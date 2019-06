Prvi vroči dnevi že nakazujejo težave

Izpostavljenost vročini poleg drugih dejavnikov predstavlja določeno tveganje za pojavnost in slabšanje kronične venske bolezni.

Poleti si večkrat privoščimo osvežujočo prho, vsaj noge oprhajmo z bolj hladno vodo. Naše telo se v vročini poskuša ohladiti in zato se žile razširijo. S tem telo poskrbi, da čim več krvi priteče na površje telesa, kjer se potem ohladi. Pri tem pomaga tudi znojenje. Ta proces predstavlja veliko obremenitev za vene, ki so na površini kože. Venski sistem je namreč sestavljen iz dveh spletov žil, podkožnega in globokega venskega sistema.

Kronična venska bolezen je med odraslo populacijo zelo razširjena. Ugotavljajo, da ima petina odrasle populacije simptome brez vidnih znakov, dobra polovica odraslih ima že prisotne vidne znake kronične venske bolezni. Kronično vensko bolezen ima osem od desetih odraslih prebivalcev sveta. Pojavnost bolezni se s starostjo povečuje in je bolj razširjena med ženskami.

Simptomi, ki napovedujejo težave

Simptomi bolezni so tope ali pekoče bolečine v nogah, občutek težkih, oteklih in napetih nog, nočni krči, srbenje in nemirne noge. Simptomi se zmanjšajo pri počitku leže ali z dvignjenimi nogami, poslabšajo pa se ob vročini in dolgotrajnem stanju ali sedenju.

Čeprav natančnega vzroka nastanka krčnih žil ne poznamo, pa vemo, da gre za šibkost v steni površinskih ven oziroma za okvaro venskih zaklopk.

Poleg že omenjene izpostavljenosti visoki vročini in dednosti, ki je eden glavnih dejavnikov za nastanek bolezni, so dejavniki tveganja še čezmerna telesna teža, kajenje, nosečnost in peroralna kontracepcija, premalo gibanja, oprijeto spodnje perilo, starost in prehrana s premalo vlakninami.

Če je bolezen v družini Dedna nagnjenost je med primarnimi vzroki za kronično vensko bolezen. Če je imel kronično vensko bolezen eden od staršev, imamo 47 odstotkov možnosti, da bomo imeli težave tudi sami. Če sta imela bolezen oba starša, pa so te možnosti še višje, in sicer kar 90-odstotne.

Pomagajmo svojim žilam

Ko zaklopke in venske stene slabijo, se vene razširijo, in zaradi slabšega pretoka krvi nazaj proti srcu venska kri zastaja. Kronična venska bolezen zajema širok spekter kliničnih stanj, ki so posledica povišanega tlaka v venah nog.

Odločilnega pomena za ohranjanje primernega delovanja ven je normalen pretok krvi v spodnjem delu nog. Po venah se kri vrne iz kapilar do srca, pri tem ji pomagajo venske zaklopke.

Tudi mišice v mečih imajo pri vračanju krvi proti srcu ključno vlogo. Med gibanjem se krčijo in potiskajo kri proti srcu. Z zdravimi venskimi zaklopkami pri tem ni težav. Ko zaklopke in venske stene slabijo, se vene razširijo in zaradi slabšega pretoka krvi nazaj proti srcu venska kri zastaja. To povzroči vnetje venskih sten in tkiv v okolici. Povišan tlak na stene ven privede do občutka težkih nog.

Težke noge niso nujno znak utrujenosti

Boleče in težke noge na začetku zmotno pripisujemo preobremenjenosti, utrujenosti in dolgotrajnemu stanju.

Eden prvih napovednih znakov kronične venske bolezni so prav boleče in težke noge ter nočni krči v mečih, ki jih na začetku zmotno pripisujemo preobremenjenosti, utrujenosti in dolgotrajnemu stanju. Pogosto se zvečer pojavijo tudi otekline okoli gležnjev.

Ker se na splošno ne zavedamo, da je prav slabši venski pretok vzrok za neprijeten občutek težkih in bolečih nog, ne naredimo dovolj za svoje ožilje. Preden bo prepozno, začnimo uvajati spremembe v življenjskem slogu.

Glede na to, da se težave z venskim popuščanjem same od sebe ne morejo popraviti, je treba začeti ukrepati zgodaj. Tako se bomo izognili resnejšim težavam, ki lahko pripeljejo do zmanjšanja telesnih zmogljivosti. Pri kronični venski bolezni namreč ne gre samo za estetsko težavo.

S preprostimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganje za nastanek ali poslabšanje kronične venske bolezni oziroma krčnih žil:

Vsak dan se vsaj 20 minut gibajmo, saj mišice v mečih med gibanjem delujejo kot črpalka, ki preprečuje, da bi venska kri zastajala v žilah.

Izogibajmo se vročim kopelim, savnam in sončenju, pregretim delovnim prostorom, talnemu gretju.

Nosimo ohlapna oblačila, saj vse, kar ovira krvni pretok v nogah, lahko vodi v nastanek kronične venske bolezni.

Ohranjajmo primerno težo. Prevelika teža povzroči povečan pritisk v venah.

Prenehajmo kaditi. Samo ena cigareta za nekaj ur ustavi pretok krvi v najmanjših kapilarah na stopalih.

Občasno dvignimo noge nad raven srca, saj to olajša bolečino, pomaga pa tudi zmanjšati oteklino.

Ne sedimo s prekrižanimi nogami. To ovira pretok krvi.

Kako ustaviti napredovanje bolezni?

Venoaktivna zdravila so poleg kompresije ena izmed temeljnih oblik zdravljenja kronične venske bolezni. DETRALEX je venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. Vsebuje kombinacijo flavonoidov, ki spadajo v skupino zdravil za stabiliziranje kapilar.

Flavonoidi povečujejo tonus ven in odpornost kapilar ter zmanjšujejo nastajanje edemov in imajo protivnetne učinke. DETRALEX že od prvih simptomov dalje učinkovito zdravi boleče, težke in otekle noge ter nočne krče v mečih.

