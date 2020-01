Znaki, ki napovedujejo hudo nevihto

Povišana vrednost holesterola je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, ki so povezane z aterosklerozo .

Hiperholesterolemija (povišane vrednosti holesterola) je nevarna, ker je eden od najbolj ogrožajočih dejavnikov za nastanek in napredovanje ateroskleroze. Zato so redne meritve in ozaveščenost o njegovih škodljivih učinkih zelo pomembne za naše zdravje.

Ateroskleroza je počasi napredujoč proces kopičenja holesterola v stenah žil odvodnic oziroma arterij. Ateroskleroza se lahko razvije kjerkoli v telesu, najpogostejša pa je v koronarnih žilah. Če gre za zaporo koronarne arterije, ki prehranjuje srčno mišico, govorimo o srčnem infarktu, če gre za zaporo ene od arterij, ki hranijo del možganov, govorimo o možganski kapi, če pride do zapore arterije, ki prehranjuje stopalo, odmrejo prsti na nogi in govorimo o gangreni.

Zaradi tega procesa, ki ga imenujemo ateroskleroza (poapnenje žil), se postopno in dalj časa povsem brez opozorilnih znakov počasi mašijo žile. Ko posamezni organi in organski sistemi zaradi oviranega pretoka krvi ne dobijo dovolj hranil za nemoteno delovanje, se pojavijo klinični znaki. Če obloge ali lehe počijo, pride njihova vsebina v stik s krvjo in nastane krvni strdek, ki žile še bolj zoži ali pa jih celo popolnoma zamaši, kar je smrtno nevarno.

Redno spremljaj vrednosti holesterola in poskrbi, da boš dobro informiran. Nujen je posvet z zdravnikom.

Bolj ko so povečane vrednosti krvnih maščob, hitreje poteka proces ateroskleroze in prej se razvijejo bolezni srca in ožilja. Klinični znaki se pokažejo, ko organi dobijo vse manj hranil. Med bolezni srca in ožilja uvrščamo različna obolenja, ki jih glede na prizadeti organ delimo na:

• koronarno srčno bolezen, ki lahko vodi do razvoja angine pektoris (srčne bolečine) ali do srčnega infarkta,

• bolezen možganskega ožilja, ki lahko vodi v možgansko kap,

• periferno arterijsko bolezen, kjer zožitev žil v nogah povzroča značilne bolečine in lahko vodi celo v odmrtje (gangreno), če se žile povsem zamašijo.

Te bolezni so zelo nevarne in privedejo do invalidnosti ali celo smrti, zato je pomembno, da se s čimprejšnjim uravnavanjem vrednosti krvnih maščob njihov razvoj čim bolj upočasni. Bolezni srca in ožilja predstavljajo vodilni vzrok smrti v razvitem svetu.

Kako prepoznati srčni infarkt? Najznačilnejša je stiskajoča oziroma pekoča bolečina v prsnem košu, ki nastane v mirovanju ali ob najmanjšem naporu in se ne spreminja z dihanjem in položajem telesa. Pogosto se širi v vrat, v eno roko (po navadi levo) ali v obe roki ali v žličko. Bolečini se lahko pridružijo slabost, bruhanje, bledica, potenje in občutek dušenja.

Približno polovico vseh srčnih infarktov lahko pripišemo moteni presnovi krvnih maščob, ki vključuje visok holesterol LDL. Ni potrebe, da visok holesterol vzame toliko življenj.

Kako prepoznati srčno popuščanje? Značilna je večja utrujenost, zmanjšana telesna zmogljivost (predvsem pri hoji v hrib ali po stopnicah) in dušenje ob telesnem naporu, tudi dušenje v mirovanju in otekanje spodnjih okončin.

Kako prepoznati periferno arterijsko bolezen? Ko bolezen napreduje, bolnik pri hoji v hrib ali celo po ravnem čuti bolečino v mečih, koža stopal in goleni je lahko hladnejša, tanjša ali slabo poraščena. Ko je bolezen že kritična, ima bolnik bolečine v mišicah nog že po nekaj korakih ali celo med mirovanjem. Lahko se pojavijo razjede ali gangrena na prstih, stopalu ali goleni.

Kako prepoznati možgansko kap? Bolnik ima motnje zavesti, prizadet govor, delno ali popolno ohromelost ene roke, povešen ustni kot in asimetrijo obraza.

Z znižanjem holesterola zmanjšamo tveganje za srčni infarkt

Dlje, ko so ravni holesterola visoke, večja škoda nastane na žilnih stenah. Znižanje holesterola bistveno upočasni napredovanje ateroskleroze in tako zmanjša nevarnost za nastanek srčnega infarkta, možganske kapi ali pretočnih motenj v arterijah nog.

Z znižanjem holesterola LDL za 1 mmol/l lahko tveganje za srčno-žilno umrljivost in srčni infarkt zmanjšamo za 20 odstotkov. Pomembno je, da za svoje zdravje skrbimo tudi tako, da zaupamo svojemu zdravniku in redno jemljemo predpisana zdravila – statine.

Statini, poleg tega, da pomembno zmanjšujejo vrednosti holesterola LDL, izboljšujejo prožnost žil, stabilizirajo nestabilne aterosklerotične lehe, delujejo antioksidativno in protivnetno ter uravnavajo strjevanje krvi. Korist zdravljenja je torej veliko večja kot tveganje za pojav neželenih učinkov.

Statini so učinkoviti le, če jih jemljemo redno. Zdravljenje ni uspešno, če jih jemljemo občasno ali pa le krajše obdobje. Učinkovitost je še večja, če upoštevamo priporočila za zdrav življenjski slog.

Nujen za delovanje telesa

Holesterol je snov, iz katere nastajajo različni hormoni, ki so nujni za normalno delovanje telesa. V telesu pa je te snovi lahko preveč in v tem primeru se med transportom kopiči v stenah žil odvodnic, kjer tvori oblogo ali leho. S tem se zmanjšata premer žil in tudi pretok krvi skozi žile.

Slovenci se glede vrednosti "slabega" holesterola LDL v krvi ne moremo pohvaliti, saj ima več kot 60 odstotkov Slovencev povišane vrednosti holesterola LDL v krvi. Preveč holesterola LDL v krvi prikrito in dolgoročno uničuje žile, ne da bi se tega zavedali.

Ali razlikujete tako imenovani "dobri" in "slabi" holesterol? Levo: holesterol LDL. Desno: holesterol HDL. "Dobri" holesterol: HDL (high density lipoproteins – lipoproteini z veliko gostoto) "Slabi" holesterol: LDL (low density lipoproteins – lipoproteini z majhno gostoto) Delovanje HDL in LDL Delci LDL so škodljivi, ker holesterol odlagajo v žilne stene. Dobri holesterol HDL z žilnih sten "odnaša" holesterol nazaj v jetra, kjer se nato presnovi.

Ali poznate pravilo 5-3-2-1?

Preverimo vrednosti holesterola, saj ne gre le za številko. Pri ustrezni vrednosti bi vsaka odrasla oseba morala holesterol kontrolirati vsakih pet let, če bi bila vrednost povišana, pa pogosteje. Zdravljenje povišanih vrednosti holesterola mora biti pod zdravniškim nadzorom.

Pri posameznikih brez znane srčno-žilne bolezni v primarni preventivi velja splošno pravilo 5-3-2-1. To pomeni, da naj bo skupni holesterol pod 5 mmol/l, holesterol LDL pod 3 mmol/l, trigliceridi pod 2 mmol/l, holesterol HDL pa nad 1 mmol/l.

Pogostejše kontrole holesterola pa so potrebne pri vseh, ki imajo enega ali več dejavnikov tveganja za aterosklerozo.

Priporočene ciljne vrednosti krvnih maščob: – Bolniki z majhno srčno-žilno ogroženostjo: skupni holesterol: manj kot 5 mmol/l holesterol LDL: manj kot 3 mmol/l trigliceridi: manj kot 1,7 mmol/l holesterol HDL: več kot 1 mmol/L pri moških in več kot 1,3 mmol/L pri ženskah – Bolniki z veliko srčno-žilno ogroženostjo:

(npr. sladkorna bolezen tipa 2 brez prizadetosti tarčnih organov, zmerna ledvična bolezen, zelo izražen posamezen dejavnik tveganja ...) holesterol LDL: manj kot 1,8 mmol/l – Bolniki z zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo:

(npr. bolniki s srčno-žilno boleznijo, sladkorna bolezen tipa 2 s prizadetostjo tarčnih organov ali dodatnimi dejavniki tveganja, huda ledvična bolezen ...) holesterol LDL: manj kot 1,4 mmol/l oziroma 50-odstotno znižanje glede na začetno vrednost

Bolniki v vsakem koraku na poti do zmanjšanja vrednosti holesterola potrebujejo zdravnika, sogovornika, ki mu zaupajo in s katerim lahko poiščejo ustrezne odgovore.

Redno spremljajte vrednosti holesterola in pomagajte srcu, da še dolgo bije.