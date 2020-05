Ugodna trislojna obrazna maska za enkratno uporabo

Izkušnje iz Kitajske govorijo, oziroma so v času virusa ugotovili, da v primeru, če bi vsi nosili maske, ne bi prišlo do masovnih okužb. Prav takšna so tudi dejstva v Singapurju, kjer imajo izkušnje izpred let, ko so se soočili s sarsom. Takrat so bili pripravljeni, saj so imeli zaščitna sredstva, ki jih je velika večina tudi uporabljala. Z nošenjem mask so preprečili katastrofo, čeprav so bili v žarišču, saj se je močan sev virusa iz Kitajske najprej razširil prav v Singapur.

V Italiji, Španiji ter sedaj v Veliki Britaniji in ZDA, torej v žariščih pandemije bolezni covid-19, je za posledicami te bolezni umrlo največ ljudi, skupno pa že skoraj 300 tisoč. Prebivalci določenih držav opozoril, priporočil in prepovedi niso vzeli dovolj resno, zato so posledice pandemije pri njih tako velike.

Maske za vse, dokler virusa ne bomo popolnoma izkoreninili!

V Sloveniji so za boleznijo covid-19 do zdaj umrli 104 bolniki, skupaj pa je bilo potrjenih 1.468 okužb z novim koronavirusom. V torek so pristojni opravili 981 testiranj in potrdili en nov primer okužbe. Število aktivno okuženih v Sloveniji pada od začetka aprila.

Ključnega pomena je, da še naprej upoštevamo priporočila in z obraznimi maskami ščitimo sebe in druge. Zaradi postopnega sproščanja zaščitnih ukrepov v Sloveniji lahko pride do ponovnega povečanja širjenja virusa še v prvem valu in pa do drugega, morda še močnejšega vala širjenja okužbe in bolezni.

Zaradi vsega naštetega priporočamo nadaljnje nošenje mask vsem, kar svetuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Nošenje maske je priporočljivo za vse, dokler virusa ne bomo popolnoma izkoreninili.

Pravilna uporaba obrazne maske je ključna

Zelo pomembno, in na kar morate biti posebej pozorni, je, da se maske med nošenjem ne dotikate z rokami in je ne popravljate, saj so pri epidemiji ebole ugotovili, da se je polovica okužila, ko so maske odstranjevali z obraza v smeti. Virus se namreč pri dihanju nanese iz zraka na zunanjo plast maske, kjer ostane aktiven več ur.

Zaradi tega odsvetujemo nošenje maske pod vratom, hranjenje po uporabi v vrečki ali ovojnici in podobno. Pri uporabi maske morate biti pozorni, da maska pokrije celoten obraz. Ko si masko enkrat namestite, je ne popravljajte več. Hkrati opozarjamo, da se med nošenjem nikakor ne dotikate svojih sluznic. Pomembno je tudi, kako masko odstranite. Ponovno si očistite roke in nato masko pravilno odstranite ter ponovno očistite roke. Ostanite zdravi!

