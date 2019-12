Kako se učinkovito upreti neželenim prišlekom?

Zaradi povišanega holesterola v krvi z leti narašča tveganje za nastanek bolezni srca in žilja, zato so redne meritve in ozaveščenost o njegovih škodljivih učinkih zelo pomembne za zdravje.

Poznamo "dobri" holesterol HDL (lipoproteini z veliko gostoto - high density lipoproteins) in "slabi" holesterol LDL (lipoproteini z majhno gostoto - low density lipoproteins). Dobri holesterol iz žilnih sten "odnaša" holesterol nazaj v jetra, kjer se nato presnovi.

Če bi bila vrednost ustrezna, bi si vsaka odrasla oseba morala holesterol kontrolirati vsakih pet let, če bi bila povečana, pa pogosteje. Zdravljenje povišanih vrednosti holesterola mora potekati pod zdravniškim nadzorom.

Pogostejše kontrole holesterola pa so potrebne pri vseh, ki imajo enega ali več dejavnikov tveganja za aterosklerozo. Namen zdravljenja neustreznih vrednostih krvnih maščob, ko gre za povišan holesterol LDL, znižan holesterol HDL in/ali zvišane trigliceride, je preprečevanje napredovanja in zapletov ateroskleroze ter njihovega ponovnega pojavljanja.

Redno spremljaj vrednosti holesterola in poskrbi, da boš dobro informiran. Nujen je posvet z zdravnikom.

Ko se znajdemo v družbi dveh tretjin Slovencev

Kar dve tretjini Slovencev imata previsok holesterol. Ko se soočimo s krvnimi izvidi, ki pokažejo povišane vrednosti holesterola, nas najprej zadene vprašanje, kako bomo živeli od zdaj naprej. Približno polovico vseh srčnih infarktov lahko namreč pripišemo moteni presnovi krvnih maščob, ta pa vključuje visok holesterol LDL. Vsaj polovico smrti in obolevnosti lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi, kot so zdrav življenjski slog, varovalna prehrana, izogibanje tobačnim izdelkom, redna telesna aktivnost ter po presoji zdravnika zdravljenje z zdravili.

Zdravila, ki dokazano zmanjšajo vsebnost maščob

Zdravniki najpogosteje predpišejo statine. Dokazano je, da zdravljenje s statini zmanjša vsebnost maščob v aterosklerotičnem plaku in povzroči nastanek debelejše vezivne ovojnice, stabilnejšega plaka. Tako lahko zmanjšamo tveganje za pojav srčnega infarkta, izboljšamo preživetje in preprečimo invalidnost. Ogroženost lahko zmanjšamo tudi do 80 odstotkov, če redno jemljemo zdravila, ki nam jih predpiše zdravnik.

Resno vzemimo vse nasvete zdravnikov, ki natanko poznajo potek bolezni. Najpomembneje je upoštevati navodila zdravnika. Zdravila so učinkovita, če jih jemljemo redno in ne prekinjamo zdravljenja samovoljno. Z njimi lahko holesterol LDL znižamo za do 60 odstotkov.

Pomembno je redno jemanje zdravil, ob tem pa sta pomembni tudi ustrezna prehrana in telesna vadba. Pri tem je treba vedeti, da imata prehrana in vadba dokazano ugoden vpliv na zmanjševanje srčno-žilne ogroženosti, vendar pa manjši vpliv na znižanje holesterola LDL, kot je splošno prepričanje med ljudmi.

Statini so varna zdravila, s katerimi se morajo zdraviti srčno-žilno ogroženi in tisti, ki so že doživeli srčno-žilni dogodek. Sočasno pa je seveda treba upoštevati tudi nefarmakološke ukrepe (redna telesna dejavnost, hujšanje, opustitev kajenja ipd.).

Odsvetovana živila: živila živalskega izvora in jedi iz njih, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob in holesterola: rumenjak, vsa drobovina, piščančja koža, paštete, hrenovke, krvavice, mesni sir, pečenice, kranjska klobasa, vse salame z veliko vidne maščobe, vsi polnomastni siri, in vsa mastna hrana na splošno.

Priporočljiva so živila, ki vsebujejo več vlaknin: žita, zelenjava, sadje, stročnice in razni oreščki. Dajejo tudi občutek sitosti in pomagajo uravnavati telesno težo.

Pomembna je tudi priprava hrane in način prehranjevanja: Kuhamo nad soparo, v majhni količini vode, s čim manj olja, v aluminijasti foliji, pod zvišanim tlakom, v lastnem soku.

Namesto soli uporabljamo začimbe, zelišča in dišavnice – česen, čebula, peteršilj, drobnjak, bazilika, origano, majaron, muškatni orešček, luštrek, melisa, rožmarin, šetraj, timijan, zelena.

Poskrbimo, da uživamo živila iz vseh prehranskih skupin. Z uravnoteženo prehrano dobimo dovolj energije ter vse hranilne in zaščitne snovi.

Obroke primerno razporedimo čez ves dan. Raje pojemo pet manjših obrokov kot tri obilne, da ne obremenjujemo prebavnih organov in krvni obtok.

Vsak odrasli bi moral poznati svoje vrednosti holesterola v krvi

Poznavanje nevarnosti zaradi zvišanega holesterola LDL v krvi nam omogoča, da se problema lotimo, še preden nastopijo zapleti, kot so srčni infarkt, možganska kap in periferna arterijska bolezen, ki lahko privedejo do invalidnosti ali celo smrti. Preboleli srčni infarkt je največji dejavnik tveganja za ponovni infarkt. Pri teh bolnikih stremimo k mnogo nižjim vrednostim holesterola LDL. Ni potrebe, da visok holesterol vzame toliko življenj.

Priporočene ciljne vrednosti krvnih maščob: – Bolniki z majhno srčno-žilno ogroženostjo: skupni holesterol: manj kot 5 mmol/l holesterol LDL: manj kot 3 mmol/l trigliceridi: manj kot 1,7 mmol/l holesterol HDL: več kot 1 mmol/L pri moških in več kot 1,3 mmol/L pri ženskah – Bolniki z veliko srčno-žilno ogroženostjo:

(npr. sladkorna bolezen tipa 2 brez prizadetosti tarčnih organov, zmerna ledvična bolezen, zelo izražen posamezen dejavnik tveganja ...) holesterol LDL: manj kot 1,8 mmol/l – Bolniki z zelo veliko srčno-žilno ogroženostjo:

(npr. bolniki s srčno-žilno boleznijo, sladkorna bolezen tipa 2 s prizadetostjo tarčnih organov ali dodatnimi dejavniki tveganja, huda ledvična bolezen ...) holesterol LDL: manj kot 1,4 mmol/l oziroma 50-odstotno znižanje glede na začetno vrednost