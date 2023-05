NE SPREGLEJTE! Novi VW ID.3 zdaj po ugodnejši ceni.

Oglasno sporočilo

Električna vozila postajajo vse bolj priljubljena izbira na slovenskih cestah. Prodaja električnih vozil strmo raste vsak mesec. To je seveda povsem razumljivo, saj so precej bolj praktična in vsestransko uporabna, poleg tega pa najnovejši modeli že omogočajo več kot dovolj dosega in udobno hitro polnjenje na vse več lokacijah. Preverili smo, kje vas ta trenutek časa najboljša ponudba za novi električni avtomobil z najnovejšo tehnologijo. Za vsi, ki razmišljate o električnem avtu, je zdaj pravi čas za nakup.

Ali ste vedeli, da je bil marca v Sloveniji najbolj prodajan električni avto?

Statistika registracij novih vozil v Sloveniji razkriva, da je bilo marca najbolje prodajano vozilo v Sloveniji 100-odstotno električno. To je nov mejnik za električna vozila pri nas, ki so jih v prvih treh mesecih leta skupaj registrirali že 1.164. To vse kaže na to, da so električna vozila zares pametna izbira, ko se odločamo za nov avto, saj so odlična izbiro za vsakdanje poti. Z najnovejšimi rešitvami, kot je pri znamki Volkswagen tehnologija Plug & Charge v kombinaciji z Volkswagnovimi električnimi polnilnicami Volkswagen Charger, je polnjenje izredno udobno in hitro ter ne predstavlja več nobenih ovir pri mobilnosti. Električni model VW ID.3 je najbolje prodajan električni model znamke Volkswagen, zdaj p vam je na voljo v ugodnejši ponudbi in z najnovejšo tehnologijo. (1)

TOP ponudba za popolnoma nov električni ID.3 do 31. 5. 2023

V posebni ponudbi boste ob nakupu modela VW ID.3 prejeli VW BON za financiranje/zavarovanje vozila v višini do 4.200 evrov* in bon za nakup polnilne postaje v višini 500 evrov.* Ponudba velja za vozila iz zaloge in za nova naročila do preklica oz. do razprodaje - preverite veljavnost pri prodajnih svetovalcih. Ponudba velja do 31. 5. 2023.* Poleg omenjenih ugodnosti boste po nakupu lahko uveljavljali tudi subvencijo za električna vozila Eko sklada, ki trenutno znaša 4.500 evrov* za fizične stranke.

Posebna ponudba za novi VW ID.3 Pro Performance 2023 – doseg do 426 kilometrov

Model VW ID.3 Pro Performance (motor 150 kW, baterija 58 kWh, doseg 426 km po WLTP) je na voljo že od 34.532 evrov (s popustom ob financiranju VW BON in z odšteto subvencijo). Izkoristite posebno ponudbo!

ID.3 Pro Performance (motor 150 kW, baterija 58 kWh) - posebna ponudba: 43.232 €*: MPC redna cena

-4.200 €*: VW BON financiranje/zavarovanje

38.732 €*: akcijska cena z VW BON financiranjem

-4.500 €*: subvencija Eko sklada

34.532 €*: končna cena z vključeno subvencijo PREVERITE PONUDBO: VW ID.3 AKCIJA

Zakaj je novi Volkswagen ID.3 v tej ponudbi zares odlična priložnost za nakup?

Pri Volkswagnu že veliko let spodbujajo in razvijajo električno mobilnost, kar je prvi razlog za nakup. Ta trenutek vam pri Porsche Inter Auto in znamki Volkswagen Slovenija predstavljajo odlično ponudbo za povsem novi, prenovljeni in izboljšani Volkswagen ID.3 z večjim dosegom 426 kilometrov (WLTP) s kapaciteto baterije 58 kilovatnih ur in do 546 kilometrov (WLTP) s kapaciteto 77 kilovatnih ur. Sveža oblika, materiali višje kakovosti in najnovejši asistenčni sistemi - to je novi ID.3. Izboljšan zunanji videz in s prefinjeno notranjo zasnovo. Novost sta prav tako razširjena paleta barv in nova zasnova v notranjosti.

Vrhunska vključena serijska oprema v tej posebni ponudbi (VW ID.3 Pro Performance):

kapaciteta baterije 58 kWh – doseg do 426 km (WLTP)

moč polnjenja baterije z izmeničnim tokom (AC) do 11 kWh

moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 120 kWh

brezžični App-Connect za Apple CarPlay in Android Auto

klimatska naprava AirCare Climatronic

LED-žarometi

navigacijski sistem Discover Pro

ogrevana sprednja sedeža

ogrevan, večfunkcijski volan

tempomat z avtomatskim uravnavanjem ACC

telefonski vmesnik Comfort

digitalni radijski sprejemnik DAB+

ambientna osvetlitev, 10-barvna

glasovno upravljanje vozila

VW ID. 3 konfigurator in oprema – sestavite si svojega! VW ID.3 je že serijsko izjemno dobro opremljen, v paketu opreme Pro Performance boste našli vso najpomembnejšo in najsodobnejšo opremo. Sestavite si svojega: VW ID.3 konfigurator

Odlična ponudba tudi preostalih električnih modelov družine ID

Tudi ob nakupu popolnoma električnega ID.4 ali ID.5 boste prejeli bon za financiranje in zavarovanje vozila v višini do 4.400 evrov* in bon za nakup polnilne postaje v višini 500 evrov.* Poleg omenjenih ugodnosti boste po nakupu lahko uveljavljali tudi subvencijo za električna vozila, ki trenutno znaša 4.500 evrov.*

Izjemna ponudba električnih vozil VW:

VW ID.3 do -4.200 € prihranka:* cena že od 38.732 €* - 4.500 €* subvencija Eko sklad

do -4.200 € prihranka:* cena že od 38.732 €* - 4.500 €* subvencija Eko sklad VW ID.4 do -4.400 € prihranka:* cena že od 47.332 €* - 4.500 €* subvencija Eko sklada

do -4.400 € prihranka:* cena že od 47.332 €* - 4.500 €* subvencija Eko sklada VW ID.5 do -4.400 € prihranka:* cena že od 50.896 €* - 4.500 €* subvencija Eko sklada

VW ID.3 oprema – bistvene novosti

Spoznajte najsodobnejšo opremo električnega vozila. Pri Volkswagnu smo vse inteligentne asistenčne sisteme združili pod imenom IQ.DRIVE. V svojem ID.3 boste zlahka ohranjali nadzor nad vsem, kar je pomembno. Projicirni sistem s tehnologijo obogatene resničnosti kot del opcijskih paketov Interieur projicira pomembne informacije na vetrobransko steklo v voznikovo neposredno vidno polje, na primer vašo trenutno hitrost ali veljavne prometne znake.

Z neprekinjenimi odbijači, vznemirljivimi novimi barvami, kot je temna olivnozelena kovinska, in premišljenimi podrobnostmi na sprednjem delu je ID.3 prejel svežo podobo, a hkrati ohranja kultno podobo družine ID. Tudi sprednji pokrov je zdaj še izrazitejši in dokazuje, da je tudi dober dizajn vedno mogoče še nadgraditi - na primer z novo oblikovanimi zadnjimi lučmi z opcijskimi dinamičnimi smerniki. Inovativni matrični LED-žarometi IQ.LIGHT lahko ta vtis celo še okrepijo.

Kaj o ID.3 menijo slovenski novinarji? "Novi ID.3 blesti predvsem v svoji izjemni preprostosti, uporabnosti in širini izbire. Težko bi mu napovedali uspeh hrošča ali golfa, bo pa nedvomno prepričal veliko kupcev električnih avtov," so zapisali pri AMZS.si, pri Siol.net pa dodajamo, da je ID.3 moderno in všečno oblikovan avtomobil, ki je praktičen in prostoren. (2)

Katere so prednosti električnih vozil?

tišja, bolj udobna in sproščujoča vožnja

takojšnja odzivnost in visoke zmogljivosti

varčna in ekološka, bolj zelena vožnja, prijazna so okolja

manjši stroški vzdrževanja in servisiranja

v Sloveniji je dostopna in razvejana mreža polnilnic

cena s financiranjem je vse bolj ugodna

pridobitev subvencije pod pogoji Eko sklada

polnjenje je z novejšimi tehnologijami vse hitrejše

električni avtomobili ne obremenjujejo okolja

električni avtomobili so večinoma stilsko oblikovani in izredno privlačni

Imate dodatna vprašanja? Z veseljem smo vam na voljo.

