Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
14. 5. 2026,
23.20

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dylan Sprouse nosečnost Barbara Palvin

Četrtek, 14. 5. 2026, 23.20

35 minut

Supermanekenka Barbara Palvin pričakuje prvega otroka

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Barbara Palvin | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Madžarska manekenka Barbara Palvin in njen mož, nekdanji Disneyjev zvezdnik Dylan Sprouse, pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta razkrila med obiskom 79. filmskega festivala v Cannesu, kjer je Barbara prvič pokazala nosečniški trebušček.

Barbara Palvin je na canski rdeči preprogi prvič zažarela kot nosečnica, poleg tega pa sta z Dylanom na družbenih omrežjih isti dan objavila še fotografijo ultrazvoka.

32-letna manekenka je nosečnost naznanila v svetlo modri obleki, Dylan pa jo je ob tem ponosno spremljal v klasičnem smokingu. Njuna skupna podoba je hitro zaokrožila po medijih in pritegnila pozornost oboževalcev.

Barbara Palvin | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Par se je spoznal leta 2017 na zabavi in kmalu zatem začela zvezo. Barbara je že v prvih intervjujih poudarila, da je v Dylanu našla partnerja, ki jo razume in podpira. Junija 2023 sta se zaročila, le mesec dni pozneje pa poročila na Madžarskem.

Kljub napornim urnikom in pogostim potovanjem skrbita, da ostajata tesno povezana. Imata preprosto pravilo, da nista narazen več kot dva ali tri tedne.

O endometriozi in novem življenjskem poglavju

V zadnjem letu je Palvinova odprto spregovorila tudi o osebnih zdravstvenih izzivih. Razkrila je, da je prestala operacijo zaradi endometrioze, bolezni, ki ji je povzročala močne bolečine in neredne menstruacije. Dolgo je trajalo, preden so specialistični pregledi postavili diagnozo, zato je Palvinova poudarila pomen zgodnjega odkrivanja in zdravljenja.

Danes se počuti bolje, komaj pa čaka novo življenjsko obdobje, ki ga bo zaznamovalo tudi pričakovanje prvega otroka.

Natalie Portman
Trendi Igralka Natalie Portman pričakuje tretjega otroka
Princesa Eugenie
Trendi Vesela novica iz Buckinghamske palače: princesa Eugenie je ponovno noseča
Dylan Sprouse nosečnost Barbara Palvin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.