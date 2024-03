Britanski kralj Karel III. se bo skupaj z ženo kraljico Camillo udeležil velikonočne maše v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor. Gre za dolgoletno tradicijo britanske kraljeve družine.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je pričakovati, da se bodo maše udeležili tudi drugi člani kraljeve družine. Vendar pa naj med njimi ne bi bilo prestolonaslednika princa Williama in njegove žene princese Kate ter njunih otrok. Valižanska princesa je prejšnji teden sporočila, da je v zgodnji fazi zdravljenja raka.

Buckinghamska palača je februarja sporočila, da so kralju diagnosticirali raka. Ni znano, za kakšno obliko bolezni gre, sporočili so le, da naj ne bi šlo za raka na prostati. Karel III. se je od takrat zdravil in do nadaljnjega odpovedal vse javne nastope. V zakulisju pa opravlja svoje dolžnosti in ima tudi redne avdience.

Preberite še: