto: Thornley Kelham

Foto: Thornley Kelham

Foto: Thornley Kelham