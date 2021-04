Recept za velikonočno pojedino brez prebavnih motenj

Oglasno sporočilo

Želodčne težave in prebavne motnje, kot so driska, napenjanje, napihovanje in zaprtost, se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov, med katere spadajo tudi stres, jemanje določenih zdravil in hormonske spremembe. A daleč najpogostejši dejavnik, na katerega imamo tudi največ vpliva, je naša prehrana. To se še posebej pokaže ob prazničnih priložnostih, ko si radi privoščimo okusne, a običajno tudi malo manj zdrave ali težje prebavljive jedi.

To pa še ne pomeni, da se moramo povsem odpovedati tradicionalnim uspešnicam velike noči in drugih praznikov – spremeniti moramo le svoj pristop k prehranjevanju. Z majhnimi prilagoditvami lahko pomagamo preprečiti neželene prebavne motnje, ne da bi izpustili okusno potico ali šunko.

Kako lahko preprečujemo težave?

1. Uživajmo v hrani

Kaj naredimo, ko želimo v hrani še posebej uživati? Obroke jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Povsem enako moramo narediti tudi za boljšo prebavo. Hitro uživanje hrane lahko povzroči požiranje zraka ob žvečenju; zrak, ki ostaja ujet v prebavilih, pa povzroča občutek napihnjenosti.

2. Izogibajmo se škodljivim sestavinam hrane

Določene sestavine so poznane po tem, da hitro povzročijo črevesno nelagodje. Med njimi so izdelki, ki vsebujejo pšenico, sladkarije in tudi umetna sladila, ki spodbujajo rast škodljivih črevesnih bakterij. Še en razlog, da potico spečemo doma. Nedolžni pa niso niti številni mesni izdelki, ki so jim za daljšo obstojnost in lepši videz dodani nitrati. Ti so lahko škodljivi za naše zdravje, zato je najboljše izbrati izdelke brez aditivov.

3. Recimo ne hrani, ki nam povzroča težave

Če vnaprej vemo, da se z določeno jedjo naš želodec ne strinja (npr. z močno začinjeno ali kislo hrano), je pametno razmisliti, ali jo res potrebujemo na svojem krožniku. Ob obilici dobrot, pod katerimi se šibijo velikonočne mize, se zgolj eni ne bo težko odpovedati, tudi če je vaša najljubša.

Kaj pa, če je za preventivo že prepozno?

Če so se želodčno-črevesne težave že pojavile, je za hitro olajšanje potrebno tudi hitro ukrepanje.

Za lajšanje težav z zgago in bolečin v želodcu si lahko pomagamo z ukrepi, kot sta vzdignjeno vzglavje med počitkom in zniževanje kislosti želodčne vsebine. Za prebavne motnje pa lahko največ naredimo s tem, da že od prvih znakov težav krepimo moč prebave. Kako to naredimo? S koristnimi bakterijami – probiotiki.

Koristne bakterije nam pomagajo pri presnovi hrane. So kot delavci, ki opravljajo svojo nalogo: v boljši kondiciji ko so, prej bo naloga opravljena. Prebavne motnje se pojavijo, ko se v našem črevesju poruši ravnovesje in število škodljivih bakterij preseže število koristnih. Zato lahko z dodajanjem teh prehrani pomagamo ponovno vzpostaviti ravnovesje – in dobro prebavo.

Linex® Forte, zaupanja vreden probiotik ob prebavnih motnjah

Zdravila blagovne znamke Linex® so edina* probiotična zdravila brez recepta v Sloveniji, ki pomagajo lajšati drisko, napenjanje, napetost in druge prebavne motnje.

Jemanje probiotika Linex® Forte zmanjša pogostnost in resnost od blagih do zmernih prebavnih motenj, ki so posledica porušenega ravnovesja črevesne mikrobiote, in ohranja normalno gibanje črevesja.

Linex® Forte vsebuje več kot dve milijardi probiotičnih bakterij, ki pomagajo ponovno vzpostaviti porušeno ravnovesje med koristnimi in škodljivimi bakterijami v našem črevesju. Koristne bakterije v Linex® Forte so skrbno izbrane naravne probiotične bakterije dveh različnih vrst: Lactobacillus acidophilus, LA-5®, in B. animalis subsp. lactis, BB-12®.

Raznovrstne prebavne motnje ali težave nam lahko pokvarijo tudi najlepše trenutke, zato poskrbimo, da jim tega ne bomo dovolili – in bomo raje uživali v prazničnih dneh z manj skrbmi.

