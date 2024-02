Spondiloza vratne hrbtenice – fizioterapevtske rešitve

So se pojavile bolečine v predelu vratu? Vzrok je lahko spondiloza vratne hrbtenice, ki pogosto povzroči otrdelost in bolečine v hrbtenici ter izredno poslabša kakovost življenja posameznika. Bi verjeli, če vam povemo, da obstaja rešitev? Za vas smo pripravili nekaj koristnih informacij in nasvetov, kako do olajšanja simptomov, čim prej.

Spondiloza vratne hrbtenice je degenerativna bolezen, ki se običajno razvije kot posledica okvare ligamentov in fasetnih sklepov hrbtenice – pravimo ji tudi osteoartritis hrbtenice.

Degenerativni proces spondiloze prizadene telesa vretenc, fasetne sklepe in nevralne odprtine (kjer živčne korenine izstopajo iz hrbtenice). Spondiloza se lahko pojavi v kateremkoli delu hrbtenice, čeprav je najpogostejša v vratnem in ledvenem predelu, saj gre za najbolj obremenjena in gibljiva dela hrbtenice.

Pogosto se pojavi s patološko spremembo medvretenčnega diska, ki negativno vpliva na mobilnost hrbtenice in blaženje sil zaradi stanjšanja in manjše elastičnosti samega diska.

S starostjo diski postajajo tanjši, kar posledično pomeni večjo obremenitev za vretenca hrbtenice ter pospešeno nastajanje osteofitov na robovih vretenc, v napredovani obliki pa se vretenca lahko povežejo v enotno kostno tvorbo.

Lahko bi rekli, da gre za naravno posledico staranja. Običajno se prve spremembe na hrbtenici začnejo pojavljati kar hitro po 30. letu starosti, do 60. leta starosti pa ima kar devet od desetih ljudi radiološke znake spondiloze. Kako se bo razvila in kakšne težave bo povzročala, je odvisno od pravilne diagnostike in terapije.

Fizioterapija se uporablja kot učinkovita metoda za preprečevanje in zdravljenje vratne spondiloze ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Vas zanima, kako poteka zdravljenje v kliniki Medicofit?

Foto: Medicofit

Kakšne simptome povzroča spondiloza?

Bolečina v vratu in/ali okorelost sta zelo pogosta simptoma. Običajno se bolečina pojavi na hrbtni strani glave in lahko izžareva v čeljust, ramena ter ušesne mečice. Posledično se lahko pojavi zmanjšanje mobilnosti in mišične moči v vratu.

Ali ste vedeli, da lahko bolečina v vratnem predelu zaradi spondiloze v kar 30 odstotkih vodi v kronično bolečino, ki omejuje vsakdanje aktivnosti? Nemalokrat so posledice bolečin v vratu tudi močnejša migrena in obsežnejši nepojasnjeni glavoboli.

V primerih, ko spondilotične spremembe hrbtenice pritiskajo na sosednje živce, lahko bolnik občuti bolečino, otrplost ali mravljinčenje, ki se širi po roki navzdol.

Spremembe vratne hrbtenice lahko povzročijo tudi zoženje hrbteničnega kanala (znano tudi kot stenoza ), kar lahko stisne živčne korenine. Posamezniki s spinalno stenozo lahko imajo nevrološke simptome v okončinah, kot so otrplost, mravljinčenje ali šibkost, ki se širi v roke in noge (če je stenoza v ledvenem predelu).

Zakaj nastane spondiloza?

Številne študije so pokazale, da lahko ponavljajoči se gibi, ki presegajo običajni obseg gibanja v sklepu, povzročijo mehansko kompresijo vratne hrbtenice, kar poveča tveganje za nastanek spondiloze.

Najpogosteje gre torej za obremenitev sklepov, ki se pojavi s staranjem. Pogosto se pojavi tudi kot posledica predhodne poškodbe hrbtenice.

Dolgotrajna slaba drža vratu lahko poveča obremenitev vratne hrbtenice in tako pospeši nastanek kronične obremenitve. Poleg tega lahko povzroči naprej nagnjeno držo glave, ki povzroči povečano pojavnost bolečine v vratu.

Ali ste vedeli, da je je spondiloza pogostejša pri osebah, ki so imele prometne nesreče, so padle in si kako drugače poškodovale hrbtenico, igrajo kakšen tekmovalni šport, opravljajo težjo telesno aktivnost na delovnem mestu ali so že imeli operacijo vratne hrbtenice?

Dejavniki tveganja za nastanek vključujejo še prekomerno telesno težo, nižjo telesno pripravljenost, nepravilno telesno držo, pretežno sedeč način življenja, kajenje in prisotnost določenih bolezni.

Foto: Medicofit

Kakšna je pot do diagnoze?

Diagnostika bolečine v vratu se začne s kliničnim pregledom, ki vključuje oceno obsega gibanja v vratu, preizkušanje refleksov in mišične moči, da se ugotovi morebitna živčna utesnitev.

Diagnozo spondiloze se dokončno potrdi s pomočjo slikovnih preiskav hrbtenice. Spremembe kostne strukture so najbolj vidne na rentgenskih posnetkih (RTG), medtem ko so spremembe na diskih jasno vidne na slikah magnetne resonance (MRI) ali računalniški tomografiji (CT).

V določenih primerih, kjer je sum na izpad živčne funkcije, se lahko priporoča tudi elektromiografijo (EMG), s katero merimo električno aktivnost vaših živcev med prenašanjem sporočil mišicam.

Diagnoza spondiloze vratne hrbtenice, kaj sledi?

Tukaj nastopimo mi. Prav fizioterapija je ena izmed najučinkovitejših, neinvazivnih načinov, kako zmanjšati neprijetne simptome in si povrniti visoko kakovost življenja.

Cilji fizioterapevtske obravnave so lajšanje bolečin, izboljšanje gibljivosti vratne hrbtenice in krepitev mišic, ki so glavne pri podpiranju hrbtenice.

V kliniki Medicofit se lotimo celostne obravnave vaših težav in za vas izdelamo individualen načrt rehabilitacije. Na podlagi diagnostičnega poročila sestavimo obravnavo, prilagojeno vzroku vaše bolezni, prisotnim simptomom, omejitvam in sposobnostim vsakega posameznika.

Fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Medicofit

Fizioterapija je ključna pri zdravljenju spondiloze vratne hrbtenice, pri čemer se v začetni fazi strokovnjaki fizioterapije lotijo zdravljenja hujših simptomov, ki vas obremenjujejo na dnevni ravni.

Pri lajšanju simptomov si pomagamo z različnim metodami, ki vključujejo manualno terapijo, terapijo mišičnih prožilnih točk in tehnike mobilizacije za razbremenitev vratne hrbtenice.

V pomoč nam je najsodobnejša tehnologija, ki hitro in učinkovito zmanjša akutne simptome spondiloze, prav tako pripomore k upočasnjenemu napredovanju bolezni. Naprave, ki jih pri delu uporabljamo, so:

visoko frekvenčna terapija z elektrostimulacijo HITOP,

terapija TECAR WINTERCARE,

terapevtski laser SUMMUS.7,

diamagnetoterapija PERISO.

Foto: Medicofit

V akutni fazi se odločamo za previdne terapevtske vadbe, ki temeljijo na izboljšanju gibljivosti vratne hrbtenice ter krepitvi mišic, ki so pomembne za stabilizacijo vratu.

Prednost specialne fizioterapevtske obravnave v kliniki Medicofit ni le v kratkotrajnem lajšanju bolečin in drugih neprijetnih simptomov, temveč doseči normalno funkcionalnost hrbtenice, ki preprečuje nadaljnji nastanek simptomatike.

Kineziološka faza zdravljenja

Po končani akutni fazi fizioterapevtske obravnave sledi kineziološko zdravljenje, ki temelji na preučevanju gibanja in mišično-skeletnega sistema, ta pa se osredotoča na primerno telesno gibanje, tudi pri vsakodnevnih aktivnostih.

Prav pri spondilozi ima kinezioterapija ključno vlogo za obvladovanje bolezni in z njo povezanih težav. Program temelji na individualni vadbi z upoštevanjem sposobnosti vsakega posameznika.

Vaje za spondilozo hrbtenice so ključnega pomena za lajšanje bolečin in ohranjanje gibljivosti. Vključujejo raztezne in krepilne vaje, ki pomagajo okrepiti mišice hrbta, razbremeniti pritisk na diske ter izboljšati držo. Redno izvajanje teh vaj lahko zmanjša nelagodje in pripomore k boljšemu splošnemu počutju ter funkcionalnosti hrbtenice.

Foto: Medicofit

Strokovnjaki kineziologije vas bomo naučili pravilnega izvajanja vaj za preprečevanje zmanjšanja mišične moči v obolelem predelu, prav tako se osredotočamo na vaje, pomembne za krepitev mišic in ohranjanje normalne mobilnosti vratne hrbtenice.

Ker verjamemo v celostno obravnavo, se bomo lotili korekcije nepravilne drže, saj ta pogosto potencira sile, ki jih hrbtenica prejema na dnevni bazi. Prav tako je pomembna pravilna ergonomija, ki bo v prihodnosti prispevala k preprečevanju akutnih simptomov.

Za večjo samozavest pri gibanju se ob zaključku zdravljenja odločamo tudi za merjenja učinkovitosti vašega gibanja in pripravljenosti na vsakodnevne obremenitve s pomočjo testne baterije.

Sodobna tehnologija in strokovna obravnava sta ključ do uspešnega in nebolečega vsakdana. V kliniki Medicofit vam ponujamo oboje, zato ne odlašajte in si zagotovite kakovostno obravnavo težav spondiloze vratne hrbtenice.

