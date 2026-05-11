Umrla je vedeževalka Maruča

Umrla je Marija Novak oziroma Maruča, priljubljena vedeževalka, ki jo je slovenska javnost poznala predvsem iz TV-oddaje Maručini kristali.

Žalostno vest o vedeževalkini smrti je na družbenih omrežjih sporočila vsestranska umetnica Salome, ki je bila z Maručo dobra prijateljica. "Hvala ti za vso toplino, ljubezen in dobroto, ki si jo nesebično delila z mano. Bila si nekaj posebnega — človek s srcem, nežno dušo in objemom, v katerem je bilo vedno čutiti mir. Zame nisi bila le prijateljica, bila si moja druga mama," je zapisala Salome.

Maruča s Salome na predstavitvi njene knjige Foto: Mediaspeed

"Tvoj glas, tvoje besede, tvoj smeh in vsa skrb, ki si mi jo dajala, bodo za vedno ostali v mojem srcu," je še zapisala Salome, "ne znam opisati, kako zelo te bom pogrešala. Ostala je praznina, ki je ne bo mogel zapolniti nihče, a hkrati tudi neizmerna hvaležnost, da sem te sploh lahko imela v svojem življenju."