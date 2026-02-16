Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Hči Gwyneth Paltrow priznala, da obžaluje lepotni poseg

Apple Martin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Apple Martin, 21-letna hči Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina, je odkrito spregovorila o edinem kozmetičnem posegu, ki ga je kdaj imela, in o tem, da ga obžaluje.

Mlada Apple Martin je bila tokrat gostja priljubljene video serije Vogue Beauty Secrets, kjer je razkrila svojo rutino nege kože, kar je opisala kot "lepotna rutina študentke pod stresom".

Med nego je razložila, da se pri 21 letih še vedno sooča z mozolji in aknami, ki so bile še posebej izrazite v srednji šoli in so vplivale na njeno samozavest. Danes ima do svoje kože bolj sproščen odnos in pravi, da je normalno, če se pojavijo mozolji, da pa stres stanje pogosto še poslabša.

Brez dlake na jeziku pa je razkrila, da si je pred leti dala povečati ustnice s polnili, vendar ji rezultat ni bil všeč. To je storila pri 18 letih, a je kmalu ugotovila, da se ji zdijo ustnice prevelike, zato posega ni več ponovila. Danes poskuša podoben, a bolj naraven videz doseči z ličili.

Razložila je tudi, da ljudje pogosto mislijo, da ima še vedno polnila, vendar pravi, da videz polnejših ustnic ustvari s poudarjanjem ustnic s črtalom za ustnice, ki ga nanese malenkost nad naravno linijo, ter z bleščilom za povečanje volumna. To po njenem mnenju ustvari "optično iluzijo polnil".

Dodala je še, da se je o negi kože veliko naučila od svoje slavne mame Gwyneth Paltrow in babice Blythe Danner, ki ju vidi kot čudoviti in navdihujoči ženski.

Sicer pa Gwyneth ni nikoli javno potrdila, da je šla na kakšen invaziven lepotni poseg, je pa priznala uporabo laserskih tretmajev in botoksa. Pred leti je na vprašanje, če uporablja botoks, odgovorila: "O bog, ja. Tako uspešno kot neuspešno, na žalost."

