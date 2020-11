Slovenska družina na pomoč našemu imunskemu sistemu

Uživanje vitamina D priporočamo zlasti v hladnejših dneh in v temnejših mesecih. Skozi celo leto pa uživanje vitamin D priporočamo ljudem, ki večino svojega dneva preživijo v zaprtih prostorih in so zato malo izpostavljeni soncu; nosečnicam, doječim materam, otrokom, mladostnikom in starejšim ljudem.

Pomembnost in pomanjkanje

Jesen in zima nista samo v znamenju priprave narave na počitek, ampak tudi čas, ko se ptice selijo. In če bi ti ptiči še vedno žvrgoleli na veji drevesa blizu našega doma, bi verjetno dejali: "Slovencem v hladnejšem delu leta kronično primanjkuje vitamina D!". Misel, ki dodobra kontekstualizira vseprisotnost tega vedenja, ki pa ga še vedno ne obrnemo sebi v prid. Naj bo to jesen in zimo drugače!

Vitaminu D pravijo tudi sončni vitamin, saj ga naše telo proizvaja samo na naravni sončni svetlobi, predvsem v najtoplejšem delu leta. Pomanjkanje vitamina D je sicer zaradi sodobnega načina življenja čedalje bolj razširjeno. Raziskava na slovenski populaciji je pokazala, da kar 60 % Slovencev tudi v poletnih mesecih ne dosega zadostnih ravni vitamina D v krvi (manj kot 50 nmol/L). V zimskih mesecih, ko se začne čas prehladov, pa se zaradi manjše izpostavljenosti sončni svetlobi ta delež poviša kar na 80 %. V hladnejšem delu leta sta odsotnost in pomanjkanje vitamina D še posebej problematična, kar je po svoje razumljivo. Dnevi so krajši, ritem je še bolj divji, več časa preživimo v zaprtih prostorih, pa tudi sicer v Sloveniji jeseni in pozimi moč sončnih žarkov ni dovolj velika, da bi zagotavljala ustrezno preskrbljenost z endogenim vitaminom D.

Vitamin D telo varuje pred bakterijskimi in virusnimi okužbami dihal in krepi imunski sistem

Vitamin D prispeva k imunosti, ohranjanju zdravih kosti, mišic in zob. Osnovna funkcija vitamina D v telesu je, da vzdržuje optimalno koncentracijo kalcija in fosforja v telesnih tekočinah, tudi v krvi, in s tem podpira metabolne procese v celicah. S tem omogoča ohranjanje zdravih kosti, zob in mišic. Strokovnjaki po vsem svetu pa ugotavljajo tudi, kako pomembno vlogo ima vitamin D pri normalnem delovanju imunskega sistema. Ugotovili so, da so receptorji za vezavo vitamina D v celicah najrazličnejših tkiv po vsem telesu, prav tako pa v večini celic imunskega sistema. Vitamin D z vezavo na določena zaporedja DNK uravnava izražanje genov, ki so pomembni za normalno delovanje imunskega sistema. Zadostne količine vitamina D so tako ključne za normalen imunski odziv.

A vitamin D je mnogo več kot le vitamin za trdnejše kosti in za krepitev imunskega sistema. Je vsesplošno izrednega pomena. Če nam ga primanjkuje, lahko hitro občutimo posledice.

Korenine družinskega D drevesa S temi dejstvi v mislih in v kombinaciji z drugimi aktivnimi sestavinami so pri Medexu razvili prehranska dopolnila, ki omogočajo dolgotrajno podporo imunskemu sistemu. V Medexu vitamin D svojim prehranskim dopolnilom sicer dodajajo že od nekdaj, legende Medexove D družine so z nami že več let. To so očetje, mame, babice in dedki, na podlagi katerih so v Medexu prepoznali vrednost vitamina D. Skozi različne razvojne faze so pripravili preverjene in kakovostne izdelke s klinično dokazanimi sestavinami. Bratranci, sestrične, nečaki in vnuki so se pridružili Medexovi D družini to jesen in razširili njihovo ponudbo izdelkov z vitaminom D3. Spoznajte člane razširjene Medexove D družine.

Pomagamo si lahko s hrano, toda …

Če tako večino svojega časa v hladnejšem delu leta preživite med štirimi stenami, se kot prva rešitev za zadostno dnevno količino vitamina D ponuja ustrezna prehrana. Najbolj poznani prehranski viri vitamina D so maščobne ribe, ribje olje, rumenjak, goveja jetra in maslo. A vnos vitamina D s hrano je zanemarljiv.

Pomanjkanje vitamina D med drugim odraža v slabši naravni odpornosti proti akutnim (virusnim) okužbam dihal.

Od oktobra do aprila moramo zato še toliko bolj skrbeti za vnos z izdelki, ki vsebujejo vitamin D (zdravila na recept ali brez recepta, prehranska dopolnila). Skladno z naraščanjem števila študij o pomanjkanju vitamina D je vse bolj razširjeno tudi redno uživanje prehranskih dopolnil s tem pomembnim vitaminom.

Osrednji člani Medexove družine D

Vitamin D 1000 so pripravili v pršilu, saj je to najbolj priročna oblika uživanja prehranskega dopolnila z vitaminom D3, ki hkrati zagotavlja hitro in učinkovito absorpcijo neposredno skozi ustno sluznico. To je tudi najlažja oblika uživanja vitamina D za starejše in otroke, ki imajo težave s požiranjem kapsul ali tablet. Pršilo je izvrstnega, osvežujočega okusa, ne vsebuje konzervansov, umetnih arom ali barvil. Prav tako ne vsebuje glutena, laktoze ali želatine. Je praktičen za uporabo, vzamete ga lahko kamorkoli in poskrbite za preskrbljenost s tem pomembnim vitaminom tudi na poti.

BetaGlukan kapsule z beta-glukani Wellmune®, vitaminom D in cinkom za dolgoročno podporo imunskemu sistemu. Delovanje patentiranih beta-glukanov Wellmune® je dokazano s številnimi kliničnimi študijami. Pridobljeni so iz celičnih sten pekovske kvasovke, so razvejani in visoko prečiščeni, kar zagotavlja njihovo visoko učinkovitost. Beta-glukani so naravne kompleksne polisaharidne molekule, ki sestavljajo zunanjost celične stene bakterij, gliv in alg. So ena izmed glavnih struktur, ki jih človeško telo prepozna kot tuje. Ob stiku z njimi se aktivira prirojeni imunski odziv za hitro nevtralizacijo morebitne mikrobiološke grožnje. Jemanje BetaGlukan kapsul priporočamo za krepitev imunskega sistema zlasti v hladnejšem delu leta, če se ukvarjate z intenzivno fizično aktivnostjo, če ste pogosto izpostavljeni stresu in pri starejših ljudeh.

Gelée royale super je zasnovan za vse, ki si želite, da bi telo sledilo hitremu tempu življenja. Zdaj je postal še močnejši! Gelée royale super v priročnih stekleničkah ohranja kompleksno naravno sestavo matičnega mlečka in je enostaven za uporabo. Ena steklenička vsebuje 1000 mg matičnega mlečka z dodanim vitaminom D. Z izdelkom Gelée royale super bo vaša prehrana še kakovostnejša, izzivi vsakdana pa lažji. Začnite ga uživati že danes ter poskrbite za naravno zaščito vašega imunskega sistema in dobro počutje.

Cold & Flu Medex je prehransko dopolnilo, instant napitek, na osnovi izbranih vitaminov in mineralov, beta-glukana, ameriškega slamnika in propolisa. Prehransko dopolnilo vsebuje sladilo (steviol glikozidi), je brez konzervansov in umetnih arom. Vitamini A, B6, B12, C, D, folat in cink imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Riboflavin, vitamini B6, B12, C, folat in magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Cink in magnezij imata vlogo pri sintezi beljakovin.