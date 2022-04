Slovenska klinika, ki močno presega standard zasebnih zdravstvenih ustanov

Kako pogoste so poškodbe ali bolečine v ramenskem sklepu?

Zelo. Bolečine v rami so ene najpogostejših mišično-skeletnih težav. Težave z ramenskim sklepom so zelo pogoste, nastanejo pa lahko kot posledica poškodbe, bolezni, obrabe, preobremenitve … Ramenski sklep je v osnovi sestavljen iz skupine štirih sklepov, za pravilno delovanje ramena pa je potrebno koordinirano gibanje v vseh štirih sklepih ramena. Da ramenski sklep velja za enega bolj izpostavljenih sklepov za poškodbe, gre pripisati tudi temu, da je ramenski sklep kompleksen tako z vidika anatomije kot z vidika biomehanike.

Bolečine v ramenu predstavljajo 16 odstotkov poškodb mišično-skeletnega sistema in so na tretjem mestu na lestvici pogostosti poškodb mišično-skeletnega sistema (Jonasson idr., 2011). Težave z ramenskim sklepom, bolečine in poškodbe lahko tako ali drugače vplivajo na kakovost vsakodnevnih aktivnosti, pa naj gre za ukvarjanje s športom, vožnjo, prehranjevanje, oblačenje … Statistika kaže, da ima 70 odstotkov ljudi vsaj enkrat v življenju hujše boleče v ramenskem sklepu, letna prevalenca bolečin ramenskega sklepa pa je 14,7 odstotka populacije.

Različne ramenske poškodbe lahko naše vsakdanje življenje izredno omejijo. Bolečine in poškodbe ramenskega sklepa so vsekakor izredno kompleksne. Za dolgoročno uspešno odpravljanje bolečin je treba vaje in terapije specializirati za vsakega pacienta. Ob tem velja povedati, da si diagnoze nikakor ne postavljate sami; v dobi informacijske prenasičenosti na različnih internetnih platformah lahko stanje le še poslabšate, posledično pa omejite tudi uspešnost rehabilitacije.

Izvori bolečin v ramenskem sklepu in najpogostejše poškodbe ramenskega sklepa

Obremenitve ramenskega obroča so lahko posledica vsakodnevnih opravil, kar navsezadnje pojasni, zakaj ramena spadajo med najpogosteje poškodovane sklepe. Tveganje za pojav bolečine v rami vsekakor povečujejo dejavniki, kot so: delo z rokami nad višino ramen, prenašanje bremen na ramenih, dolgotrajni prisilni položaj telesa ter številni ponavljajoči se gibi rok, predvsem ob uporabi orodja.

Pogoste in mogoče poškodbe ramenskega sklepa so izpah rame, zamrznjena rama, poškodbe kit rotatorne manšete, nestabilnost ramenskega sklepa, zagozditveni (utesnitveni) sindroma rame … Šibkost mišic rotatorne manšete v kombinaciji z gibanjem rok nad glavo je mehanizem večine bolečinskih stanj v ramenskem sklepu, kjer po pogostosti prevladuje zadnji izmed naštetih - zagozditveni sindrom ramena, ta pa lahko povzroči tudi vrsto drugih patoloških stanj. Pojavnost zagozditvenega sindroma je močno povezana z delovnimi mesti, ki zahtevajo intenzivno delo v ramenskem sklepu, na primer pri vrtnarskih delih, parketarstvu, pleskarstvu in preostalih poklicih, kjer je veliko dela opravljenega z rokami nad glavo. Zagozditveni sindrom je pogost tudi pri pisarniških poklicih, saj gre za dolgotrajne prisilne drže.

Na drugem mestu med najpogostejšimi oblikami poškodb ramenskega obroča je sindrom zamrznjene rame. Ta se največkrat pojavi pri ženskah med štiridesetim in petinšestdesetim letom, vzroki pa so lahko možganska kap, čezmerna obremenitev, bolezni ščitnice, sladkorna bolezen …

Naj gre za zagozditveni sindrom rame ali katero izmed drugih, predhodno naštetih mogočih poškodb ramenskega sklepa – v vseh primerih velja, da neustrezna obravnava stanje poslabša. Ob hudi bolečini v rami, vztrajni bolečini, zmanjšani gibljivosti sklepa ali poškodbi vsekakor ne odlašajte z obiskom strokovnjaka .

Načini obravnave ter vaje za povečanje gibljivosti in moči ramena

Zdravljenje poškodb in bolezni ramenskega sklepa je sicer lahko lahko konservativno ali operativno. Zdravljenje večine opisanih patoloških stanj ramenskega sklepa je konservativno oz. se zdravijo s posebnim režimom rehabilitacijske vadbe pod nadzorom uveljavljenih strokovnjakov. Ta bo za vas pripravil individualno prilagojen sistem rehabilitacijske vadbe (več o tem lahko preberete v nadaljevanju), kar je najbolj učinkovita konservativna metoda zdravljenja bolečin in poškodb ramenskega sklepa.

Posebne vaje imajo ključno vlogo za povečanje gibljivosti in moči ramena. Veliko lahko na tem področju storite tudi sami. S tem namenom za primer dajemo nekaj preprostih vaj s pripomočki (npr. elastični trak, palica), ki so lahko dodatek ob strokovni, individualni rehabilitaciji pod nadzorom strokovnjaka fizioterapije in/ali kineziologije. Za uspešno rehabilitacijo bolečin ramenskega sklepa z vami delimo nekaj povsem splošnih vaj za povečanje gibljivosti in moči ramena. Te naj bodo le preventiva oz. dodatek, če imate trenutno težave z bolečinami ali poškodbo ramenskega sklepa, pa vam najprej svetujemo obisk strokovnjakov .

Fizioterapija prihodnosti odpravljanja bolečine ne postavlja za končni cilj rehabilitacije, ampak ga dojema kot prvo fazo v sklopu celostnega zdravljenja poškodbe.

1. Vaja z elastičnim trakom: Postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico in roke z raztegnjenim trakom dvignite predse. Med izdihom trak vrnite k sebi.

2. Vaja z elastičnim trakom: Postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico, roke z raztegnjenim trakom postavite predse in ob vdihu povlecite lopatice k sebi oziroma skupaj.

3. Vaja s palico: Palico držite na obeh koncih in jo izmenično zibajte do iztega roke na eno in drugo stran. Ob tem stojite vzravnano, v rahlem razkoraku.

4. Vaja s palico: Postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico in palico z obema rokama primite tako, da boste lahko izvajali izteg rok vstran od sebe, s palico na naši hrbtni strani.

Zakaj pogosto poškodbe in bolečine pri ustaljenih načinih obravnave niso odpravljene uspešno?

Odgovor na to vprašanje je večplasten, v veliki meri pa ga povzame dejstvo, da težave niso ustrezno naslovljene. Zakaj je torej zdravljenje poškodb in bolečin sklepov (v tem primeru ramenskega sklepa), mišic ter vezi pogosto neučinkovito, kaj je glavni razlog, da se bolečine ponavljajo?

Razlogi se velikokrat skrivajo v uporabi generičnih protokolov zdravljenja. Generični protokoli zdravljenja so splošne smernice pri obravnavanju določenega tipa poškodb, ki jih uporablja večina sistemov fizioterapij, predvsem fizioterapija na delovni nalog. Generični protokoli so videti tako, da določena kategorija pacientov z določenim tipom poškodb v praksi izvaja enak režim vaj in terapij. Z drugimi besedami: gre za vnaprej postavljene vaje z določeno progresijo, ponovitvami in serijami, ki jih terapevti uporabljajo enako pri vseh pacientih v določeni kategoriji poškodb.

Rehabilitacija je kompleksen proces, ki vam lahko izjemno pomaga in olajša življenje ali pa vam ga oteži s tem, ko proces podaljša, če ni pravilno voden. V kliniki Medicofit pojasnjujejo, da pogosto obravnavajo paciente, ki so predhodno že zdravili svoje mišično-sklepne poškodbe, vendar neuspešno. Kot navajajo, sta pravzaprav dve tretjini vseh pacientov klinike Medicofit pred obiskom klinike že izvajali fizioterapijo ali drugo obliko zdravljenja poškodb gibal.

Generični protokoli fizioterapije najbolj delujejo za paciente s šolskimi primeri poškodb, ki pa so v resnici v manjšini. Dodatno sistemski fizioterapiji v okviru javnega zdravstva pritisk čakalnih vrst onemogoča individualni pristop k pacientu. Za uspešno zdravljenje je potrebno veliko več, slika sodobne fizioterapije pa je povsem drugačna. Fizioterapija prihodnosti je usmerjena predvsem v pacienta in manj v generične zdravstvene protokole, ki so standardna praksa v okviru javnega zdravstva.

Individualno izbrane vaje in terapije so ključne

Pri obravnavi pacienta je ključnega pomena, da sta vsaka vadba in vsako zdravljenje individualno prilagojena klinični sliki pacienta, njegovi splošni telesni pripravljenosti, psihofizičnim omejitvam, pa tudi drugim dejavnikom, ki vplivajo na uspešnost rehabilitacije. In ravno tu najdemo ključno konkurenčno prednost klinike Medicofit, ki ponuja najboljše, kar danes pomeni sodobna fizioterapija. Simptome poškodb ramena je v kontekstu vsakega pacienta treba obravnavati individualno in celostno, saj lahko le tako odpravimo primarne vzroke za pojav bolečin. Individualno prilagojen sistem rehabilitacijske vadbe je najučinkovitejša konservativna metoda zdravljenja bolečin in poškodb ramenskega sklepa.

Na diagnostičnem pregledu, ki ga v kliniki Medicofit izvedejo najprej, se določijo tip poškodbe, pridružene funkcionalne posledice in potencialni vzroki nastanka poškodbe. Uvodni diagnostični pregled je hkrati tudi podlaga za popolno individualno oblikovanje zdravljenja vsakega pacienta.

Inovativen sistem za rehabilitacijo poškodb, ki temelji na vstopnem diagnostičnem pregledu in v središče postavlja cilje pacienta, je mnogo bolj učinkovit od konservativne fizioterapije, ki jo pozna večina.

