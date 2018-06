TOP večerne rutine za boljše počutje

Večerni rituali vplivajo na to, kakšne volje bomo in koliko energije bomo imeli naslednji dan. Tudi kakovost in količina spanja sta odvisni od zadnjih stvari, ki jih naredimo v dnevu.

Prve tri zelo preproste navade

Nekatere navade uspešnih ljudi je lažje prevzeti kot druge. Med najpogostejšimi, ki jih zadovoljni ljudje upoštevajo, je branje pred spanjem. S tem ne mislimo zaslonov, ampak prave knjige. Na drugem mestu so preživljanje časa z družino in večerni sprehod.

Tri navade najuspešnejših

#1

Zelo uspešni ljudje pred spanjem delajo različne stvari, samo da niso povezane z delom. Ne prebirajo elektronskih sporočil in se ne poglabljajo v službene zadeve. Marsikatero službeno večerno sporočilo je rezultat trenutnega impulza pošiljatelja. Škoda, da bi si v postelji s tem belili glavo. Preden glavo položimo na blazino, je prav, da v naših mislih ni prostora za službo. Ta navada se na dolgi rok zelo obrestuje – bolje bomo spali in bolje bomo drugi dan tudi delali, misli bodo sveže in navdiha bo več.

#2

Pravzaprav bi bilo prav, da bi se povsem izklopili. Gledanje kakršnihkoli vsebin na kakršnihkoli zaslonih nam na splošno naredi več škode kot koristi. Modra svetloba je kot svetloba sonca, ki našim možganom sporoča, naj nehajo proizvajati melatonin. To je ključni hormon, ki regulira ritem spanja in našemu telesu sporoča, kdaj je čas spanja in budnosti.

#3

Preden zaspimo, razmislimo. V mirnem kotičku si vzemimo nekaj minut in v mislih preglejmo zadnjih 12 ur. Kaj vse se je zgodilo in kako smo se ob tem počutili? Miselni odsev, ki si ga tako ustvarimo v glavi, naj bo sestavljen vsaj iz treh pozitivnih stvari, da se ne ujamemo v past negativnih občutkov. Veselimo se svojih uspehov, tudi drobnih. Tako se bomo lažje prestavili v bolj optimističen način razmišljanja in delovanja.

Trojica koristnih za dobro počutje

Mrak in tema sta naravni uspavalni tableti za naše telo, ki možganom sporočita, naj zažene izločanje melatonina. Zasenčite torej luči, prižgite svečke in se predajte nočnemu ritmu.

Prijeten hlad nas uspava. Tudi telesna temperatura pred spanjem malce pade. Dobro prezračimo spalnico pred spanjem. S tem se bomo umirili in se oviti v mehko odejo zazibali v zdravilni spanec.

Spalnica je za spanje. Očistite jo vse druge navlake. V spalnici smo zato, da spimo in se ljubimo. S tem naredimo miselno povezavo med spalnico in počitkom ter užitkom. V spalnici se ne dela in ne gleda televizije. Ko je čas za pod odejo, bo telo to sprejelo kot signal za izklop.

Čas za temeljito nego kože

Zvečer si privoščimo nekaj minut za temeljito obrazno nego. To mora postati naša redna večerna rutina. Skrb za videz nas poveže s samim seboj, ko si lahko čestitamo za odličen dan in se malce pripravimo na naslednje jutro. Dobra nega pomeni, da temeljito odstranimo ličila, če jih uporabljamo, in obraz dobro speremo s primernim čistilnim sredstvom. Nekaterim ustrezajo mila, drugim čistilne pene in različni geli ali mleko. Nekajkrat tedensko naredimo rahel piling obraza in nanesimo dobro obrazno masko. Po umivanju napojimo blazinico s tonikom, ki poskrbi za napeto kožo in zmanjša pore. Potem nanesimo kakšen poživljajoč serum in končno je čas za negovalno kremo, prilagojeno naši koži.

Pred spanjem je obvezno prhanje, ki naj ne bo namenjeno le osnovnemu umivanju, ampak naj bo to čas, ko se znebimo slabe energije, ki se nabere čez dan, in napolnimo s svežimi močmi.

Brezhibna ustna higiena zvečer

Ščetkanje in nitkanje pred spanjem je še en pomemben signal, da je čas za sanje in da je konec dneva. To rutino lahko opravimo čisto mimogrede, včasih celo malce površno, vendar se je za bleščeče bele zobe vredno čim bolj potruditi.

Brezhiben nasmeh je najlepši modni dodatek. Ljudje imamo različno barvo zob, tudi posamezni zobje se po barvi med seboj lahko razlikujejo. Ker pa si čisto vsi želimo snežno belega nasmeha, smo lahko veseli, da so zdaj na voljo res dobri belilni sistemi za zobe, ki jih je mogoče dobiti v dobrih prodajalnah s kozmetiko. Pomembno je, da uporabljamo res kakovostne izdelke, ki zobe negujejo in ne poškodujejo sklenine.