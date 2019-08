Lahko ta napravica res spremeni avtomobile prihodnosti?

Ameriško podjetje Luminar je predstavilo laserski čitalnik, ki bo stal le 450 evrov. Je to prvi preboj v svetu avtonomnih vozil? Foto: Luminar

Musk je velik nasprotnik laserja. Bo zdaj spremenil svoje mnenje?

Eden največji kritikov laserskega čitalnika je Elon Musk. Ustanovitelj Tesle v svoje avtomobile vgrajuje izključno kamere, ki bodo glavni del prehoda na samovozečo prihodnost. "Kdor se bo zanašal na lidar, je oplel. Kot da bi imeli cel kup dragih dodatkov. Eden izmed njih je slab, posledično je slaba celotna skupina," je Musk povedal na Teslinem avtonomnem dnevu aprila.

Musk je meril predvsem na vrteči se strešni laserski čitalnik, ki ga izdelujejo pri vodilnem podjetju Velodyne in stane skoraj 70 tisoč evrov. Cena povzroča težave predvsem razvojnim podjetjem, ki bi rada svoj vložek dobila povrnjen s prevozom potnikov v svojih avtonomnih taksijih. Zaradi cene je vgradnja takšnega dela v osebni avtomobil praktično znanstvena fantastika.

Na povsem drugem bregu je večina razvijalcev avtonomne tehnologije. Ti trdijo, da je laserski čitalnik ključni del za varno vožnjo v avtonomnih avtomobilih in edini sistem, zmožen hitro prepoznavati okolico. Številni zato razvijajo svoje laserske čitalnike ali pa so jih kupili pri namenskih proizvajalcih. V množici je pred dnevi v pozitivnem smislu izstopala napoved podjetja Luminar, v katerem so potrdili razvoj laserskega čitalnika, ki bo stal vsega 450 evrov. To ni le cena, ki je primerna za razvojna podjetja, temveč cena, ki omogoča vgradnjo laserskega čitalnika v avtonomna vozila.

Tesla za delno avtomatizirano vožnjo uporablja izključno kamere. Se to lahko, kljub kritičnemu Musku, s padcem cene laserskega čitalnika spremeni? Foto: Tesla

Lahko svet na glavo obrne čitalnik v velikosti pločevinke?

Podjetje iz Palo Alta je tretjo generacijo laserskega čitalnika poimenovalo Iris. Gre za enoto v velikosti pločevinke za pijačo, ki tehta manj kot kilogram in je dovolj majhna, da se jo namesti v zračnik na odbijaču. Kot je pojasnil Austin Russel, izvršni predsednik, je del dovolj trpežen, da vzdrži več let na cesti ter povsem normalno deluje tudi ob povečanem vplivu lukenj na cesti in ekstremih temperaturnih razponih. Za delovanje potrebuje le 15 vatov in ima doseg 250 metrov.

Prihod cenovno dostopnega laserskega čitalnika bi lahko pomenil velik premik naprej pri razvoju avtonomnih vozil. Še posebej če za to ceno ponuja vse prednosti te tehnologije. Za uporabo laserskega čitalnika bi se ob taki nakupni ceni lahko odločila tudi večja podjetja, kot je Nissan, ki zdaj uporabljajo sistem kamer.

Izniči slabosti kamer in senzorjev

Laserski čitalnik odstrani večino slabosti današnjih kamer in senzorjev. V primerjavi s kamero vidi odlično tako podnevi kot ponoči, lahko zazna detajle bolje kot radar, zazna pa tudi pešce in kolesarje. Laserski čitalnik za steklom ali odbijačem prinaša zmogljivost robota, tako naprednega elementa avtomobilski svet danes še ne pozna. Toda tudi to ni dovolj za polni razvoj samovozečega avtomobila. Potreben je 360-stopinjski nadzor okoli avtomobila.

Waymo je eden izmed razvijalcev tehnologije za avtonomno vožnjo, vendar vgradnjo v serijske avtomobile zavira visoka cena laserskega čitalnika. Foto: Reuters