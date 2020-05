308 km/h: najstnik na vožnjo z očetovim mercedesom AMG

Družinskega mercedesa so zasegli

Policisti v Ontariu so komaj verjeli informacijam s terena, da so ujeli voznika pri hitrosti več kot 300 kilometrov na uro. Ustavili so komaj 19-letnega voznika, ki je doma vzel avtomobil očeta in odšel na vožnjo z enako starim vrstnikom. Policisti so jima izmerili hitrost 308 kilometrov na uro. To se je zgodilo na odseku, kjer je omejitev hitrosti sicer od 100 do 110 kilometrov na uro.

Mlademu vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in ga obtožili številnih resnih prekrškov. Zanje bi lahko dobil globo do 10 tisoč dolarjev in tudi do pol leta zaporne kazni. Za sedem dni je policija tudi zasegla avtomobil, torej mercedes-benza C63 AMG.