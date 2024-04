Umrl je najbolj izklesani bodybuilder na svetu, imel je le 46 let

Portugalski bodybuilder Marco Cesar Aguiar Luis, znan pod vzdevkom Monstro (Pošast), je v nedeljo umrl v Nemčiji, je na družbenih omrežjih potrdila njegova žena.

"Sicer ne objavljam veliko, a sem dobila veliko vprašanj in DA, lahko potrdim, da je Marco umrl v Kölnu," je bodybuilderjeva žena zapisala na Facebooku, "bil je v svojih 'nebesih' in počel to, kar je oboževal. Vedno je razmišljal in delal po svoje, a bil je skromen in nikoli nikomur ni škodoval."

Okoliščine smrti 46-letnika, ki se je rodil na Azorih, za zdaj niso jasne.

Marco Luis se je oklical za najbolj izklesanega bodybuilderja na svetu, svoje sledilce na Instagramu in YouTubu pa je navdihoval in motiviral predvsem s svojo življenjsko zgodbo. Zaradi prirojenih telesnih težav se kot otrok ni mogel ukvarjati s športom, nato pa je pri 20 letih odkril judo in kmalu zatem vaje za moč. "Oče mi je s cementom izdelal uteži in doma sem začel vaditi," je razkril, "in tudi zdaj, 26 let pozneje, imam v svoji telovadnici le osnovne pripomočke."