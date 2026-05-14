Madžarska manekenka Barbara Palvin in njen mož, nekdanji Disneyjev zvezdnik Dylan Sprouse, pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta razkrila med obiskom 79. filmskega festivala v Cannesu, kjer je Barbara prvič pokazala nosečniški trebušček.

Barbara Palvin je na canski rdeči preprogi prvič zažarela kot nosečnica, poleg tega pa sta z Dylanom na družbenih omrežjih isti dan objavila še fotografijo ultrazvoka.

32-letna manekenka je nosečnost naznanila v svetlo modri obleki, Dylan pa jo je ob tem ponosno spremljal v klasičnem smokingu. Njuna skupna podoba je hitro zaokrožila po medijih in pritegnila pozornost oboževalcev.

Par se je spoznal leta 2017 na zabavi in kmalu zatem začela zvezo. Barbara je že v prvih intervjujih poudarila, da je v Dylanu našla partnerja, ki jo razume in podpira. Junija 2023 sta se zaročila, le mesec dni pozneje pa poročila na Madžarskem.

Kljub napornim urnikom in pogostim potovanjem skrbita, da ostajata tesno povezana. Imata preprosto pravilo, da nista narazen več kot dva ali tri tedne.

O endometriozi in novem življenjskem poglavju

V zadnjem letu je Palvinova odprto spregovorila tudi o osebnih zdravstvenih izzivih. Razkrila je, da je prestala operacijo zaradi endometrioze, bolezni, ki ji je povzročala močne bolečine in neredne menstruacije. Dolgo je trajalo, preden so specialistični pregledi postavili diagnozo, zato je Palvinova poudarila pomen zgodnjega odkrivanja in zdravljenja.

Danes se počuti bolje, komaj pa čaka novo življenjsko obdobje, ki ga bo zaznamovalo tudi pričakovanje prvega otroka.