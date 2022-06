V Nemčiji nov val pandemije, rast okužb tudi v Sloveniji

Lauterbach je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki povzema Rheinische Post, izrazil zaskrbljenost zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom. Na to naj bi vplivalo hitro širjenje nove koronavirusne podrazličice omikrona, BA.5.

V Nemčiji sedemdnevna incidenca novih okužb na sto tisoč prebivalcev že nekaj časa narašča. Po podatkih Inštituta Roberta Kocha je od ponedeljka do torka narasla s 331,8 na 447,3, pri čemer so našteli 105.840 novih primerov okužbe.

Vendar pa v tej fazi pandemije stopnja obolevnosti ne predstavlja popolne slike, poroča dpa. Strokovnjaki namreč že nekaj časa opozarjajo na veliko število primerov okužb, ki niso uradno zabeleženi, predvsem ker je potek bolezni lahko blag in ker vsi okuženi ne opravijo uradno priznanega PCR-testa.

Kako je z okužbami s covidom v Sloveniji?



Pri nas so danes po podatkih NIJZ ob 545 opravljenih PCR-testih in 2.850 HAG-testih potrdili 471 okužb z novim koronavirusom, medtem ko so dan prej potrdili 561 okužb, teden dni prej pa 354 okužb z novim koronavirusom.



Sedemdnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev znaša 311, v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 189 primerov okužb na sto tisoč prebivalcev. V Sloveniji je trenutno 4.093 aktivnih primerov.



Iz sledilnika za Covid-19 je razvidno, da je število okužb v Sloveniji naraslo zadnja dva ponedeljka ( 6. junij: 460 in 13. junij: 561), zadnja dva torka (7. junij: 354 in 14. junij: 471), zadnji dve sredi (1. junij: 287 in 8. junij: 334), zadnja dva četrtka (2. junij: 257 in 9. junij: 292) in zadnja dva petka (3. junij: 302 in 10. junij: 343).

Razmere v slovenskih bolnišnicah



V slovenskih bolnišnicah se trenutno zdravi 55 covidnih bolnikov, 27 zaradi koronavirusa in 21 s koronavirusom, je razvidno iz objave ministrstva za zdravje na Twitterju. Intenzivno zdravljenje potrebuje sedem covidnih bolnikov, domov so odpustili enega, umrl ni nihče.