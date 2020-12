Zakaj so superživila izvrstna za krepitev imunskega sistema?

Oglasno sporočilo

Na vrata trkajo zima in prehladna obolenja, zato moraš pravočasno poskrbeti za krepitev imunosti. Veš, kako to storiti učinkovito in na naraven način? Spoznaj superživila, ki te bodo okrepila.

Pripravi se, prihaja prava zima!

Si med tistimi, ki komaj čakamo na zasnežene bele poljane? Četudi nas sneg po dolinah žal ne razveseli pogosto, pa to ne ovira zime, da nas ne bi ovila v mraz in nas naredila ranljivejših za različna obolenja. Zakaj je prav zima sezona prehladov, viroz in gripe? Ker je pozimi tvoj imunski sistem šibkejši in bolj dovzeten za okužbe.

Imunski sistem je tvoj kapital. Ves čas ga moraš negovati in krepiti.

V zimskih mesecih je manj sonca, posledično je manjši vnos vitaminov, zlasti vitamina D. Manj se gibamo na svežem zraku in raznolika sveža živila so nam težje dostopna kot v poletnih mesecih, ko je na domačem vrtu vsega v izobilju. Zaradi vsega tega je tvoj imunski sistem oslabljen in bolj dovzeten za različna obolenja.

Zakaj potrebuješ močan imunski sistem?

Glavna naloga imunskega sistema je, da se znebi neželenih snovi ali vsiljivcev, ki napadajo tvoje telo. Je torej tvoj obrambni zid pred različnimi boleznimi. Da je tvoja obrambna vojska v dobri kondiciji, ji moraš pomagati oziroma zanjo redno skrbeti. Bakterije, paraziti in virusi so ves čas na preži, da skočijo v napad.

Tvoj imunski sistem je tvoj najboljši prijatelj v boju z okužbami.

Pa se tega zavedaš in zares skrbiš za svoje prve bojne linije? Najbolj pogosti znaki, da tvoj imunski sistem ni v najboljši formi in da je skrajni čas, da mu priskočiš na pomoč, so:

utrujenost,

razdražljivost,

prhljaj in mastni lasje,

povišana telesna temperatura,

občutek mraza,

počasno celjenje ran,

herpes,

težave s prebavo,

povečane bezgavke.

Če želiš fit in zdravo telo tudi pozimi, moraš vedeti, da to pomeni predvsem zdrav življenjski slog in uravnoteženo prehrano skozi vse leto. Razumem te, da nimaš časa, da bi se lotil poglobljene raziskave, zato sem zate pripravil celostni vodnik, kako svoj imunski sistem učinkovito okrepiš zdaj, ko to najbolj potrebuješ.

Trije dokazani naravni načini za krepitev imunosti

Preden ti razkrijem superhrano, s katero okrepiš svoj imunski sistem in se učinkovito zaščitiš pred zimskimi tegobami, preberi tri preproste trike. Brez izgovorov, smernice, kako do boljšega obrambnega zidu pred boleznimi, so tako preproste, da jih lahko začneš uresničevati že danes.

Zdrav življenjski slog je najboljša spodbuda za imunski sistem.

#1 Dovolj spi

Med spanjem se telo in možgani spočijejo in obnovijo. Verjamem, da te zvečer mika gledati najljubšo serijo pozno v noč ali klepetati na družbenih omrežjih. Biti na tekočem z najnovejšimi trendi ti morda res lahko prinese oznako, da si car novic, vendar ne pozabi, da je vse to na račun tvojega imunskega sistema. Kaj ti bo zmaga na internetnem turnirju, če potem zaradi premalo spanja obležiš v postelji za nekaj najlepših zimskih dni?

#2 Redno telovadi

Je bila tvoja lanska novoletna zaobljuba, da s prvim januarjem res začneš redno telovaditi? Zdaj smo decembra in ta začetek se še vedno ni zgodil? Redna vadba ključno pripomore h krepitvi imunskega sistema in splošnega zdravja. Pozitivno vpliva na zdravo srce in ožilje, znižuje krvni tlak, pomaga nadzorovati telesno težo in ščiti pred različnimi boleznimi. To ne pomeni, da moraš enkrat na teden preteči maraton ali spustiti dušo na sobnem kolesu – redna vadba pomeni, da vsak dan vsaj pol ure nameniš aktivnemu gibanju.

#3 Jej živila, bogata z antioksidanti

Kaj moraš prinesti iz trgovine, da poskrbiš za svoj imunski sistem ter tako zmanjšaš možnost zdravstvenih težav in bolezni? Ko gre za zdravje, česen dela čudeže: krepi odpornost telesa in uničuje škodljive bakterije, varuje pa celo pred srčno-žilnimi boleznimi.

Če te česen še ni očaral ali ti zmanjka poguma, ko pomisliš na pitje česnovega eliksirja, ti svetujem tudi:

pij limonado : vitamin C je dobro znan antioksidant, ki preprečuje gripo in prehlad;

: vitamin C je dobro znan antioksidant, ki preprečuje gripo in prehlad; uporabljaj med in ingver : oba sta naravna antioksidanta, ki pozitivno vplivata na imunski sistem;

: oba sta naravna antioksidanta, ki pozitivno vplivata na imunski sistem; razvajaj se s piščančjo juho : ima blag protivnetni učinek in v resnici pomaga pri krepitvi odpornosti;

: ima blag protivnetni učinek in v resnici pomaga pri krepitvi odpornosti; jej sadje : kivi, lubenica, citrusi in borovnice so tvoji junaki v boju proti zimskim tegobam;

: kivi, lubenica, citrusi in borovnice so tvoji junaki v boju proti zimskim tegobam; ne pozabi na zelenjavo: brokoli, špinača, paradižnik in rdeča paprika so prave zvezde imunosti.

So superživila res tako super?

H krepitvi imunskega sistema sicer pripomore tudi temna čokolada, ki te ščiti pred učinki prostih radikalov, vendar je nimam v mislih, ko govorim o superhrani. Superživila so sinonim za učinkovito obrambo pred vsiljivci, saj dokazano krepijo odpornost tvojega telesa.

Superživila nimajo nadnaravne moči, vsebujejo pa zelo veliko vitaminov, mineralov, beljakovin, esencialnih maščobnih kislin in antioksidantov.

To besedo uporabljajo tudi nutricionisti, saj najbolje opiše skupino živil, ki blagodejno vpliva na tvoje zdravje in dobro počutje. V njih se skriva veliko zdravilnih sestavin, ki imajo številne blagodejne učinke:

okrepijo imunski sistem,

poskrbijo za več energije,

uravnavajo telesno težo,

učinkovito razstrupljajo,

zmanjšajo tveganje za nastanek bolezni,

poskrbijo za hitrejše okrevanje.

Ne pozabi na smeh in srečo

Boj proti stresu je ključnega pomena za močan imunski sistem. Strokovnjaki so ugotovili, da v telesu ljudi, ki trpijo zaradi tesnobe ali kroničnega stresa, nastaja več hormonov, ki zavirajo delovanje imunskega sistema. V mislih imam predvsem kortizol, ki dokazano ruši tvoj obrambni mehanizem pred boleznimi.

Smeh, sreča in zadovoljno življenje krepijo imunski sistem.

Tudi če se ti kdaj zdi, da se svet okoli tebe podira, je pomembno, da ohraniš pozitiven pogled in z različnimi tehnikami, na primer s sproščanjem, znižuješ raven stresnega hormona kortizola v krvi.

Pet superživil za nepremagljiv imunski sistem

Več je razlogov, da je neko živilo superživilo. Superživila so tista, ki vsebujejo veliko vlaknin, zaradi česar pripomorejo k boljši prebavi. Imajo nizek glikemični indeks, kar je dobro za vzdrževanje telesne teže. Imajo zelo malo ali nič slabih maščob, ki povečujejo tveganja za bolezni srca in vnetja v telesu. Katera superživila ti še posebej priporočam?

#1 Maca

Maca je zdravilna rastlina, ki velja za zmagovalko med superživili. Njen koren ima najvišjo prehransko vrednost, vsebuje namreč vitamine A, B1, B2, B6, B12, C in E ter 32 mineralov, na primer kalij, kalcij, magnezij, natrij, fosfor, železo, baker in mangan. To pa še ni vse, maca vsebuje tudi 20 aminokislin in nenasičene maščobe omega 3, 6 in 9 ter dolg seznam esencialnih olj. Uživanje korena mace krepi imunski sistem, pripomore k boljšemu občutju in občutno povečuje raven energije – čajna žlička mace napolni z energijo za ves dan.

#2 Spirulina

Spirulina je modrozelena alga, ki velja za bogat vir beljakovin, vsebuje jih namreč kar 70 odstotkov in ima popolno aminokislinsko sestavo. Če se ti zdi, da jo pri beljakovinah prekaša govedina, te moram razočarati – kuhan goveji zrezek vsebuje "le" 25 odstotkov beljakovin. Spirulina je odličen prehranski vir beljakovin, vsebuje pa tudi veliko beta karotena ter vitaminov B-kompleksa.

#3 Klorela

Klorela je zelena sladkovodna alga, ki je bogata z beljakovinami, vsebuje številne vitamine, med drugim ves B-kompleks, številne minerale in se ponaša z visoko vsebnostjo klorofila. Klorela pomaga pri čiščenju in je posebej priporočljiva pri razstrupljanju telesa. Pomaga uravnavati presnovo in krepi imunski sistem, znana pa je tudi po tem, da aktivno zavira procese staranja.

#4 Kakav

Kakav je kot superživilo poznan že tisočletja. Je izvrsten vir železa, magnezija in flavonoidov, ki ščitijo srce in ožilje. Uživanje kakava pospešuje krvni obtok. Kakav je prava energijska bomba, povečuje vitalnost in poživlja ter je odličen antioksidant. Vzbuja občutke vznesenosti, sreče in vzburjenja, zato kakav velja tudi za afrodiziak.

#5 Kurkuma

Zdravilne lastnosti kurkume že tisočletja uporabljajo v ajurvedski in tradicionalni kitajski medicini. Kurkuma je začimbna rastlina, najbolj poznana kot ena od osnovnih sestavin karija. Vsebuje številna eterična olja in kurkumin, ki velja za eno od najmočnejših naravnih protivnetnih in antibakterijskih snovi. Je naravno protibolečinsko sredstvo, ima sposobnost prečiščevanja telesa in krvi. Je močan antioksidant in varuje celice pred poškodbami prostih radikalov.

