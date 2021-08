18 mesecev in že četrta odpoved avtosalona

Septembra nas čaka avtomobilski salon IAA v Munchnu, v New Yorku pa so morali ob naraščanju okužb s covidom-19 podoben avtomobilski spektakel spet odpovedati. To je že četrta odpoved tega salona v zadnjem letu in pol.

Osemnajst mesecev, štiri odpovedi. To je izplen avtomobilske razstave v New Yorku, ki je ne bodo mogli izpeljati niti konec tega meseca. Zaradi povečanja okužb s covidom-19, različice delta, so morali organizatorji salon odpovedati.

Zdaj ga napovedujejo za april 2022

Dogodek v New Yorku so tradicionalno sicer organizirali aprila, privabil pa je lahko tudi milijon obiskovalcev. Lani so ga iz spomladi naprej prestavili v avgust, nato v pomlad 2021 in nato spet v avgust 2021. Organizatorji ga zdaj spet napovedujejo za april prihodnje leto.

Newyorška razstava ima sicer 121-letno tradicijo. Letos bi bil glaven poudarek na električnih avtomobilih, katerim bi bile namenjene tudi štiri notranje steze za preizkus vozil.