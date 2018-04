73-letnik razbil porscheja med parkiranjem

Zgodilo se je v Colchestru na vzhodu Anglije, kjer je želel 73-letni voznik parkirati svoj porsche 911 targa. Pri tem je s sprednjim delom zapeljal naravnost v opečnat zid, ga podrl in s sprednjim delom avtomobila končal na spodnji ploščadi. Natančnega vzroka pri policiji še niso objavili, voznik pa bi lahko zamenjal stopalki za plin in zavoro.

Voznik v nesreči ni bil poškodovan, policisti pa so o dogodku obvestili tudi pristojni organ za izdajo oziroma obnovo vozniških dovoljenj.

A friend in Colchester just sent me this. Barmy pic.twitter.com/eAk07x76Mp