Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je sporočila, da sta s partnerjem Dorianom prvič postala starša. Pred dnevi sta se razveselila rojstva sina, ki sta ga poimenovala Julian.

Deček se je paru pridružil 14. maja ob 8.30. "Ime mu je Julian, velik je 54 centimetrov in težak 3.800 gramov. Ime mu je izbral očka in že zdaj lahko rečem, da ima res močan značaj. Imamo mi to," je ob naznanitvi vesele novice na družbenem omrežju Instagram zapisala Šepetavc. Dodala je še, da sta oba z dečkom zdrava in se počutita dobro. "To pa je za zdaj vse. Se slišimo ob naslednji priliki."

Manca Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja in večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa in tudi zmagala. Leta 2022 je tekmovala v Exatlonu in ga na koncu prostovoljno zapustila, danes pa se ukvarja z osebnim trenerstvom.

