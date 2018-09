Usoda F&B Acrobatics visi v zraku

Oglasno sporočilo

Na družbenih omrežjih se je razširila novica, da je med Filipom in Blažem izbruhnil spor, ki ga slavna akrobata še podpihujeta s tem, da zanju povsem neznačilno ne dajeta izjav. Kako dolgo bo stanje napetosti še trajalo? Če je novica resnična, si najbolj goreči oboževalci slavnih bruhalcev ognja seveda želijo, da Filip in Blaž najdeta skupni jezik. Hkrati pa se že pojavljajo namigi, da gre za namerno provokacijo. Le kaj je v ozadju in kako se je vse začelo?

Spodrsljaj akrobatov na družbenih omrežjih?

Pričakujemo, da se bosta v naslednjih tednih F&B Acrobatics borila za ravnotežje tudi na medosebni ravni. Iz zaupnega vira smo izvedeli, da bosta v prihodnjih dneh podala prva pojasnila in iztočnice na svojem spletnem kanalu. Veliko vprašanje pa je, ali se bosta na posnetku pojavila skupaj (tudi o tem smo dobili precej zanimive namige). Se nakazuje akrobatski salto mortale in ali bosta krotilca gravitacije tokrat lahko ukrotila drug drugega? Za zdaj se še ne ve, ali so ti spletni trači akrobacija ali provokacija.

Kako je nastalo adrenalinsko prijateljstvo, ki ga je vredno čuvati?

Kaj je zamajalo pogumna fanta, ki sta znana po tem, da se lahko upirata silam težnosti, se sprašujejo mnogi. Najprej pa si poglejmo, zakaj je njuno prijateljstvo tako trdno in zakaj se številnim zdi ta preobrat nepričakovan. Svojo pot med slavnimi sta začela v resničnostnem šovu Slovenija ima talent leta 2014, kjer sta navdušila v finalu. Od takrat redno gostujeta na prireditvah, snemata reklame in se vsak dan izkažeta kot izjemna kaskaderja.

Predavala sta tudi na predavanjih TEDx, v tujini in se pojavila na gimnastičnem kongresu v Portorožu ter spletni oddaji People are awesome. Ker ima Blaž 15 kilogramov več od Filipa, mora Filip zaradi svoje vloge v dvojcu paziti, da ne pridobi teže in ogrozi ravnovesja. Morda je ravno lakota prispevala, da se sicer sproščena akrobata neznačilno napeto obnašata. Do zdaj sta med sabo imela tako izjemno zaupanje, da nista nikdar uporabljala nobenih varoval. Ravno zato so sveže govorice tako nepričakovane.

Le na kakšen trik sta padla, ko pa sta sama mojstra različnih umetnosti? Obvladata akrobatiko, sta profesionalna bruhalca ognja, monociklista, kaskaderja, plesalca, žonglerja, vse to pa znata začiniti z zvrhano mero showmanshipa in humorja. Pri njunih podvigih, ki so vedno drugačni, kot lahko vidimo na njunih spletnih profilih, gre za izražanje njunega načina življenja, prej za uresničevanje življenjskega poslanstva kot za službo.

Njuna paradna disciplina je partnerska akrobatika. Pri tej gimnastični prvini telovadci s prepletanjem teles in različnih gimnastičnih elementov prikazujejo zahtevne položaje in tu medsebojno zaupanje igra življenjsko vlogo. Do zdaj sta uigrano prikazovala, kakšen čudež je lahko človeško telo. Poimenovana sta bila celo za slovenski različici superjunaka Spidermana in Supermana. V Ljubljani sta tudi predajala svoje znanje v akrobatski šoli, ki jo obiskujejo stari in mladi. Vidimo lahko, da je njuno prijateljstvo navdihnilo mlade, katerim sta idola.

Držimo pesti, da zmaga prijateljstvo. Ker pa nekateri sumijo, da je njun spor posledica težke diete, se bo v igro vmešal tudi Snickers. Dobesedno, več pa boste izvedeli zelo kmalu.

Naročnik oglasne vsebine je MARS DC, D.O.O.