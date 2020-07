Enostavno polnjenje električnih vozil doma in na poti

Oglasno sporočilo

Ne le, da je vožnja z električnim vozilom udobnejša in prijaznejša do okolja, v prid odločitvi za nakup govorijo tudi nižji stroški uporabe. Pred nakupom električnega vozila pa se nam porajajo mnoga vprašanja, med drugim tudi, kje in kako polniti baterijo vozila.

Domača električna polnilnica Etrel Inch

Najudobneje napolnite baterijo kar doma. Obstaja več vrst polnilnih postaj. Svoje e-vozilo lahko polnite z enostavno električno polnilnico, ki je vgrajena v polnilni kabel in polni z močjo do dveh kilovatov. Za učinkovito polnjenje baterije je primernejša polnilna postaja, ki jo pritrdimo na steno, vanjo pa dovajamo izmenični eno- ali trifazni tok. Ta zmore od treh do 11 ali 22 kilovatov moči in je skoraj enakovredna javnim polnilnicam.

Brezplačno polnjenje na Petrolovi polnilnici

Petrol v svoji ponudbi ponuja hišne električne polnilnice Etrel Inch, ki omogočajo enostavno polnjenje s prilagojenim upravljanjem porabe električne energije. Polnjenje baterije spremljate in uravnavate prek mobilne ali spletne aplikacije OneCharge. Petrolovi strokovnjaki pa pri nakupu polnilnice poskrbijo za svetovanje, dobavo in dostavo, montažo ter vzdrževanje. Z ugodnim Petrol financiranjem, brez pologa, brez obresti, do treh let in popustom na dobavo Petrol Elektrike pa poskrbijo, da je nakup električne polnilnice kar se da ugoden.

Hitro polnjenje na Petrolovi polnilnici

Kako pa je s polnjenjem na poti? Petrol z več kot 100 lokacijami polnilnih postaj zagotavlja največjo mrežo polnilne infrastrukture v Sloveniji. Med njimi so najučinkovitejše hitre polnilnice, ki električni avto polnijo z močjo 50, 100 ali 150 kilovatov, pojavljajo pa se tudi 350-kilovatne polnilnice. Hitre polnilnice napolnijo povprečen baterijski sklop do zmogljivosti 80 odstotkov v manj kot uri. S spletno in mobilno aplikacijo OneCharge pa lahko v realnem času preverite lokacije Petrolovih javnih polnilnic, poiščete vam najbližjo, preverite zasedenost in delovanje ter z njo opravite plačilo.

Električna vozila postajajo del našega vsakdana, vsa potrebna infrastruktura pa omogoča, da je uporaba e-vozila ne le prijazna do okolja in varčna, ampak tudi enostavna in udobna.