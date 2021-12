V McDonald'su postavili sobna kolesa: ješ, hujšaš in polniš telefon #video

Sredi decembra se je po družbenih omrežjih začel širiti videoposnetek, na katerem stranke v McDonald'su gonijo sobno kolo, medtem ko jedo in pijejo.

Poglejte:

Nekateri spletni uporabniki so menili, da gre za šalo, drugi so bili navdušeni nad zamislijo, da bi ob uživanju burgerjev in krompirčka kar sproti kurili kalorije.

Prejšnji teden pa so se oglasili iz kitajske izpostave McDonald'sa in pojasnili, za kaj gre - ne toliko za hujšanje kot za proizvajanje električne energije.

V dveh McDonald'sovih restavracijah na Kitajskem so namreč namesto stolov postavili sobna kolesa, ki ob poganjanju pedal proizvajajo elektriko, s katero si lahko tisti, ki kolo poganja, polni telefon. Seveda pa ob tem porabi tudi kakšno kalorijo.

Foto: McDonald's Kitajska

"S tem želimo stranke spodbuditi k bolj trajnostnemu razmišljanju in dejanjem, medtem ko uživajo v naši ponudbi," so pojasnili v kitajskem McDonald'su in dodali, da so tudi kolesa izdelana v trajnostnem duhu, vsi plastični deli so namreč iz recikliranih materialov.

Kolesa so za zdaj namestili v restavraciji v Šanghaju in še eni v provinci Guangdong, glede na odziv strank v teh restavracijah pa se bodo odločili, ali bodo projekt razširili tudi v druge poslovalnice na Kitajskem.

