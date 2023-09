Nemška proizvodnja električne energije je do zdaj močno slonela na premogu, zdaj pa vlagajo velika sredstva v občutno povečanje deleža elektrike iz obnovljivih virov. Del tega so domači fotovoltaični sistemi. Pristojno nemško ministrstvo je ponudilo 300 milijonov evrov subvencij za postavitev domačih sončnih elektrarn, energijskih hranilnikov in stenskih polnilnic za električne avtomobile. Sredstva so Nemci razgrabili v manj kot 24 urah.

To je sporočila nemška državna banka KfW, ki je s tem tudi zaustavila razpis subvencij. Posameznik je lahko dobil subvencijo v višini do 10.200 evrov. Po podatkih iz omenjene banke so prejeli okrog 33 tisoč vlog.

Nemško ministrstvo je sicer za subvencije namenilo 500 milijonov evrov, a 200 milijonov evrov bodo prihranili za prihodnje leto.