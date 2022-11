Zobni vsadki Zygoma: ko niti All-on-4 ni ustrezna rešitev

Odlašate z obiskom stomatologa, ker menite, da za vaše zobe ni več nobene rešitve? Vam manjka več zob, preostali pa so v slabem stanju? Se bojite zobozdravnika? Imate hude težave z zobmi? Ste ostali celo brez dela ali celotne kosti v zgornji čeljusti? Nikar ne bodite v stresu, področje implantologije je zelo napredovalo in tudi za najhujše primere obstaja rešitev .

IMED v Zagrebu. Ali veste, da imate lahko v 24 urah čisto nov nasmeh? Brez bolečin, hitro in učinkovito. Potreben je samo en poseg pod splošno anestezijo. Do novega nasmeha v enem dnevu na klinikiv Zagrebu.

Težave z zobmi, še posebej tiste opaznejše, lahko posameznika spravijo v zelo neprijetno stisko ne glede na njegovo starost. Povzročijo nam lahko veliko preglavic in bolečine ter načeto samozavest, dodatno pa nas lahko zobozdravstvena popravila močno udarijo po denarnici.

Kot gremo radi tja na morje, Slovenci radi obiskujemo tudi dentalne poliklinike na Hrvaškem. Za to imamo več več razlogov: deležni smo zobozdravstvene storitve na najvišji ravni, dentalne poliklinike združujejo vse stvari na enem mesti, čakalnih vrst ni, procesi so hitri.

Po nov nasmeh v vodilno regionalno zasebno polikliniko

Med dentalnimi poliklinikami na Hrvaškem je zelo priljubljena Poliklinika IMED, kjer vam v le enem dnevu uredijo popoln nasmeh popolnoma neboleče in kjer ponujajo rešitve tudi za najzahtevnejše primere zobne implantacije. Strah pred zobozdravstvenim posegom je v njihovi polikliniki popolnoma odveč.

Vodilna regionalna zasebna poliklinika z največjo ekipo strokovnjakov je specializirana za področje ust, čeljusti in obraza. Na voljo vam je ekipa strokovnjakov, ki vsakega pacienta obravnava individualno in zagotavlja najboljšo kakovost. Zadnja leta je področje implantatov v pravem razcvetu, na tem področju so se zgodile številne novosti. Ena od njih je zagotovo vgradnja zigomatičnih implantatov, tako imenovan koncept Zygoma. Ena izmed glavnih dejavnosti klinike je nadomestitev enega, več ali vseh zob z implantatno-protetičnim zdravljenjem. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj so razvili poseben postopek za sanacijo popolnoma brezzobih čeljusti, imenovan protokol IMED.

Spoznajte koncept zdravljenja protokola IMED All on.

Strokovnjaki Poliklinike IMED

IMED Full Arch Concept

A pojdimo po vrsti. Zdravljenje All-on-4 se v osnovi nanaša na kirurško-protetično obravnavo popolnoma brezzobih pacientov oziroma pacientov, katerih zobe je treba izpuliti. Prednost tega protokola zdravljenja je, da se lahko s pravilnim načinom postavitve implantatov izogne sinusu ali živcu in tako postavi implantat na mesto, kjer je dovolj kosti. A težava nastane, ko kosti ni.

Tu nastopi nova rešitev namesto klasičnih vsadkov - IMED Full Arch Concept, za najzahtevnejše primere zgornje čeljusti, pri katerih ni dovolj kosti za klasične vsadke, ko niti All-on-4 ni ustrezna rešitev ali po neuspešnih prejšnjih implantoloških posegih.

Protokol IMED je postopek zdravljenja, primeren za bolnike, ki so popolnoma brez zob ali pa je stanje njihovih zob zelo slabo. Razvili so ga na podlagi dvajsetletnih izkušenj in usposabljanj s področja implantologije ter več kot 15 tisoč vstavljenih vsadkov. Združuje najnaprednejše dosežke v implantologiji in je prilagojen času, v katerem živimo

Popolna rešitev za izgubo zob

Za to obliko posega se torej strokovnjaki odločijo, kadar gre za najtežje primere v zgornji čeljusti, ko primanjkuje kosti za klasične vsadke ali pa po neuspelih predhodnih vsadkih.

Fiksna protetična rešitev je mogoča z uporabo naprednih kirurških tehnik in posebnih vsadkov Zygoma, ki spreminjajo implantologijo. Nova metoda je popolna rešitev za vse, ki so zaradi dolgotrajne izgube zob izgubili tudi kost (resorpcija), potrebno za vstavitev zobnega vsadka.

Zigomatični, pterigoidni in transnazalni vsadki omogočajo izdelavo fiksnih protetičnih nadomestkov, podobno kot pri klasičnem protokolu Imed – v 24 urah. Za vgradnjo takšnih vsadkov se uporabljajo posebne kirurške tehnike, sam postopek pa zahteva bogate izkušnje kirurga in celotne ekipe. Poseg se izvede v splošni anesteziji in traja od dve do tri ure.

Splošna anestezija zagotavlja kar največje udobje, uigrana ekipa pa bo poskrbela, da bo celotno bivanje v naši dnevni bolnišnici prijetna izkušnja brez bolečin. Okrevanje je hitro, uporaba pa mogoča že po odhodu s klinike.

Mnenja njihovih strank? "Za moj lep nasmeh in prelepe zobe sta zaslužna Poliklinika IMED in njihovo strokovno, prijazno osebje. Hvala jim od srca," je povedala zadovoljna stranka iz Ljubljane.

Prednosti protokola IMED All on: maksimalno skrajšan čas terapije,

zahvaljujoč splošni anesteziji vam protokol IMED All on zagotavlja popolno udobje v času samega kirurškega posega,

ni potrebe po bolniški odsotnosti,

fiksna rešitev tudi za paciente z najslabšo kakovostjo kosti,

popolnoma optimizirana terapija – funkcionalna in estetska rehabilitacija v manj kot 24 urah.

En bolnik, en postopek, ena ekipa - nov nasmeh v enem dnevu!

Poliklinika IMED je edina stomatološka dnevna bolnišnica na Hrvaškem, ki omogoča varno in povsem nebolečo vgradnjo vsadkov in stomatološke postopke s splošno anestezijo. Zaposluje več kot 40 strokovnjakov z različnih področij stomatologije. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj so razvili poseben postopek za sanacijo popolnoma brezzobih čeljusti, imenovan protokol IMED.

Celoten postopek poteka v prostorih njihove dnevne bolnišnice, od diagnostik, svetovanja pa do posega v splošni anesteziji. Tako bo vaše bivanje pred in med posegom ter po njem kar najbolj udobno.

Kako poteka protokol IMED All on? 3D-digitalno načrtovanje,

en kirurški poseg pod splošno (popolno) anestezijo,

fiksni začasni mostiček na vsadkih v istem dnevu,

končni protetični izdelek najvišje kakovosti in estetike (TEHNOLOGIJA CAD-CAM),

en pacient, en poseg, ena ekipa – NOV NASMEH v enem dnevu.

Navdušujoči rezultati

V primeru izbire protokola IMED vam bo v Polikliniki IMED na voljo specializirana ekipa za kompleksna stomatološka zdravljenja, ki jo sestavljajo oralni kirurg, protetik, polivalentni stomatolog, anesteziolog, zobni tehniki, anesteziološki tehnik, medicinske sestre in pomožno osebje. Pri vašem zdravljenju neposredno sodeluje 14 ljudi.

Medtem ko boste spali, bo izkušena zobozdravniška ekipa opravila vse potrebno za vaš popoln nasmešek: izpulili bodo zob, vgradili vsadek, izvedli vsa potrebna popravila in zdravljenja, vzeli odtis ter opravili druge morebitne posege, zahvaljujoč katerim se boste kasneje z veseljem in ponosom smejali.

Gre za inovativen pristop v dentalni medicini in edinstven na Hrvaškem. Vse v enem posegu – puljenje zoba, nadgradnja kosti, vgradnja vsadka in odtis. Neboleča, hitra, učinkovita in kakovostna rešitev. Zaupajte jim in povrnili vam bomo nasmeh na obraz.

V svetu je le nekaj uveljavljenih konceptov za zdravljenje najtežjih zobozdravstvenih primerov, protokol IMED All on (All on 4, All on 6, ZYGOMA, Pterygoid) pa je odraz več kot dvajsetletnih izkušenj, številnih izobraževanj ter novih priložnosti, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Gre za zdravljenje, ki je v koraku s svetovno dentalno medicino, pacientom pa prinaša navdušujoče rezultate. Prav ti pa so v Polikliniki IMED vedno na prvem mestu.

V Polikliniki IMED se zanašajo na popolnoma individualen pristop do vsakega pacienta, 25 let izkušenj, več kot 20 tisoč vsadkov in več kot 8.000 zadovoljnih pacientov z njihovimi vsadki.

Ne odlašajte in se naročite na brezplačen pregled ter posvet s specialistom še danes.