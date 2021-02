Citroën grë na ëlektriko

Oglasno sporočilo

Citroën je že dobro stoletje eden od glavnih akterjev, ki si prizadevajo za dostopnost avtomobilov širši množici. Glede na to, da se potrebe po mobilnosti spreminjajo in da postaja okolju prijazna mobilnost vse bolj pomembna, Citroën odslej ponuja vse modele tudi na 100-odstotni električni pogon in hkrati še priključno hibridne modele. Preprosto lahko rečemo, da Citroën gre na ëlektriko.

Elektrifikacija predstavlja pomemben korak v razvoju znamke in pooseblja strategijo o možnosti izbire pogona ter obenem ohranja svoje najpomembnejše vrednote: udobje, kreativnost, praktičnost in drugačnost.

Koraki inovacij v panogi so opazno povečali navdušenje potrošnikov nad električnimi in hibridnimi vozili z daljšimi dosegi (do 350 km po ciklu WLTP) in naraščajočim številom polnilnih mest. Citroën je bil med prvimi znamkami, ki je pred več kot desetletjem tudi v Sloveniji začel tržiti serijski električni avto C-Zero in se hkrati posvetil razvoju priključnih hibridov kot vmesne stopnje med čistejšimi emisijami in ohranitvijo dolgega dosega. V današnjem času pa z velikimi koraki vstopa v dobo električne mobilnosti, v kateri namerava ostati med vodilnimi. Glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila ponuja Citroën odgovor prav za vse uporabnike. Če se želite z električnim pogonom prevažati čez teden in se ob koncu tedna odpeljati z družino na izlet, vam SUV C5 Aircross Hybrid zagotavlja ultimativno doživetje udobja, izredno prostornost in prilagodljivost za družinsko rabo s tremi ločenimi, enakovrednimi sedeži zadaj.

Če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti enostavno dostopate do rešitev za polnjenje ter ste obenem še okoljsko odgovorni in varčni, Citroën odgovarja s 100-odstotnim električnim povsem novim ë-C4 100 % ëlectric. Kompaktna petvratna limuzina ë-C4 100 % ëlectric ponuja svež pristop s svojevrstnim značajem in udobjem. S svojo inovativno držo zaobjema celoten genski material znamke Citroën in stranki nudi možnost izbire med 100-odstotnim električnim, bencinskim ali dizelskim motorjem.

Še večji partner, osebni kombi za intenzivno in brezmejno življenje, ë-SpaceTourer, ponuja ravno pravšnji odgovor večjim družinam ali skupinam prijateljev, ki stremijo k udobni, okolju prijazni in cenovno ugodni vožnji.

Za poklicne uporabnike ponuja Citroën konkretne rešitve za mobilnost in bolj brezskrbno izvajanje njihovih vsakodnevnih dejavnosti. Od imperativa v svojem razredu, ë-Berlingo Vana, do večjih poklicnih partnerjev, kot sta ë -Jumpy in največji ë -Jumper.

Električni avtomobili predstavljajo modernost in prihodnost. Citroënovi inženirji so uporabili vse svoje bogato stoletno znanje in razvili vozila, ki so v koraku s časom in dokazujejo, da kar so bile nekoč sanje, je danes resničnost!

Naročnik oglasnega sporočila je Citroën.