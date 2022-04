Srčni zastoj na igrišču: ko se brez opozorila ustavi srce

Foto: Guliverimage

Hiter odziv lahko reši življenje

Hitremu odzivu soigralcev, ki so takoj pravilno ravnali že med tekmo, in takojšnjemu posredovanju zdravniške ekipe, ki se je takoj lotila oživljanja z defibrilatorjem, se lahko zahvalimo, da se je Erikson uspešno vrnil v svet vrhunskega nogometa. Pred nekaj dnevi je v danskem dresu na prijateljski tekmi proti Nizozemski že zatresel nasprotnikovo mrežo.

Življenje je izjemno krhko in glede na to, da lahko srčni zastoj doleti 29-letnega športnika v res dobri telesni kondiciji, moramo več pozornosti nameniti ozaveščanju o tem, kako pomagati nekomu, ki ga doleti morebitni srčni zastoj.

Najpogostejši vzrok smrti odraslih

Foto: Thinkstock

Nenadni srčni zastoj je najpogostejši vzrok smrti odraslih v Evropi. V Sloveniji zastoj srca vsak dan doživi približno deset ljudi, od tega jih skoraj polovica umre. Nenadni srčni zastoj je nenadna prekinitev mehanskega delovanja srca, ki nenadno preneha črpati kri v obtok. Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno desetih minutah.

Žal do tovrstnih prizorov prihaja tudi na športnih stadionih, kolesarskih tekmah in teniških igriščih, tako med profesionalnimi kot rekreativnimi športniki. Leta 2012 je srce 23-letnega angleškega igralca Fabricea Muambe prenehalo biti za kar 78 minut. Po desetih letih se je vrnil kot trener. Leta 2019 je nekdanji španski kapetan Iker Casillas na igrišču med treningom doživel srčni infarkt.

Preživi jih le približno 44 odstotkov

Foto: Getty Images

Čeprav so tovrstni dogodki redki, mladi in dobro pripravljeni športniki niso povsem varni pred težavami s srcem. Glede na študijo iz leta 2017, objavljeno v New England Journal of Medicine, jih nenaden srčni zastoj med profesionalnimi športniki doživi 0,76 na 100.000 športnikov letno. Približno 44 odstotkov jih preživi.

Športniki veliko trenirajo in postanejo izjemno telesno pripravljeni, njihovo srce deluje izvrstno, tudi njihova splošna fiziologija je brezhibna. Vendar lahko ob pojavu nekega sprožilca – to je lahko že zelo intenzivna vadba – pride do motnje električnega impulza v delovanju srčne mišice. Ta napaka povzroči srčno aritmijo, ki lahko privede do srčnega zastoja, ko srce preneha biti, temu lahko sledi smrt.

O nenadnem srčnem zastoju govorimo, ko pride do nenadne, nepričakovane izgube srčne funkcije, dihanja in zavesti, in je pogosto povezan z aritmijo. Srčni infarkt pa je lahko posledica strjevanja krvi, ki blokira pretok krvi, ali pa posledica ateroskleroze.

Vzrok: neodkrita srčna napaka

Foto: Thinkstock

Kardiologi so prepričani, da je vzrok večine primerov nenadnih srčnih zastojev na športnih igriščih neodkrita srčna napaka. Med takšnimi stanji sta hipertorfija srca, do katere pride zaradi nezdravljenega visokega krvnega tlaka, in prirojena hipertrofična kardiomiopatija oziroma zadebelitev srčne mišice. Prepričani so tudi, da bi se nenadnim srčnim zastojem na športnih igriščih lahko izognili z ustreznimi zdravstvenimi pregledi, obremenilnimi testi, merjenjem krvnega tlaka, EKG-jem. Pri športnikih lahko do rahle zadebelitve srčne mišice pride zaradi dolgotrajne športne aktivnosti.

Ko pride do srčnega zastoja na igrišču, je ključnega pomena dostopnost avtomatskega defibrilatorja, ki lahko reši življenje. Vzroki za nevarno stanje se večinoma lahko odpravijo s sunkom električnega toka. AED ali avtomatski zunanji defibrilator s pomočjo električnega sunka namreč pomaga tako, da ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje, vendar uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja brez masaže srca ni učinkovita. AED aparat takoj začne dajati govorna navodila, kaj je treba storiti.

Za boljšo dostopnost defibrilatorjev

V Sloveniji je že več kot 500 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Podjetje Medic-UM STORE se trudi, da bi javno mrežo AED aparatov še bolj razširili, saj se zavedajo, da je ključnega pomena dostopnost AED aparatov na vseh območjih, saj je odzivni čas reševalnih ekip marsikje zaradi oddaljenosti večji od 10 minut, kar je ključni čas, da lahko nekomu še rešimo življenje.

S projektom AED v vsak športni objekt želijo zagotoviti varnost tako športnikov kot obiskovalcev, saj AED aparat oz. avtomatski zunanji defibrilator v večini primerov reši življenje ob srčnem zastoju.

Podjetje Medic-UM STORE ponuja ugoden nakup aparata AED z omarico in brezplačno prvo menjavo elektrod.

Izbirate lahko med različnimi defibrilatorji, nahrbtniki za defibrilatorje ter različnimi omaricami in nosilci za defibrilatorje.

Prednosti defibrilatorjev podjetja Medic-UM STORE:

cenovna dostopnost,

nakup na obroke tako za posameznike kot za podjetja,

100-% zanesljivost uporabe aparatov,

najnižji strošek vzdrževanja,

možnost izobraževanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) ob nakupu aparata,

montaža aparata v notranjo ali zunanjo ogrevano omarico.