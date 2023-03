Utrujeni od utrujenosti?

Oglasno sporočilo

Pomlad naznanja prebujanje, razcvet narave in veselje. Zakaj torej namesto veselja in občutka sreče z dotikom prvih toplih žarkov nenadoma postanemo apatični, utrujeni, brez motivacije za delo ter druženje s prijatelji ali celo za sprehod z otrokom? Najraje bi se skrili pod odejo, a nam že običajno spanje predstavlja problem.

To stanje je precej običajno in se pogosto imenuje "spomladanska astenija" – spomladanska utrujenost.

Zakaj ravno spomladi pride do slabšega razpoloženja in izčrpanosti?

Astenija, izčrpanost ali utrujenost je stanje, ki se razvije kot posledica pomanjkanja dnevne svetlobe, stalne zmrzali, pomanjkanja vitaminov in mineralov ter zmanjšane imunosti pozimi in zgodaj spomladi. Najbrž našteto občutite tudi sami?

Dodatni "pomočniki" so utrujenost zaradi dela, premalo počitka, prehladi in neprimerna prehrana.

Drugi vzroki za utrujenost v spomladanskem času so tudi: • hitre spremembe temperature, zaradi česar telo porabi veliko energije za prilagajanje, • motnje ali spremembe v ritmu spanja in pomanjkanje spanja zaradi prehoda na poletni čas, • spomladanske alergije, • povečano izločanje toksinov iz telesa zaradi sprememb v prehrani in uživanja spomladanskih jedi, • posledice zimskih virusnih okužb in covid-19.

Dlje časa trajajoča utrujenost je razlog za zmanjšano delovno sposobnost, pretirano razdražljivost, motnje spanja, težave s srcem in še mnoge druge bolezni.

Foto: Getty Images

Razlog za utrujenost ni le pomlad

Res je, ne moremo slabega razpoloženja in utrujenosti "naprtiti" le pomladi, sodoben način življenja od vseh zahteva res veliko energije. Vsakodnevni stres je izčrpavajoč in preprečuje telesu, da si opomore. Ne glede na to, kaj je vzrok za vašo utrujenost, je situacija na celični ravni vedno ista – vaše telo za delovanje potrebuje več energije, kot jo celice lahko proizvedejo.

Ko se proizvodnja energije zmanjša, telo izklopi nekatere funkcije. Če je poraba energije večja od njenega nastanka, prej ali slej pride do motenj v delovanju telesa in s tem do pojava najrazličnejših simptomov.

Ignoriranje prav teh simptomov je neposredna pot do dolgega seznama bolezni.

Kako do več energije?

Znanstveniki so dokazali, da so glavne "tovarne" energije v našem telesu mitohondriji – to so majhni delčki večine celic. Za proizvodnjo energije ti mitohondriji potrebujejo molekule NADH. Kot je znani znanstvenik prof. Birkmayer trdil: "NADH je biološko raketno gorivo, več kot imamo NADH, več energije lahko proizvedemo."

NADH (nikotinamid adenin nukleotid hidrid) je telesu lastna snov, aktivna oblika vitamina B3, ki je znan tudi kot niacin.

Žal je NADH zelo nestabilna snov, kar pomeni, da se je večina uniči pri toplotni obdelavi hrane, na zraku in svetlobi – škoduje pa ji tudi želodčna kislina.

NADH sicer lahko dobite iz nekaterih vrst hrane (meso, perutnina, mastne ribe itd.), a ker je nepogrešljiv kofaktor v stotinah reakcij v telesu in se (u)porablja pri proizvodnji energije, ga zmeraj potrebujete več, kot ga telesu lahko zagotovite s hrano – prav zaradi izgub pri pripravi hrane in med prebavljanjem.

Prav iz tega razloga so se znanstveniki lotili razvoja stabilizirane oblike NADH v podjezičnih pastilah – le z uživanjem stabiliziranega NADH lahko mitohondrijem zagotovite zadostno količino goriva za proizvodnjo energije.

Ni nam treba verjeti le na besedo – ta izjava ima namreč znanstveno podprto ozadje!

Študija je primerjala učinek uživanja NADH s konvencionalnimi načini zdravljenja sindroma kronične utrujenosti in potrdila, da je uživanje NADH bolj učinkovito.

Zakaj je NADH tako pomemben in kako izbrati pravega na trgu?

Na žalost raven NADH v telesu s starostjo hitro upada in je ni mogoče v celoti nadomestiti s hrano. Pomanjkanje NADH je povezano tudi s "kopičenjem" stresa, pretežno sedečim načinom življenja, presnovnimi boleznimi, virusnimi obolenji in uživanjem alkohola. Zato je zelo pomembno, da telo napolnite z dodatkom NADH.

Toda pozor pri izbiri! Pri nakupu NADH nikakor ne pozabite preveriti, ali je njegova oblika patentirano stabilizirana – le tako bodo pastile namreč vsebovale navedeno količino NADH in ne boste le metali denarja stran.

Preverite tudi njegovo biodostopnost – k njej največ prispeva podjezična oblika. Na ta način se NADH hitro in popolnoma absorbira v krvni obtok in že v dobrih 20 minutah obnovi vaše zaloge energije!

Kakšne so prednosti uživanja NADH?

Z rednim dolgotrajnim uživanjem NADH se poleg izboljšanja delovanja mitohondrijev in proizvodnje energije izboljša delovanje vseh celic. To prispeva k boljši zbranosti, boljšemu spominu, večji zaščiti celic pred različnimi vsakodnevnim stresom in celo vodi do daljšega življenja. Da, NADH je priznan kot edino naravno biološko sredstvo proti staranju! NADH je potreben ne le za življenje, temveč tudi za dolgo življenje.

Odmerjanje NADH pa je zelo subjektivno – večina ljudi opazi, da en odmerek 20 mg že dovolj pomaga, a ne bojte se podvojiti odmerka, če potrebujete več energije – NADH je popolnoma varen!

Če telesu ne boste zagotovili zadostne količine NADH, bodo neprijetni simptomi ostali (ali pa se bodo ti šele pojavili) in utrujenost je le eden od najbolj opaznih. Vaše razpoloženje bo nihalo, kar ne bo le vaša težava, temveč bo izziv tudi za vaše najbližje. Zbujali se boste nenaspani, vaša zbranost in spomin bosta slabša. Zanimivo pa je, da NADH pozitivno vpliva tudi na libido – pomanjkanje katerega spada celo med štiri najpogostejše razloge za ločitev!

Pomlad nam postreže z najlepšo kuliso zelenega prebujanja in v njej si zaslužite uživati.

Litri pitja kave in energijskih pijač dajejo le "tisto vrsto energije", ki poslabša vaše zdravje – povzročijo namreč bolezni srčno-žilnega in živčnega sistema, ledvic, želodca in še kaj drugega.

Foto: Shutterstock

Podprite torej naravno proizvodnjo energije z NADH in ne zamudite lepote prebujajoče se narave. Uživajte v pomladi, kot si jo zaslužite!

Vir: Santaella ML, Font I, Disdier OM. Comparison of oral nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) versus conventional therapy for chronic fatigue syndrome. P R Health Sci J. 2004 Jun;23(2):89-93. PMID: 15377055.

Naročnik oglasnega sporočila je EUBIOMA D.O.O.