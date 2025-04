Aretirali nekdanjega pevca skupine Hladno pivo

Po poročanju hrvaških medijev je policija aretirala Mileta Kekina, nekdanjega frontmana priljubljene skupine Hladno Pivo.

Po poročanju Jutarnjega lista je aretacija po nalogu hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) povezana z mešetarjenjem z zemljišči v Istri. Med osumljenci so člani mestne uprave v Bujah, pa tudi župan Buj Frabrizio Vižintin in še nekatere druge osebe.

Eden od sumljivih poslov naj bi bil povezan tudi z zemljiščem v Momjanu, ki je v lasti Mileta Kekina in njegove žene Ivane Kekin, poslanke stranke Zmoremo!, ki je konec lanskega leta neuspešno kandidirala za predsednico Hrvaške.