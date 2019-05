Tehnika za boljši spanec, ki vam bo naježila kožo

Stres, skrbi in živčnost: to so glavni razlogi za nespečnost, ki nam lahko v vsakdanjem življenju povzročajo nemalo slabe volje in ne nazadnje so lahko vir različnih težav. Ko vse klasične tehnike za boljši spanec odpadejo, pride čas za revolucionarno metodo, nad katero se navdušujejo po vsem svetu. Ste že slišali za ASMR?

Neskončno premetavanje po postelji, štetje ovčk do nepredstavljivih številk, premikanje položaja ležišča in še bi lahko našteli. Nespečnost je začaran krog, iz katerega zelo težko izstopimo in v katerem se naše življenje lahko spremeni v pravo moro. Vendar ni še prišel čas za obupavanje, nekaterim namreč pomaga metoda ASMR, prek katere se lažje sprostijo in potonejo v prijeten spanec.

ASMR je okrajšava za angleški izraz Autonomous Sensory Meridian Response. Slovenske različice tega izraza še nimamo, v prevodu pa pomeni spontan odziv na zunanje dražljaje. Odzivi so pozitivni, običajno vodijo do mravljinčenja od glave navzdol, popolne sprostitve v danem trenutku in – ultimativno – spanja.

Na YouTubu boste našli ogromno posnetkov o ASMR, to je pravzaprav tudi medij, na katerem se je ta "terapevtska" tehnika tudi začela.

Številni videoposnetki z oznako ASMR imajo po več deset milijonov ogledov, tistim, ki jih ustvarjajo, pa sledi več sto tisoč ljudi. Kako je to videti?? Šepetanje v mikrofon, odpiranje embalaže, hrustanje hrane ali celo krtačenje las … Zvokov je neomejeno število in njihov učinek naj bi pri nekaterih ljudeh sprožil neverjetne učinke sproščanja. Najbolj učinkovito naj bi bilo po različnih raziskavah prav šepetanje, ki naj bi sprožilo najbolj prijetne občutke. Drugi zelo učinkoviti sprožilci so tudi zvok počasnega gibanja, hrustanje hrane in tapkanje z nohti.

Za boljši spanec – zvok po alpskem

V Ljubljanskih mlekarnah se zavedajo, da se veliko ljudi srečuje z nespečnostjo, zato so se odločili slediti najnovejšim trendom. Pripravili so prvi alpski ASMR video, ki vam bo pomagal do hitrejšega spanca. Poleg tega njihov ASMR skriva še dodaten "bombonček": navodila za zbiranje točk zvestobe, s katerimi si lahko prislužite udobno in simpatično posteljnino. Da bo spanec v družbi Ljubljanskih mlekarn nedvomno najbolj prijeten.

