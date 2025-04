Pred dnevi so številni nemški mediji ugibali, ali je prav postavna voditeljica Ester Sedlaček kriva za propad zakona med nekdanjim nogometašem Bastianom Schweisteigerjem in nekdanjo tenisačico Ano Ivanović. Zdaj pa je srbski portal Kurir razkril novo informacijo, kje sta pozimi dopustovala Ester in Bastian ter kje se je ta čas mudila Ana Ivanović.

Medtem ko je bila nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović v toplejših krajih, sta se po poročanju srbskega Kurirja njen (še vedno uradni) mož, nogometaš Bastian Schweisterger, in njegova najbližja sodelavka, s katero jo povezujejo v zadnjem času, nemška voditeljica Ester Sedlaček, zadrževala v avstrijskih planinah.

Srbski Kurir je dobil ekskluzivno potrditev vira s kraja dogodka, da sta se Schweinsteiger in Sedlaček v času, ko je Ivanović odpotovala na dopust v tople kraje, mudila in bivala v isti restavraciji.

Zimski oddih na smučišču v Avstriji

Oba, tako Schweinsteiger kot Sedlaček, sta velika ljubitelja snega in gorske pokrajine, zato sta prosti čas izkoristila za pobeg na svež zrak, je poročal Kurir. Februarja sta tako obiskala smučišče v Avstriji.

Kot poudarjajo v Kurirju, je to do zdaj najmočnejši dokaz, ki podpira zgodbo, da je Schweinsteigerjeva noseča sodelavka glavni razlog za ločitev slavnega nogometaša in Ivanović.

Ivanović in Schweinsteiger za zdaj javnosti nista podala uradnih izjav. Foto: Guliverimage

Mediji so tudi že poročali o nerazdružljivosti in kemiji med Nemcem in postavno voditeljico, ki ju ni bilo mogoče skriti niti pred televizijskimi zasloni. O zasebnem življenju Ester Sedlaček je znanih zelo malo podrobnosti. Znano je, da je poročena, ne pa tudi, s kom. Maja 2019 je dobila hčerko, dve leti kasneje pa še sina. Zdaj je tretjič noseča.

Tudi Schweinsteiger in Ivanović ste se odločila sneti poročna prstana in se prenehala skupaj pojavljati v javnosti, to pa je podžgalo sume o ločitvi in ​​koncu njunega devetletnega zakona in ljubezni, v kateri so se jima rodili trije sinovi – sedemletni Luka, štiriletni Leon in enoletni Theo.

Kljub domnevni ločitvi pa naj bi se Ivanović odločila s sinovi ostati v Nemčiji in se ne vrniti v Srbijo. "Ana se nima namena vrniti v Srbijo, niti se preseliti iz Nemčije. Otroci tam hodijo v šolo in njihova življenja so popolnoma prilagojena nemškemu sistemu. Vse, kar se trenutno dogaja, vpliva na družino, a to uspešno skrivajo in redko delijo podrobnosti na družbenih omrežjih. Ana je močno navezana na München in ni dvoma, da bo tam ostala," je povedal neimenovani vir. Ivanović in Schweinsteiger za zdaj javnosti nista podala uradnih izjav.