Spoznaj naravno sestavino, ki ti bo končno pomagala shujšati

Oglasno sporočilo

Izogni se usodni napaki, ki jo večina ljudi naredi pri hujšanju. Na poti do želene postave ti bo v pomoč začimba, ki pospeši izgubo odvečnih kilogramov, zavira apetit in preprečuje napade lakote.

Trije znanstveno dokazani nasveti za uspešno hujšanje

Kilogrami se ne naberejo kar sami od sebe, četudi si tega ne želiš vedno priznati. Ne, maščobne obloge se ne kopičijo od dihanja svežega zraka in tudi od ljubezni ne, četudi gre ta pogosto skozi želodec. Ko se zares odločiš shujšati, se čim prej posveti svojemu jedilniku: ne samo koliko, ampak tudi kaj ješ.

Ali veš, da je hujšanje lahko okusno kulinarično doživetje?

V nadaljevanju ti bom zaupal, kako lahko že majhen trik na tvojem krožniku pripelje do zavidljivih rezultatov glede tvoje postave. Najprej pa spoznajva tri učinkovite nasvete, ki bodo tvoji zvesti sopotniki na poti do želenega rezultata.

#1 Vlaknine

Uživanje vlaknin, denimo sadja, zelenjave in polnozrnatih žitaric, ugodno vpliva na prebavo. Hrana z več vlakninami ti da daljši občutek sitosti in zato zmanjša energijski vnos hrane, po obroku pa povzroči manjši dvig krvnega sladkorja. Volumen zaužite hrane se z vlakninami tekom prebave nekoliko poveča, želodec pa se počasneje sprazni – zato po obroku pozneje začutiš lakoto.

#2 Kapsaicin, sestavina čilija

Kapsaicin je malo poznan naravni topilec maščob. Znanstveniki se z njim ukvarjajo že od leta 1878, številne raziskave pa so pokazale, da ta okusna sestavina čilija, priljubljene pikantne začimbe, učinkovito sodeluje pri zniževanju telesne teže. Kapsaicin:

aktivira rjave maščobne celice, ki so ključne pri termogenezi,

zavira kopičenje maščobnih oblog v telesu,

naravno poveča občutek sitosti, zavira apetit in preprečuje napade lakote,

ugodno vpliva na stanje v prebavnem traktu in črevesju.

#3 Juhe

Če premišljuješ, katera živila črtati z jedilnika in tako lažje shujšati, v svoji prehrani zagotovo ohrani juho. Uživanje okusnih juhic, denimo zelenjavnih ali takih na piščančji osnovi, lahko pomembno vpliva na učinkovitost tvojega hujšanja: dokazano je, da z uživanjem juh zmanjšaš vnos kalorij, in sicer kar za 20 odstotkov. Nizkokalorične juhe namreč vplivajo na občutek sitosti.

Trenutek resnice: samo telesna vadba ni pravi recept za hujšanje

Razumem te, da želiš shujšati. Pa veš, kako se tega zares pametno lotiti? Splošno velja, da sta najboljši pristop k hujšanju:

telesna vadba,

nizkokalorična prehrana.

Strinjam se, da je pomembno, da skrbiš za redno rekreacijo in se zavedaš, da gore čipsa niso avtocesta do izklesanih trebušnih mišic, vendar te moram žal tudi razočarati: če ne poznaš malih skrivnosti hujšanja, ki so za povrh še znanstveno dokazane, pravih rezultatov ne bo.

Pri spopadu s kilogrami ti ob strani stoji kapsaicin

Debelost je sindrom sodobne družbe, nič ne pretiravam, če rečem, da je dosegla že pandemične razsežnosti. Žal se premalo ljudi pravočasno zave, da je debelost resen dejavnik tveganja in je zdravju zelo nevarna – vodi lahko v sladkorno bolezen, visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja.

Pri spopadu s prekomerno telesno težo imaš učinkovitega zaveznika: kapsaicin.

Prepričan sem, da se ti še ne sanja, o čem govorim. Presenetilo te bo, da je čili, ki je prisoten v prehrani številnih ljudstev sveta, tvoj skriti adut pri hujšanju. Kapsaicin se namreč nahaja v kajenski papriki, ki ji pravimo tudi čili. Ja, tista rdeča pekoča stvarca, ki jo morda gojiš na okenski polici, je lahko tvoj učinkoviti sopotnik pri hujšanju.

Beri dalje, če se tudi ti želiš za zmeraj znebiti maščobnih oblog.

Inovacija na področju hujšanja

Da bo tvoje hujšanje učinkovito, moraš najprej razumeti, kaj se dogaja z maščobnimi celicami v tvojem telesu. Znanstveniki so nedavno ugotovili nekaj, kar morda že slutiš: nekateri ljudje so rojeni pod srečno zvezdo in maščobe kurijo, nesrečnikom pa se maščobe kopičijo.

Tale ugotovitev bo spremenila tvoj pogled na hujšanje: maščobne celice v telesu se med seboj lahko pogovarjajo.

Pri tem odigra ključno vlogo kapsaicin, tista sestavina čilija, o kateri se bova v nadaljevanju še veliko pogovarjala in jo podrobno spoznala. Vedeti moraš, da si maščobne celice lahko šepetajo:

maščobe naj se kopičijo ali maščobe naj se kurijo.

inovativno prehransko dopolnilo Active Burn. Ker vem, da želiš prevzeti nadzor nad dogajanjem v svojem telesu, sem zate pripravil

Ključ do uspeha: topljenje maščob

Kapsaicin bo s postopnim sproščanjem v patentirani kapsuli CapsiMax spremenil pogovor med tvojimi maščobnimi celicami tako, da se bodo dogovorile, da začnejo kuriti odvečno maščobo. To bo sprožilo t. i. simultano sproščanje maščobe po celem telesu: maščobe se bodo pričele topiti. Zato pomeni Active Burn osupljiv preboj na področju hujšanja.

Ko enkrat začneš uporabljati ta dosežek znanosti pri topljenju odvečne maščobe (fat burner), v trenutku dobiš občutek, da se je v telesu sprostila ročna zavora. Začutiš, da je izginila prepreka, ki je ves ta čas zavirala tvoj napredek in zaradi katere so bili tvoji cilji glede hujšanja nedosegljivi.

Kako deluje kapsaicin kot naravni topilec maščob?

Na kaj najprej pomisliš, ko ti omenim čili? Verjetno na pekoč občutek v ustih, ki se lahko stopnjuje do potenja, če s količino čilija pretiravaš. To se zgodi zaradi kapsaicina, sestavine, ki daje papriki pekoč okus. Kapsaicin namreč poveča porabo kisika v telesu in nekoliko poviša telesno temperaturo, kar se odraža v povečani porabi energije – to pa je ključen korak pri izgubi kilogramov.

Kapsaicin vpliva na termogenezo. Termogeneza pospeši metabolizem in vpliva na porabo dodatnih kalorij. To povzroči izgubo maščob.

Prepričan sem, da ti je že jasno, kako deluje kapsaicin: vpliva na telesno temperaturo, to se odraža na povečani porabi energije, ki ima ključno vlogo pri izgubi kilogramov. Predstavljaj si, da se nekaj podobnega zgodi pri nizkih temperaturah, tudi takrat namreč zaradi termogeneze oz. proizvajanja dodatne toplote za ogrevanje organizma porabiš več energije.

Kapsaicin vpliva na občutek sitosti

Kapsaicin pospeši kurjenje kalorij, hkrati pa tudi uravnava občutek sitosti. Številne raziskave so pokazale, da dodatek kapsaicina v prehrani naravno zavira apetit in preprečuje napade lakote. Če dopoldne poješ nekaj pekočega, bo občutek lakote v času kosila manjši, manjša pa bo tudi tvoja želja po ogljikovih hidratih.

Brez stranskih učinkov

Še na en vidik nikakor ne smeva pozabiti: kapsaicin je popolnoma naravna snov. Čili lahko varno in enostavno uporabljaš vsak dan, še več, s to okusno sestavino si lahko začiniš svoje življenje in popestriš obroke. Ne pozabi dejstva, da je pekoča paprika pomemben del kulinaričnih kultur po vsem svetu in številna ljudstva že stoletja izkoriščajo dobre lastnosti te okusne rastline.

Reci adijo tudi najbolj odpornim maščobnim oblogam

Golden Tree Active Burn je plod domačega znanja in dolgoletnih izkušenj s področja zdrave prehrane, zdravega načina življenja in pionirskih prehranskih dopolnil. Cilja celo na najbolj odporne maščobne obloge, ki so se ti do zdaj zdele odporne na težko vadbo in stroge diete.

Ta edinstven topilec odvečne maščobe, nad katerim so navdušeni vsi, tudi največji dvomljivci, celovito pripomore k učinkovitemu spopadu z neprijetnimi maščobnimi oblogami:

pospeši kurjenje odvečnih kilogramov,

pripomore k boljši presnovi,

naravno zavira apetit,

preprečuje napade lakote,

uravnava občutek sitosti,

pomaga izboljšati razmerje med obsegom pasu in bokov

Vse sestavine v tem učinkovitem prehranskem dopolnilu so potrjene z znanstvenimi raziskavami, ki dokazujejo jasne koristi. Pozitivno delovanje kapsaicina na telo smo želeli še okrepiti in kurjenje odvečne maščobe še pospešiti, zato so v preverjeni rešitvi, narejeni v EU, združene samo najboljše sestavine:

citrusi (pomagajo izboljšati telesno sestavo),

(pomagajo izboljšati telesno sestavo), zeleni čaj (nadzoruje apetit),

(nadzoruje apetit), grifonija (vsebuje molekulo 5-HTP, ki vpliva na delež serotonina, hormona sreče, in pomaga pri preprečevanju čustvenega prenajedanja),

(vsebuje molekulo 5-HTP, ki vpliva na delež serotonina, hormona sreče, in pomaga pri preprečevanju čustvenega prenajedanja), črni poper (poskrbi za maksimalno absorpcijo).

Rešitev, vredna popolnega zaupanja

Ker tako zelo verjamem v Active Burn, ti nudim 100 odstotno garancijo na zadovoljstvo. Če te ta revolucionarni izdelek v 60 dneh ne navduši, nam preprosto vrni prazno embalažo, mi pa ti povrnemo celotno kupnino – do zadnjega centa. Brez vprašanj, brez težav, brez slabe vesti.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.