Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
16. 5. 2026,
12.09

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
rojstvo mamica dojenček atletika Manca Šepetavc

Sobota, 16. 5. 2026, 12.09

42 minut

Manca Šepetavc prvič postala mamica

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Manca Šepetavc | Manca Šepetavc s partnerjem Dorianom na VIP-dogodku pred Pokalom Vitranc leta 2024. | Foto Gaja Hanuna

Manca Šepetavc s partnerjem Dorianom na VIP-dogodku pred Pokalom Vitranc leta 2024.

Foto: Gaja Hanuna

Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je sporočila, da sta s partnerjem Dorianom prvič postala starša. Pred dnevi sta se razveselila rojstva sina, ki sta ga poimenovala Julian.

Deček se je paru pridružil 14. maja ob 8.30. "Ime mu je Julian, velik je 54 centimetrov in težak 3.800 gramov. Ime mu je izbral očka in že zdaj lahko rečem, da ima res močan značaj. Imamo mi to," je ob naznanitvi vesele novice na družbenem omrežju Instagram zapisala Šepetavc. Dodala je še, da sta oba z dečkom zdrava in se počutita dobro. "To pa je za zdaj vse. Se slišimo ob naslednji priliki."

Manca Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja in večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa in tudi zmagala. Leta 2022 je tekmovala v Exatlonu in ga na koncu prostovoljno zapustila, danes pa se ukvarja z osebnim trenerstvom.

Preberite še:

Manca Šepetavc
Trendi Manca Šepetavc sporočila veselo novico
Rok Kunaver, Natalija Gros Kunaver
Trendi Zaljubila sta se v šovu Zvezde plešejo, zdaj pričakujeta dojenčka
Barbara Palvin
Trendi Manekenka razkrila veselo novico, postala bo mama
rojstvo mamica dojenček atletika Manca Šepetavc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.