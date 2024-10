Reševanje brezzobosti s pomočjo zobnih vsadkov (implantatov) je že dlje časa uveljavljena metoda. Običajno po vstavitvi implantatov počakamo vsaj od tri do štiri mesece, preden jih obremenimo, da zagotovimo nemoteno celjenje kosti okoli vstavljenih implantatov, kar imenujemo osteointegracija. Po metodi All-on-4 ali z uporabo subperiostalnih implantatov dobi pacient zobe že takoj naslednji dan po posegu, kar je za pacienta neprimerno ugodneje in udobneje.

Metoda All-on-4

Doc. dr. Aleš Vesnaver, dr. med., specialist maksilofacialni kirurg in vodja Kirurgije Vesnaver, je pridobival znanje in izpopolnjeval tehniko doma in v tujini. Foto: Zdrav nasmeh d.o.o. Pri metodi All-on-4 istočasno z odstranitvijo zob (če so ti še prisotni) pobrusimo in prilagodimo kostnino alveolarnega grebena, nato pa vstavimo štiri daljše implantate, v katere privijemo posebne protetične nazidke (MUA – multi unit abutments), okoli katerih sluznico tesno zašijemo.

Takoj po zaključenem kirurškem posegu vzamemo odtis, zobotehnik nato do naslednjega dne izdela začasno hibridno totalno protezo, ki jo privijačimo v MUA nazidke. Proteza je fiksna, izdelana je iz akrilata in notranje ojačana z žico. Po šestih mesecih, ko se pooperativni anatomski pogoji stabilizirajo, sledi izdelava definitivne kovinsko-keramične proteze, ki jo prav tako privijačimo na mesto. Metoda je uporabna v zgornji in spodnji čeljusti.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.

Kaj pa, če primanjkuje kostnine?

V redkih primerih brezzobosti je prisotno tako hudo pomanjkanje kostnine, da niti vstavitev klasičnih implantatov niti implantatov po metodi All-on-4 ni mogoča, ker se je kostnina brezzobih alveolarnih grebenov povsem resorbirala in je včasih do nosnega dna ali do dna maksilarnih sinusov vsega milimeter ali dva kosti. Te paciente je seveda najtežje ustrezno oskrbeti.

V preteklosti smo te primere reševali z obsežnimi rekonstrukcijskimi posegi, pri katerih smo presajali kost, odvzeto iz medenice, lobanjskega svoda ali spodnjih okončin. Zdravljenje je bilo dolgotrajno in naporno, zahtevalo je hospitalizacijo in več kirurških posegov v splošni anesteziji, poleg tega je minilo več kot pol leta, preden je pacient sploh dobil implantate. Od prve operacije do končne protetične nadomestitve zob je tako minilo vsaj eno leto.

Na Kirurgiji Vesnaver smo začeli v teh primerih že pred tremi leti uporabljati individualno izdelane subperiostalne implantate, ki nam jih izdela slovensko podjetje Ekliptik.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.

Subperiostalni implantati

Gre za konstrukcijo iz titana, individualno izdelano za vsakega pacienta posebej na osnovi njenega/njegovega CBCT (3D-slikanja). Konstrukcija se pritrdi s kratkimi vijaki v debelo kost ob nosni odprtini in v telo lične kosti. Po posegu gledajo skozi dlesen na vrhu alveolarnega grebena štirje ali šest protetičnih nazidkov (MUA abutmenti) – povsem enako kot pri metodi All-on-4. Ko je vstavitev dokončana in dlesen zašita, vzamemo odtise in že naslednji dan dobi pacient zobe oziroma privijačeno začasno hibridno akrilatno protezo. Tudi pri tem izdelamo definitivno kovinsko-porcelansko hibridno protezo po šestih mesecih, ko se pooperativni anatomski pogoji stabilizirajo.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.

Še enkrat poudarimo, da je velika prednost metode All-on-4 in subperiostalnih implantatov v tem, da je pacient samo en dan brez zob, ne pa od tri do štiri mesece, kot je bilo potrebno pri klasični metodi implantacije. Kirurške posege izvajamo v lokalni anesteziji in sedaciji (pri subperiostalnih implantatih obvezno pod nadzorom anesteziologa), kar je za pacienta neboleče, relativno udobno in psihično povsem nenaporno. Na željo pacienta lahko kirurški poseg izvedemo tudi v splošni anesteziji oziroma narkozi.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.

Foto: Zdrav nasmeh d.o.o.