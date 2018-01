Tehnologija zobnih centrov v udobnosti vašega doma

Zdravi zobje, zdrave dlesni in zdrav nasmeh so pokazatelj zdravja našega celotnega telesa, zato je skrb za ustno higieno izrednega pomena. Vse zobne kreme niso enake, zato morate biti pri tem še posebej pozorni ter izbrati takšno, ki je zasnovana tako, da ne poškoduje vaše sklenine in dlesni.

Blagovna znamka BlanX trenutno ponuja dve vrsti zobnih krem, ki sledita vašim potrebam. Potrebujete zgolj neabrazivno belilno zobno kremo, ki bo skrbela za postopno beljenje vaših zob in odstranila madeže, ki jih povzročijo kajenje, pijača, hrana in zobne obloge? Ali pa si želite hollywoodskega nasmeha v samo dveh tednih? Odločitev je vaša, se pa obe zobni kremi odlično dopolnjujeta.

Izdelki BlanX so na voljo v prodajalnah DM in drogerijah Tuš.

Inovativna, a preprosta tehnologija je patentirana tako, da je res preprosta za domačo uporabo.

Z lučko BlanX LED se belilni učinek zobne kreme še podvoji, in to že ob desetminutni uporabi na teden. Čeprav govorimo o LED-tehnologiji, je osnova še vedno patentirana, povsem naravna formula, ki ne poškoduje sklenine in dlesni.

Tradicionalne prakse beljenja zob so precej drage, zato se večina ljudi odloča za domače metode beljenja, ki pa puščajo nepopravljivo škodo na zobni sklenini. Večina domačih belilnih izdelkov namreč vsebuje klorov dioksid, izredno agresivno sestavino, ki lahko poškoduje sklenino, s tem pa povzroči (včasih trajno) občutljivost zob, neenakomerno obarvanost, poroznost zob (zato se še hitreje zabarvajo), grob občutek zob, izgubo sijaja, vnetje dlesni in povečano tveganje za zlom zoba.

Iz tega razloga je, če se lotevate beljenja zob doma, bolje poseči po varnih in sklenini prijaznih metodah.

Občutljivost zob običajno povzročajo kemični in toplotni dražljaji na mestih, kjer zobna sklenina ne pokriva dentina.

Kaj je krivo za obarvanost zob?

Zobna sklenina je tista plast zoba, ki varuje zob pred kemičnimi (kislo, sladko) in toplotnimi (vroče, mrzlo) dražljaji. Kadar sklenina na določenemu delu zoba ne pokriva notranje zobovine – dentina v celoti, lahko zob ob dražljaju zaskeli. Dentin je namreč veliko mehkejši in prozornejši od sklenine in zato bolj občutljiv na dražljaje kot sklenina.

Naravna barva sklenine se razlikuje od posameznika do posameznika, kljub temu pa obstaja nekaj dejavnikov, ki lahko vplivajo na to, da zobje postanejo temnejši, porumeneli in razbarvani.

Že dolgo je znano dejstvo, da nekatere nezdrave navade, kot sta kajenje ali uživanje alkohola, obarvajo našo sklenino in zobje niso več beli. Zobe obarva tudi redno uživanje kave in niti redno drgnjenje zob in uporaba nitke obarvanosti ne bosta preprečila, jo bosta pa vsekakor omilila. Omililo jo bo tudi redno izpiranje zob po pitju kave.

Na obarvanost zob vplivajo tudi živila z veliko vsebnostjo kisline. Ta namreč načenja zobno sklenino in s tem dovoli kromogenom, da se prilepijo na zobovje. Med takšna živila, ki rada obarvajo zobe, uvrščamo rdeče vino, črni čaj, rdečo peso in podobno. Večina živil, ki barva naše zobe, je zdrava, zato se jim nikar ne odpovejte. Si pa lahko po njihovem uživanju zobe sperete z vodo. Enako storite tudi po uživanju kislih stvari, kot sta limona in jabolčni kis.

Kakšna zobna krema je priporočljiva?

Skoraj vsi uporabljamo zobno kremo, saj je postala del rutinskega čiščenja zob, ker daje občutek svežine ter dobro skrtačenih zob. Pogosto se zastavi vprašanje, kakšna krema pa je dejansko sploh priporočljiva.

Vsaka zobna krema ne vsebuje popolnoma enakih sestavin, niti ne v enakih količinah. Večina zobnih krem vsebuje določeno količino polirnih delcev (abrazivov), katerih namen je, da bolje očistijo zobe zobnih oblog. Nekatere zobne kreme pa so zaradi abrazivov škodljive, saj so lahko pregrobe. A ne zobna krema BlanX, ki velja za prvo neabrazivno kremo za beljenje zob z arktičnim lišajem.

Pravilno umivanje zob

Ključno je, da zobe umivate redno, vsaj zjutraj in zvečer. Kljub rednemu umivanju zob bodo ob nepravilnem umivanju zobje hitro obarvani, morda tudi polni zobnih oblog. Zato je pravilno umivanje zob izjemno pomembno. Zob ne umivajte z navpičnim ščetkanjem, s katerim lahko poškodujete dlesen, gibi naj bodo krožni in nežni. S ščetko ne smete pretirano pritiskati na zobovje, saj s tem ne boste nič bolje očistili zob, morda pa si boste s tem poškodovali dlesni.

Med umivanjem zob ne smete pozabiti na zgornje ploskve kočnikov, kjer se umazanija zelo rada nabere in kjer ponavadi dobimo prve zalivke. Pri ščetkanju umijte čisto vse zobe iz vseh smeri, nežno pa s ščetko masirajte tudi dlesni.

Prva neabrazivna zobna krema za beljenje zob z arktičnim lišajem Zobna krema Blinx z arktičnim lišajem ima naravni antibakterijski učinek in odstranjuje madeže na zobeh ter povrne naravno belino zob. Zobna krema BlanX, ki ne vsebuje peroksida, je formulirana s kalibrirano kombinacijo visoke kakovosti silicijevega dioksida, s posebno granulometrijo, ki omogoča optimalen učinek čiščenja in poskrbi za zobno sklenino. Primerna je za vsakodnevno uporabo in ni nadomestek za običajne zobne kreme. Kristali ActiluX® v zobnih kremah BlanX White Shock se aktivirajo s svetlobo.

ActiluX® deluje tudi po koncu uporabe zobne kreme BlanX. Z lučko BlanX LED se belilni učinek še podvoji.

Delovanje svetlobe sproži antibakterijsko reakcijo v ustih in na podlagi tega mikrokristali ActiluX® uničujejo membrane bakterij, ki so pogosto krive za tvorbo oblog in zadah iz ust. Učinkovitost so dokazali s kliničnimi raziskavami vivo in vitro.

PREBERITE TUDI

Do zdravih in belih zob na naraven način

"Za vsako bolezen rožca raste"

"Dober dan se začne z nasmehom"

50 odtenkov nasmeha