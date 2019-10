Bele superge - spomin na poletne dni

Oglasno sporočilo

Spomin na tople in sončne poletne dni lahko podaljšamo tudi z izbiro obutve in oblačil in bele superge so prava izbira ter skorajda že obvezen kos vsake ženske in tudi moške garderobe. Tudi pri Massu smo pripravili pestro izbiro tega priljubljenega kosa obutve.

Čeprav so bele superge vsestransko uporabne, pa vseeno obstaja nekaj nepisanih pravil, kako jih nositi, predvsem naj ne bodo izbira za priložnosti, kot so poroke ali poslovni sestanki. V vseh preostalih okoliščinah pa z belimi supergami ne morete zgrešiti. Sicer pa je prav toliko, kot je belih superg, tudi možnosti kombiniranja z dnevnimi "outfiti", tako za ženske kot moške. Ženske lahko kombinirate bele superge na naslednje načine: z džinsom v kombinaciji s potiskanimi majicami boste pričarale retro videz, v svilenih oblekicah do gležnjev, ki spominjajo na spalne srajce, in belimi supergami boste spominjale na hollywoodske zvezdnice. Bela majica v kombinaciji s kratkim krilcem in supergami bo kot nalašč za popoldanski sprehod po mestu ali kavo s prijateljicami. Popolnoma bela oprava s preprosto majico in belimi hlačami ter supergami bo delovala nedolžno, a hkrati modno in opazno. Pajac in superge v stilu hip-hopa, formalna oblekica s črno usnjeno jakno in belimi supergami je primerna za vse dnevne priložnosti, romantična oblekica in bele superge pa so obvezna oprema vseh deklet za tople jesenske dni.

Tudi moški imajo na voljo veliko kombinacij z belimi supergami. Če želite izstopati in vam je všeč videz raperja Kanyeja Westa, potem k višjim belim supergam kombinirajte tričetrtinske hlače iz džinsa in širšo majico, za piko na i pa videz dopolnite še s športno hip-hop čepico. Za bolj uglajen videz posezite po lahkih hlačah različnih materialov v karamel peščenih barvah, ki jih nad supergami privihajte. Zgoraj pa oblecite klasični bel t-shirt, za elegantnejši pridih imejte s seboj tudi suknjič v svetlem odtenku.

Drznejši si lahko omislite superge tudi za poslovno okolje. S pomočjo belih superg in nestrukturirane poslovne obleke se iz uličnega "casuala" lahko prelevite v poslovnega, a hkrati modnega moškega. Kombinacij z belimi supergami je tako v moškem kot ženskem svetu veliko, in prav v vsakem od omenjenih stajlingov boste delovali ne le modno in mladostno, ampak se boste tudi počutili udobno.

Mass. In pa še nekaj zelo pomembnega, če ste ponosna lastnica ali ponosni lastnik belih superg: zasijale bodo le, če bodo čiste. Pri pravilnem vzdrževanju vam pomagajo tudi čistilne krpice, ki jih dobite pri blagajnah v trgovinah

Naročnik oglasne vsebine je Mass.