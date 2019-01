Prva obrambna linija, ko so okužbe na pohodu

Zimske mesece povezujemo z viroznimi obolenji, prehladi in kašljanjem.

Pozimi večji del dneva preživimo v zaprtih prostorih in tako močno povečamo možnosti za razne okužbe. Zato je prav v tem času še toliko bolj pomembno, da dovolj časa preživimo na prostem in okrepimo imunski sistem. Sprehod po svežem, a hladnem zraku nas sprosti in napolni z energijo. Ko pridemo domov, se počutimo kot prerojeni, a le pod pogojem, da nam je bilo zunaj toplo.

Ko se temperature približajo proti ledišču, se v telesu sprožijo številni obrambni mehanizmi, da ostane telesna temperatura na optimalni ravni 37 stopinj Celzija. Žile v rokah, nogah, dlaneh in stopalih se skrčijo, tako da se na teh predelih telesa čim manj toplote izgubi skozi kožo. Zaradi krčenja žil v telesnih okončinah se več tekočine zbere v telesnem jedru, zato nas bolj tišči na vodo. Čutimo lahko drgetanje mišic, kar je odgovor telesa na mraz.

Ko se živo srebro približuje ničli

Zima in mraz sta lahko čas zimskih radosti. Telo potrebuje od šest do deset ur, da se prilagodi temperaturni spremembi, ki znaša pet stopinj ali več.

Na mrazu se naše telo odzove tako, da se življenjske funkcije upočasnijo, prvi sistem, ki je pri tem ogrožen, je naš imunski sistem. Tako postanemo bolj dovzetni za okužbe, kot bi bili v suhem in toplem vremenu. V hladnem in vlažnem okolju je več virusov, ki tako ostanejo dlje časa na kljukah, stikalih za luči, pipah, držalih vozičkov …

Prva obrambna linija: oblačenje v plasteh

Ohlapna in topla oblačila v plasteh nas bodo najbolje branila pred strupenim mrazom. Greje nas topel zrak, ki se ujame med plastmi.

Ni dovolj, da so oblačila samo topla, obvezno moramo poskrbeti, da so tudi suha. Če bi se spotili, bi se vlažna oblačila sušila na nas, kar bi samo povečalo možnost za bolezen. Zgornja oblačila morajo biti dovolj velika, da se res dobro zaščitimo pred vetrom in mrazom, predvsem pa ne smejo biti prekratka.

Ne smemo pozabiti na kapo, šal in rokavice, ki niso le modni dodatek. Kar 40 odstotkov telesne temperature izgubimo skozi kožo na vratu in glavi. Ne pozabimo na tople nogavice, ki naj bodo čim daljše, da pokrijejo še meča, ne le gležnje. Pozimi je čas, da pozabimo na modno razkazovanje gležnjev, raje oblecimo gamaše, dolgo spodnje perilo ali pajkice.

Nujno na kozarček

Mrzlega vremena ne povezujemo z dehidracijo, a je tudi pozimi tekočina nujna, ne le v toplem vremenu. Ali dovolj pijemo, lahko najenostavneje preverimo z barvo urina. Temnejši kot je, bolj smo dehidrirani. Ker se zaradi dehidracije izsušijo tudi naše sluznice, lahko postanemo dovzetnejši za okužbe, saj virusi lažje prodrejo v organizem skozi poškodovano, izsušeno sluznico.

Sluznica dihalnih poti ogreje in navlaži zrak, tako da v pljuča pride segret zrak brez infektivnih delcev. Imunski sistem telesa najbolj podpremo s pitjem toplih napitkov in z nošenjem suhih oblačil. Zaradi mraza ne bomo kar tako zboleli, zboleli bomo zato, ker bo naš imunski sistem oslabljen in bodo imeli virusi prosto pot.

S toplo pijačo zmanjšamo učinke suhega mrzlega zraka od zunaj. Najbolje je piti topel čaj brez dodatka alkohola, saj alkohol in mraz ne gresta skupaj. Alkohol širi žile, kar pomeni, da telo prek kože oddaja več toplote, ki bi jo bolj potrebovali naši notranji organi. Brez težav pa v čaj lahko dodamo med in limono, da se bomo še malce posladkali.

Okrepimo odpornost telesa

Sezoni prehladov težko povsem uidemo. Če že zbolimo, so najboljše zdravilo počitek, dovolj tekočine in vitamini. Ne čakajmo, da obolenje postane res intenzivno, ampak pomagajmo telesu, da samo premaga viruse. Obrambni odziv telesa lahko podpremo z jemanjem prehranskega dopolnila, ki vsebuje naravne snovi.

Še preden zbolimo, pa se veliko gibajmo zunaj, privoščimo si dovolj spanja, izogibajmo se stresu in občasno obiščimo sproščujočo savno.

Na jedilniku: topla kosila

S pravilno hrano lahko telesu pomagamo vzdrževati telesno temperaturo. Prav obrambni mehanizmi telo izčrpajo, zato ga moramo preskrbeti s kakovostno, predvsem pa toplo prehrano. Na veselje vseh, ki obožujejo obilnejša kosila, naj povemo, da je pozimi hrana lahko malce izdatnejša, da nam bo topleje. Dobrodošel je tudi večji vnos maščob in beljakovin.

Tople odeje, vendar v kakšnem vrstnem redu?

Ni lepšega, kot se v mrzlem vremenu zaviti v nekaj odej in s toplim kakavom v rokah preživeti prijeten večer. Čeprav nam je vsem jasno, kako se pokriti, pa je dobrodošel nasvet naših babic: najprej se pokrijemo z najbolj puhasto odejo, čisto na vrh pa pogrnemo tenko, gosto odejico, ki bo preprečevala uhajanje toplote.