The Biggest Loser Slovenija: Tekmovalke v drugi sezoni že presegle tekmovalke v prvi

Predstavnice ženskega spola v drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija so povsem navdušile trenerja Jana Kovačiča, ki pravi, da so že zdaj presegle rezultate tekmovalk v prvi sezoni. "V njih vidim res pravo borbenost. Res so dobre", dodaja.

Trener Jan Kovačič kar ne more prehvaliti ženskega dela v tokratni sezoni šova. Foto: Planet TV

Če so v prvi sezoni izstopali moški, predvsem zmagovalec Bojan Papež, ki mu je v treh mesecih uspelo shujšati za kar 74,4 kilograma, so tokrat ženske tiste, ki navdušujejo s svojimi rezultati, razlaga eden od trenerjev, Jan Kovačič.

"Moram pohvaliti žensko populacijo, ki je res veliko veliko boljša kot v prvi sezoni. Rezultati, ki so jih dosegle do zdaj, so že presegli rezultate prve sezone, tako da punce v tej sezoni res 'razturajo'."

Pri njih vidim res pravo borbenost in da so pripravljene za rezultate res veliko narediti, so bolj poslušne. Res so dobre.

S tem pa nikakor ne zapostavlja moških, za katere pravi, da se lahko primerjajo s tekmovalci v prvi sezoni. "Lani smo res imeli nekaj močnih tekmovalcev, ki so delali res dobro - Bojan je bil res neverjeten - a tudi letos ne zaostajajo." Bi pa vseeno tokrat bolj izpostavil ženske, saj so "pokazale, da če se za nekaj odločijo, lahko to res dosežejo," razlaga.

Moški so enako dobri kot v prvi sezoni, ženske pa precej boljše, pravi.

Same pohvale tudi za tekmovalce prve sezone

Pozitivne besede je našel tudi za tekmovalce iz prve sezone, saj se pridno držijo navodil, ki so se jih naučili v hiši šova. Še vedno namreč ohranjajo fit postave, dosežene v šovu, živijo zdravo in aktivno življenje, zato Jan predvideva, da bodo šli po podobni poti tudi tekmovalci druge sezone.

"Prepričan sem. Klara (še vedno v hiši, op. p.) mi je rekla, da se počuti tako dobro, da ima končno občutek, da je spet ona, in si ne dovoli več, da bi šla na stara pota."

Ko enkrat dobiš ta občutek, kako se dobro počutiš z novo postavo in kako je vse lažje, je verjetnost, da bi se vrnil na staro kilažo, zelo majhna.

Jan predvideva, da kandidate prve sezone pri tem motivirajo tudi preostali sotekmovalci, pri katerih vidijo, da se vse da, če se hoče, in si ne pustijo, da bi se zapustili. Predvsem pa nanje vplivata tudi okolica in kraj, v katerem živijo.

"Večina jih živi v majhnih krajih, kjer so še toliko bolj pod drobnogledom okolice in je še ta učinek, ki marsikoga še dodatno spodbuja k ohranjanju postave. No, sicer je bolje, da imaš sam pri sebi neki alarm."

Indira je ena od tekmovalk prve sezone, ki pridno ohranja novo težo in se z novo postavo odlično počuti.

Kot kaže, za zdaj ni bojazni, da bi se nekdanji tekmovalci po šovu vrnili na stara pota, kot je to značilno za tekmovalce v tujih različicah tega šova. Raziskava je namreč pokazala, da se k starim navadam in kilogramom vrne več kot polovica tekmovalcev.

