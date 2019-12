Ustni wellness navdušil znane Slovence

Oglasno sporočilo

Da postaja skrb za zdravje zob in ustne votline del našega vsakdanjika, potrjujejo številni spletni vplivneži, ki so navdušeni nad storitvami v Dentoteki. Ajda Sitar, Nika Veger, Indira Ekić, Lara Koren in David Urankar so le nekateri od znanih obrazov, ki so obiskali studio za ustno higieno. In kakšne so njihove izkušnje?

Tako kot skrbimo za svoj privlačni videz z obiskom frizerskih in kozmetičnih salonov, razvajamo svoje telo v masažnih centrih, se Slovenci vse bolj zavedamo pomena celostne ustne higiene. V Dentoteki poskrbijo za zdrave in rožnate dlesni ter sijoč nasmeh, ki ne bo ostal spregledan.

Da je obisk Dentoteke nadvse prijetna in sproščujoča izkušnja, so se prepričali tudi nekateri znani obrazi, ki obisk studia za ustno higieno priporočajo prav vsakomur. Tudi če spadate med tiste, ki jim je obisk zobozdravnika ali ustnega higienika morda neprijeten, vam bo tretma v Dentoteki izbrisal vse slabe spomine.

"Dentoteka je svet ustnega zdravja in razvajanja."

Da je Ustni wellness zelo prijetna izkušnja, se je prepričala tudi lepotna blogerka Nika Veger, ki je želela preveriti, ali je mogoče pri zobozdravniku tudi uživati. "Za ustno higieno uporabljam poleg ščetke še nitko in medzobno ščetko - po novem zelo pravilno, kot so me naučili v Dentoteki, kjer izvajajo Ustni wellness, odstranjevanje zobnega kamna, beljenje in najboljše praktično svetovanje glede ustne higiene," je zapisala na svojem profilu, kjer je poudarila, da ji je veliko bolj strašljiva misel o izgubi zob na stara leta kot pa o izgubi elastičnosti kože. "V studiu ni vrtanja ali ruvanja, dobiš nasvet v zvezi s higieno zob, čiščenja. Celotna izkušnja je zelo prijetna."

Beljenje zob pa je eden od tretmajev, ki si ga je poleg Ustnega wellnessa pred poroko privoščila priljubljena blogerka Ajda Sitar. "Nikoli prej nisem imela tako sijočih, belih zob (trkam po lesu, da so vsaj zdravi), tokrat pa jih še malo bolj ponosno kažem svetu," je zapisala. Po opravljenem postopku z White Dental Beauty sistemom so ji v Dentoteki svetovali tudi pri nakupu primerne zobne paste, s katero vzdržuje belino zob tudi v prihodnje.

"Kar 28 let sem si napačno nitkala zobe," pa ugotavlja nekdanja udeleženka šova in ambasadorka zdravega načina življenja Indira Ekić, ki sprva ni vedela, kaj pričakovati. "Profesionalno so mi ščetkali zobe, očistili medzobne prostore in izmerili obzobne žepke," opiše osvežujoč tretma in poudari, da je bolj kot videz zob pomembno to, kar se v ustni votlini dogaja. "Če skrbim za vse, bom pa tudi za zdravje zob in dlesni," je trdno odločena po obisku Dentoteke, celotno izkušnjo pa priporoča čisto vsem.

Studio za ustno higieno je obiskala tudi simpatična mamica Lara Koren. "Zobje so zame ena izmed najpomembnejših stvari, ki bi jih po mojem mnenju morala imeti na listi prioritet vsaka, daleč pred umetnimi nohti, pudri in šminkami," meni blogerka, ki je izkusila Ustni wellness, merjenje obzobnih žepkov in čiščenje trdih zobnih oblog. Vesela pa je bila tudi novega sistema beljenja zob. "Zdaj boste gledali samo še moje selfije," je zapisala poleg nasmejane fotografije.

Razvajanja in svetovanja v studiu pa je bil deležen tudi televizijski voditelj in model David Urankar, ki ga je Ustni wellness zelo navdušil. "Z Dentoteko ščetkamo in nitkamo vsak dan," je zapisal na svojem profilu in s tem opozoril na pomen pravilne higiene zob ter ustne votline.

Privoščite si razvajanje ali podarite prijetno izkušnjo Ustnega wellnessa svojim najbližjim. www.dentoteka.si

