Strokovna in učinkovita obravnava bolečin v kolenu

Koleno je največji in eden od najbolj obremenjenih sklepov v človeškem telesu. Skorajda ni človeka, ki se ne vsaj enkrat v življenju srečal z bolečinami v kolenu. Med športniki so poškodbe kolena še posebej pogoste, mnogi med njimi zaradi tega tudi prekinejo svojo športno kariero. Do bolečin in poškodb v kolenskem sklepu lahko pride pri nerodnem gibu, med športno aktivnostjo ali pa so posledica postopne obrabe oziroma starostne degeneracije, saj so strukturne spremembe meniskusov in hrustanca del procesa staranja.

Bolečina v kolenu

Kolenski sklep sestavljajo stegnenica, golenica in pogačica. Med stegnenico in golenico ležita dve vezivno-hrustančni ploščici- meniskusa. Eden je na notranji in eden na zunanji strani. Meniskus je oblikovan v obliki polmeseca oziroma črke C, v preseku pa je trikotne oblike. Naloga meniskusa je uskladiti neujemanje sklepnih površin na stiku stegnenice in golenice in tako povečati stabilnost sklepa. Zdrav meniskus je čvrst in elastičen, pri gibanju deluje kot blažilec. Ob iztegu in pokrčitvi kolena se oblika meniskusa prilagaja in tako v vsakem položaju kolena kar najbolj razbremenjuje sklepni hrustanec, ki prekriva kosti. Tako sklepni hrustanec tudi ščiti pred poškodbami in prehitro obrabo. To je izredno pomembno za dobro in dolgotrajno funkcijo kolena.

Meniskusa torej sodelujeta pri vsakem gibu, ki ga napravimo s kolenom in se konstantno prilagajata poziciji kolena. Zaradi tega sta tudi močno podvržena poškodbam. Dostikrat je prva struktura v kolenu, ki utrpi pomembno poškodbo, prav meniskus.

Še posebej so za poškodbo meniskusa nevarne dejavnosti, ko močno zvijemo ali zasukamo koleno, še toliko bolj, kadar je koleno obremenimo s celotno telesno težo. To lahko privede do poškodb- natrganin ali raztrganin meniskusa.

Takšni gibi in obremenitve se dogajajo pri številnih športih, na primer pri atletiki, smučanju, nogometu, košarki, tenisu.

Pri starejših pa je tipičen gib, pri katerem pride do poškodbe meniskusa, vztajanje iz globokega počepa.

Simptomi in znaki:

Poškodba meniskusa povzroča bolečino v kolenu na strani prizadetega meniskusa. Značilna so tudi ponavljajoča otekanja, boleča zatikanja oz. preskoki ali kliki. Koleno je tudi manj gibljivo, predvsem je boleča oz. omejena skrajna pokrčitev kolena. V najhujšem primeru je raztrganina meniskusa velika, strgan kos meniskusa pa se v kolenu vklešči- takrat je omejen in močno boleč tudi izteg kolena.

PREGLED IN DIAGNOSTIKA:

Poškodbe meniskusa so najpogostejši razlog za operativno zdravljenje poškodb kolena. Operacija se izvede artroskopsko. Za kirurško zdravljenje poškodb in težav s koleni so specializirani travmatologi in ortopedi. Pregled pri ortopedu oz. travmatologu je posebej pomemben po poškodbi kolena, po kateri se pojavijo boleči preskoki, slaba gibljivost in otekanje. To nakazuje na precejšno verjetnost, da je prišlo do poškodbe meniskusa, ki bo zahtevala operativno zdravljenje. Specialist ortoped ali travmatolog bo opravil klinični pregled in klinične teste, s katerimi bo ocenil tip poškodbe in diagnosticiral poškodovane strukture. V primeru kliničnega suma na poškodbo meniskusa, vas bo napotil na MRI slikanje (magnetna resonanca), ki potrdi diagnozo in poda tudi dodatne informacije o tipu poškodbe meniskusa. Na podlagi teh nato specialist določi zdravljenje.

Ali vsaka poškodba meniskusa zahteva operacijo?

Vsaka raztrganina meniskusa ne potrebuje operacije. Odločitev je odvisna od vrste, velikosti in lokacije raztrganine, starosti pacienta, stopnje aktivnosti in življenjskega sloga. Pomembne so tudi pridružene poškodbe kolena (raztrganina stranskih ali križnih vezi) ter simptomov, ki jih bolnik navaja (bolečina, oteklina, aretacije, težave pri gibanju).

Nujna operacija je predlagana samo pri strganem in vkleščenem meniskusu.

V tem primeru se s hitrim ukrepanjem prepreči napredovanje poškodbe meniskusa in pojav dodatnih okvar na sklepnem hrustancu.

V primeru, da je tip rupture meniskusa takšen, ki ne zahteva operativnega zdravljenja, vam zdravnik svetuje konservativne (nekirurške) načine zdravljenja. To so počitek, hlajenje kolena, povijanje in dvig poškodovanega uda, nesteroidna protivnetna zdravila, fizioterapevtska obravnava in v določenih primerih protivnetne infiltracije kolenskega sklepa.

Prednosti operacije

Operacija meniskusa je operacija, pri kateri se odstrani ali v določenih primerih popravi- zašije raztrgan meniskus v kolenu. Operacija omogoča hitrejšo in uspešno rehabilitacijo, ter s tem hitrejšo vrnitev k opravljanju normalnih vsakodnevnih in športnih aktivnosti. S tem se tudi prepreči hitro napredovanje nadaljnje okvare sklepnega hrustanca zaradi raztrganega meniskusa.

V ustanovi Arbor Mea operacija poteka najbolj pogosto v lokalni anesteziji, po potrebi v blažji sedaciji, po dogovoru z anesteziologom pa lahko tudi v splošni anesteziji ali regionalni prevodni živčni anesteziji, t. i. spinalnem blok. Pri operaciji specialist na minimalno invazivni način pod nadzorom kamere (artroskopsko) skozi 2 majhna reza odstrani poškodovani del meniskusa ali pa poškodovani del meniskusa zašije. Za šivanje ali odstranitev poškodovanega dela meniskusa se odloči na podlagi tipa raztrganine meniskusa. Sočasno oskrbi tudi sklepni hrustanec, če so pri operaciji prisotne tudi poškodbe oziroma okvare le-tega.

Poseg se izvede v okviru enodnevnega bolnišničnega zdravljenja, kar pomeni, da je pacient še istega dne nekaj ur po posegu odpuščen domov z navodili in tako ne potrebuje prenočitve v bolnišnici.

Rehabilitacija in rezultat posega

Čas okrevanja po operaciji meniskusa je odvisen od vrste operacije, ki je bila opravljena. Po šivanju meniskusa je rehabilitacija nekoliko dolgotrajnejša kot po delni resekciji poškodovanega dela meniskusa. Popolno okrevanje po operaciji meniskusa lahko traja od šest tednov do tri mesece.

Oskrba po operaciji vključuje: hojo z berglami za razbremenitev operirane okončine prvih nekaj dni po operaciji (oziroma do šest tednov po šivanju meniskusa), zdravila proti bolečinam in trombozi, rehabilitacijske vaje doma za povrnitev gibljivosti in mišične moči, ter fizioterapijo.

Ob dobri kirurški tehniki in natančnem upoštevanju navodil je artroskopska operacija oskrbe raztrganine meniskusa zelo uspešna operacija, ki tudi ne zahteva dolgotrajne rehabilitacije.

Okrevanje po operaciji meniskusa