Znate prepoznati znake srčnega popuščanja?

Število bolnikov, ki imajo težave s srčnem popuščanjem, je v Sloveniji vedno več. Trenutno naj bi se s to boleznijo spopadalo 30 tisoč Slovencev. Ključna je zato preventiva in pravočasno prepoznavanje prvih simptomov srčnega popuščanja.

Foto: Getty Images

Srčno popuščanje je resna bolezen, pri kateri srce ne more črpati krvi po telesu tako dobro, kot bi moralo. Zdravo srce je namreč kot črpalka, ki poganja kri po telesu. Pri srčnem popuščanju pa je črpalna sposobnost srca slabša, kar najprej vpliva na vsakodnevno življenje tako, da oteži že najmanjše telesne napore. Brez ustreznega zdravljenja pa lahko pride tudi do odpovedi srca.

Ste vedeli? • Kar 26 milijonov ljudi po svetu živi s srčnim popuščanjem. Do leta 2030 naj bi to število naraslo za skoraj 50 odstotkov. • Vsak peti človek po 40. letu starosti razvije srčno popuščanje. Samo v Evropi vsako leto zabeležijo 3,5 milijona novo diagnosticiranih bolnikov s srčnim popuščanjem.

Prvi korak: preventiva

Da bo naše srce čim dlje zdravo in delovalo brezhibno, lahko veliko prispevamo tudi sami, predvsem z našimi vsakodnevnimi navadami. Kaj to pomeni v praksi?

Bodite aktivni: gibanje je ključnega pomena, da ostajamo v dobri kondiciji. Če ne marate velikih naporov, bo dovolj, če se odločite za daljše sprehode na prostem. Sicer pa poiščite aktivnost, ki vam najbolj ustreza in pri kateri se počutite najbolj domače.

Jejte zdravo: izogibajte se pretirano slanim in mastnim jedem. V svojo vsakdanjo prehrano vključite več zelenjave in sadja.

Izogibajte se stresu: naučite se obvladati stres in poiščite kakšen filter za sproščanje. Dovolite si, da vaše telo dobi dovolj vsakodnevnega počitka.

Proč s slabimi navadami: zdravo in uravnoteženo življenje pomeni izogibati se alkoholu in prenehati s kajenjem.

Foto: Getty Images

Drugi korak: prepoznajte prve simptome

Najprej se je treba zavedati, da srčno popuščanje ne prizadene zgolj starejše populacije, ampak tudi mlajše. Ravno zato je treba poznati vse simptome, ki kažejo na prve znake obolenja.

Najbolj očitni znaki srčnega popuščanja so predvsem trije:

kronična utrujenost,

otečene noge,

občutek težke sape.

Če pri sebi opazite zgornje tri simptome, obiščite zdravnika, ki bo opravil nadaljnje preiskave, med katerimi so laboratorijske preiskave, elektrokardiogram, rentgensko slikanje prsnih organov in na koncu še ultrazvok srca.

Srčno popuščanje je neozdravljivo, saj gre za kronično bolezen, vendar lahko z zdravili in zdravim življenjskim slogom bolezen upočasnimo. Vsak pacient je zato deležen individualnega pristopa s strani zdravnika, pri tem pa je pomembno, da se drži njegovih napotkov glede gibanja in zdrave prehrane. Pomembno je tudi natančno upoštevanje navodil glede jemanja predpisanih zdravil.

Kot pri vsaki diagnozi se tudi pacienti, ki se spopadajo z informacijo, da njihovo srce popušča, počutijo osamljene, pogosto zmedene in prestrašene. Zavedajte se, da niste sami in da vam je v veliko oporo tako družina kot različne podporne skupine, nenazadnje pa tudi zdravniško osebje, ki vam bo nudilo vse potrebne informacije. Veliko vlogo imajo predvsem bližnji, ki morajo pacientu pomagati prepoznati simptome bolezni in spremljati morebitna nihanja v počutju. Bolj, kot bodo bolniki in njihovi bližnji razumeli vpliv srčnega popuščanja na vsakdanje življenje, bolje bodo lahko obvladovali bolezen.

Foto: Getty Images