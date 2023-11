Smrti, ki bi jih lahko preprečili

Kdaj uporabiti defibrilator?

Defibrilator je tista ključna naprava, ki lahko v primeru srčnega zastoja reši življenje. Uporablja se, ko posamezniku preneha biti srce, ne diha in ne kaže znakov življenja. V takšnih primerih defibrilator odda ustrezen električni sunek, ki lahko posamezniku obnovi normalen srčni ritem.

Vsako leto pri nas za posledicami srčnega zastoja umre dva tisoč oseb. Brez takojšnje pomoči in defibrilatorja je možnost preživetja le sedemodstotna, po le dveh dodatnih minutah se ta možnost zmanjša za dodatnih 50 odstotkov.

Hitra uporaba defibrilatorja je ključnega pomena, saj vsaka minuta brez nudenja potrebne prve pomoči zmanjšuje možnosti za preživetje. Naprava je preprosta za uporabo in jo lahko uporabljajo tudi laiki, saj večina sodobnih defibrilatorjev vodi uporabnike skozi postopek s preprostimi glasovnimi navodili. S prisotnostjo defibrilatorjev na dostopnih mestih, kot so delovna okolja, javne ustanove in športni objekti, se povečujejo možnosti za uspešno reševanje življenj v primeru srčnega zastoja.

Preprosto, intuitivno delovanje ter hiter poziv uporabniku omogočata hitro in samozavestno uporabo popolnoma samodejnega AED (avtomatski eksterni defibrilator). Uporabnik z odprtjem pokrova aktivira AED in namesti elektrodne blazinice na goli prsni koš žrtve. Sunek električnega šoka (defibrilacija) je doveden samodejno ali pa ob pritisku na gumb, odvisno od naprave, ki ste jo izbrali.

AED Powerheart G5 samodejno dnevno, tedensko in mesečno testira vse komponente, potrebne za njegovo ustrezno delovanje. Z zeleno lučko, ki bi se ob primeru težav obarvala v rdečo, stalno sporoča, da je v pripravljenosti za uporabo. Na izdelek velja kar osem let garancije.

Uporaba defibrilatorja je varna, tudi za laike

Ena najpogostejših zmot glede uporabe defibrilatorja je, da mnogi ljudje mislijo, da ga lahko uporabljajo le zdravstveni strokovnjaki. Nasprotno, sodobni defibrilatorji so zasnovani tako, da so preprosti za uporabo in so dostopni tudi posameznikom brez medicinske izobrazbe.

Zmotno prepričanje, da je za uporabo defibrilatorja potrebno posebno znanje, lahko ovira hitro ukrepanje v nujnih primerih srčnega zastoja. Dejstvo je, da večina sodobnih naprav uporabniku nudi jasna in preprosta navodila, večinoma glasovna, ki posameznika vodijo skozi celoten postopek. V primeru uporabe defibrilatorja Powerheart G5 so glasovna navodila na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Hitra uporaba defibrilatorja v prvih nekaj minutah po srčnem zastoju lahko izjemno poveča možnosti za preživetje osebe. Odveč je tudi skrb, da bi defibrilator poslal električni sunek v telo, ki tega ne potrebuje, saj srce še vedno normalno bije. Sama uporaba še ne pomeni, da bo električni sunek izveden. Naprava namreč na podlagi izredno zanesljive analize srčnega ritma sama preveri, ali je sunek potreben.

Kako pravilno uporabiti defibrilator?

Postopek uporabe je preprost. Tukaj so osnovni koraki za pravilno uporabo defibrilatorja:

Preglejte okolico. Prepričajte se, da je okolica varna za vas in osebo, ki potrebuje pomoč. Poskrbite, da ni v bližine vode ali drugih nevarnosti.

Vklopite defibrilator. Defibrilator Powerheart G5 vam bo samodejno predvajal zelo jasna zvočna navodila ter vas vodil skozi postopek uporabe.

Sledite navodilom. Poslušajte navodila defibrilatorja Powerheart G5 in jim sledite.

Pripravite elektrode. Priložite elektrode na prsi osebe, kot je prikazano na sliki na defibrilatorju. Elektrode so pri defibrilatorju Powerheart G5 ustrezno označene, da olajšajo pravilno namestitev.

Ob aktivaciji se umaknite. Poskrbite, da med aktivacijo naprave nihče ne bo v stiku z osebo, ki potrebuje pomoč. Poskrbite, da se vsi umaknejo in se osebe nihče ne dotika.

Pritisnite gumb za šok. Če defibrilator zazna, da je potreben električni sunek, sledite navodilom in pritisnite gumb za aktivacijo ali pa se bo ta sprožila samodejno, če imate avtomatski Powerheart G5.

Nadaljujte z oživljanjem. Po šoku takoj zagotovite prsno masažo in umetno dihanje, kot priporočajo zvočna navodila defibrilatorja Powerheart G5, dokler ne prispejo strokovnjaki za nujno medicinsko pomoč.

