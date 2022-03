Spoznajte mastiko

Oglasno sporočilo

Mastika je smola iz drevesa Pistacia Lentiscus, ki je izredno učinkovita pri lajšanju prebavnih težavah, kožnih nepravilnostih, srčno-žilnih boleznih in ustni higieni. Mastikina smola namreč vsebuje več kot 80 koristnih sestavin. EMA in EFSA sta potrdili učinkovitost mastikine smole na zdravje prebavnega trakta.

SMOLA DREVESA MASTIKE IZ GRŠKEGA OTOKA CHIOS

Že od antičnih časov je mastikina smola še posebej cenjena, če je iz grškega otoka Chios v Egejskem morju. Ugodna klima in sestava tal pripomorejo, da ima smola s teh dreves več zdravilnih učinkov. Mastika je učinkovita sestavina pri zdravljenju želodčnih bolečin in prebavnih težav že 2.500 let. Pod svojo zaščito jo je vzel tudi UNESCO.

Chios Mastika je prepoznana po unikatnem okusu, terapevtskih in zdravilnih lastnostih, kot je izboljšanje prebave, ustne higiene in zdravja jeter.

Smola v obliki kapljic priteče iz zarez v deblu. Na otoku smoli zaradi tega pravijo tudi solze s Chiosa. Smola drevesa mastike je močno aromatična snov. Na začetku je smola v tekoči obliki, na soncu pa se posuši in strdi v trdo, a krhko smolo bledo rumenkaste barve. Foto: MASTIKA.SI

AGENCIJA ZA VARNO HRANO POTRJUJE ZDRAVILNE UČINKE UPORABE CHIOS MASTIKINE SMOLE

EFSA je potrdila: "Mastikina smola vpliva na zdrav prebavni trakt." Mastika deluje antimikrobno, antiseptično, protiglivično, sprošča mišične krče, krči žile in tkivo, odvaja vodo, lajša izkašljevanje in poživlja.

Glede na nedavne klinične študije* Chios Mastika dokazano deluje proti bakteriji Helicobacter pylori , preprečuje in zdravi simptome Crohnove bolezni ter je najbolj naraven način zdravljenja peptičnih razjed.

EMA in EFSA sta potrdili, da mastikina smola učinkuje na zdravje prebavnega trakta.

ETERIČNO OLJE MASTIKE

Eteri č no olje Mastike je eno od najstarejših eteričnih olj in ima sveti pomen v hebrejski, berberski, turški, grški pravoslavni, egipčanski in maroški kulturi.

Aromaterapija uporablja to olje za energetsko sproščanje in odpiranje uma. Z vdihovanjem mastikinega olja se lažje notranje osredotočimo na meditacijo.

UPORABA MASTIKE V ZDRAVILSTVU, KOZMETIKI IN KULINARIKI

Danes lahko izbiramo med raznovrstnimi načini uporabe mastike. Od žvečenja smolnatih koščkov, dodajanja mastike v prahu različnim jedem ali pijačam do kapsuliranih pripravkov.

Sprva je grenkega okusa, potem pa razvije izjemno aromo, ki spominja na vonj cedre ali bora.

Mastikina smola se uporablja v zdravilstvu, dodaja se v kozmetične izdelke, uporabljajo pa jo tudi v grški kuhinji kot začimbo in dodatek prehrambenim izdelkom ter pijačam.

NOV ASORTIMAN IZDELKOV IZ MASTIKE

V naši ponudbi so fantastični naravni izdelki, ki vsebujejo mastiko.

MASTIKA V PRAHU

Mastiki v prahu je dodan inulin, ki pripomore k bolj učinkovitemu delovanju prebavnega sistema in prispeva k razvoju probiotikov, ki so nujni za ohranjanje ravnovesja črevesne flore. To pa je ključni dejavnik za zdrav prebavni sistem.

Mastika v prahu prispeva k odpravljanju bakterije Helicobacter pylori, blaži zgago in prebavne težave.

SLADICE, V KATERIH LAHKO UŽIVAMO BREZ SLABE VESTI

LOKUM Z MASTIKO - BREZGLUTENSKA SLADICA, KI SE JI NE DA UPRETI

Tradicionalna mediteranska sladica lokum z okusom mastike se ponudi kot dobrodošlica ob kavi ali čaju. Gladko se stopi v ustih in vas osveži. Foto: MASTIKA.SI

Izdelovalci peciva z otoka Chios, ki jih je navdahnila edinstvena smola drevesa mastike, so ustvarili tradicionalno slaščico lokum z okusom mastike , ki je poznana po svoji čudoviti značilni aromi, pa tudi po svojih zdravilnih učinkih. Lokum vsebuje eterično olje mastike in je želeju podobna sladica, narejena iz škroba in sladkorja. Priljubljena je med ljudmi vseh starosti po vsem Mediteranu.

TEMNA ČOKOLADA

Odlična temna č okolada s Chios mastiko v prahu . Vsebuje kar 70 % kakavovih delcev, zato je primerna za pripravo vrhunskih slaščic.

Sladice, v katerih lahko uživamo brez slabe vesti. FOTO: helentzouganatos.com

MLEČNA ČOKOLADA

Mle č na č okolada z eteri č nim oljem Chios mastike vsebuje najmanj 34 % kakavovih delcev. Mastika je znana po svojih zdravilnih učinkih.

Čokolada z mastiko je znana po svojih zdravilnih učinkih. Foto: Mastika

KOZMETIČNI IZDELKI

USTNA HIGIENA

Zaradi antimikrobnega delovanja na ustne bakterije se eterično olje mastike uporablja v zobozdravstvu. Foto: MASTIKA

V ustni votlini se nahaja najraznolikejša in najštevilčnejša flora v celotnem človeškem telesu. Predstavlja glavna vrata v dva življenjsko pomembna sistema: prebavila in dihala. Medsebojna povezanost teh sistemov lahko pomeni tudi različna obolenja, ki se iz ust prenesejo na enega ali drugega.

Beli in krepi zobe, ščiti dlesni, preprečuje gnilobo, nadzoruje zobni kamen, uničuje bakterije in mikrobe.

Pri redni uporabi mastika zobne paste ščitimo svoje zobe pred bakterijami v ustih, ki povzročajo karies. Mastika je še posebej učinkovita pri borbi zoper patogene bakterije, ki povzročajo gingivitis in paradontozo. Izvleček rastline alpske vrtnice (Alpine Rose) ima zaščitno funkcijo in poveča antibakterijski učinek mastika zobne paste.

Zobne paste so brez umetnih sladil, brez parabenov, brez fluora, brez natrijevega slufta in brez etilnega alkohola. Zobna pasta deluje protimikrobno, saj zavira rast in razmnoževanje mikrobov v ustni votlini. Nežno do vaših zob, nežno do vaših dlesni. Niso vse zobne paste brez fluora.

Mastikina smola in eterično olje mastike ugodno vplivajo na ustno higieno. Žvečenje pomirja simptome suhih ust (kserostomije). Z žvečenjem masiramo dlesni in jih dodatno prekrvavimo. Žvečenje čisti ustno votlino in zagotavlja svež dah.

Zmanjšanje zobnih oblog

Zmanjšanje možnosti za nastanek gingivitisa

Osveži zadah in ustno sluznico.

Pomirjevalni občutki v ustni votlini.

Če iščete najboljše milo, ga ne iščite več. Po dolgoletnih raziskavah je naravno milo z mastiko idealno za ljudi z občutljivo kožo, alergike in vse tiste, ki iščejo najbolj kakovostne izdelke.

Edinstveno milo z mastiko je izdelano izključno iz naravnih sestavin. Ne vsebuje parabenov, mineralnih olj, etanolamina.

Eterično olje mastike aktivira mehanizem za obnovo kožnih celic in ohranja potrebno vlažnost kože.

Mastikina smola je na področju nege kože poznana po svojih antimikrobnih in pomirjujočih učinkih. Zato jo tradicionalno uporabljajo kot sestavino v kozmetičnih izdelkih za raznolike težave s kožo. Olivno olje pa s svojo sestavo nudi koži antioksidativno zaščito. Vsebuje namreč veliko vitamina E, polifenolov in fitosterolov. Milo z mastiko in olivnim oljem tako kožo nahrani in pomirja.

NARAVNI IZDELKI IZ MASTIKE SO VARNI ZA UPORABO

V Grčiji je mastikina smola v vsakdanji rabi. Klinično testiranje pri odraslih osebah z izjemno visokimi dozami je dokazalo, da je mastikina smola popolnoma varna in brez stranskih učinkov.

Zaupajte naravi in se pridružite številnim zadovoljnim uporabnikom Izdelki iz mastikine smole so na voljo v lekarnah in v spletni trgovini MASTIKA. V ponudbi so tudi drugi izdelki iz mastikine smole. Na spletni strani www.mastika.si so na voljo po znižani ceni. Zastopnik blagovne znamke Mastiha, Art of Nature v Sloveniji je podjetje DARILO NARAVE, d. o. o. V njihovi trgovini na naslovu Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica, se vam tudi osebno posvetijo in vam svetujejo glede na vaše težave. Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki +386 (0)51 220 321.

*Študije o znanstveno dokazanih trditvah uporabe mastikine smole, certifikati in analize so objavljeni na spletni strani Mastika.si ter https://theartofnature.gr/health-claims/.

Naročnik oglasnega sporočila je DARILO NARAVE D. O. O.