Znani Slovenec, ki je pri vzgoji pomagal nešteto staršem, se poslavlja

Znani slovenski specialni pedagog, predavatelj in pisec knjig o vzgoji Marko Juhant je na svojih družbenih omrežjih sporočil, da začenja novo poglavje v življenju in se kmalu umika v pokoj.

"S hvaležnostjo in z malo nostalgije sporočam, da sem se odločil začeti novo poglavje v življenju in se umikam v pokoj. Tako po 1. aprilu ne bom več deloval v pedagoški stroki s predavanji ali svetovanji. Prav tako ne bom več pomagal reševati bolj ali manj urgentnih stanj v družinah in institucijah," je zapisal priznani slovenski specialni pedagog Marko Juhant.

Kot je še zapisal, je bilo delo z ljudmi zanj izjemno izpolnjujoče. "Čez leta smo doživeli mnoge uspehe in premagali različne izzive, zaradi česar te odločitve nisem sprejel zlahka. Izkušnje, ki smo jih doživeli skupaj, so bogatile moje poklicno in osebno življenje," je dodal pedagog, katerega nasvete ter knjige glede vzgoje je prebralo nešteto staršev, ki so se in se spopadajo z različnimi težavami pri vzgoji svojih otrok in mladostnikov.

V novo obdobje vstopa z občutkom hvaležnosti

"Zahvaljujem se vam za zaupanje in podporo čez leta ter se s ponosom spominjam skupnih zgodb. V novo obdobje vstopam z občutkom hvaležnosti za tisto, kar smo dosegli, in z optimizmom glede prihodnosti," je še dodal.

Na zapis so se odzvali številni njegovi sledilci in mu za prihodnost zaželeli dobre želje.

Kot je zapisano na njegovi spletni strani, je družina zanj vedno na prvem mestu. "Seveda nisem le profesionalno bitje. Z ženo Ireno sva jo skrbno načrtovala," piše na spletni strani. Skupaj imata sina Gašperja in hčerko Urško.

