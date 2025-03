Umrla je Ančka Gošnik Godec, slovenska slikarka, ki je svoj celoten opus posvetila ilustraciji in v večne podobe vtisnila vrsto ljudskih pripovedi in pravljic, med drugim tudi tisto o Muci copatarici.

"Svoje delo sem imela zelo rada in vesela sem bila vsakega dobro dokončanega izdelka," je Ančka Gošnik Godec dejala aprila lani, ko je dobila Jakopičevo nagrado za življenjsko delo.

Njena ustvarjalna pot se je začela z objavami v revijah Ciciban, Pionir in Pionirski list. Sledile so knjižne ilustracije, med njimi za priljubljeno slovensko pravljico Muca copatarica. "Vsi poznamo pravljice Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Zelišča male čarovnice, Iščemo hišico... S posebej pretanjeno občutljivostjo podaja etnografske teme v upodobitvah ljudskih pripovedi v zbirkah Pravljice, Zverinice iz Rezije, Mamka Bršljanka, Zlata skledica, Lonček, kuhaj, Čudežni mlinček, Za devetimi gorami...", so lani našteli v obrazložitvi Jakopičeve nagrade.

Gošnik Godec pa je takrat za STA povedala, da se je zavedala, da je bilo ilustratorsko delo vedno v senci slikarskega, vendar nikoli ni dosti premišljala o tem oziroma temu posvečala pozornosti. Zanjo je bila vedno največja nagrada, če ji je neko delo uspelo, "kar se ne zgodi vedno."

Preberite še: