Prisluhnite klicu po razstrupitvi telesa

Zdrav duh v zdravem telesu je načelo, ki ga vsi poznamo in bi se ga radi držali, a nas hiter življenjski ritem in nezdrav življenjski slog velikokrat zapeljeta stran od tega. Ste pogosto utrujeni, vas mučijo glavoboli, imate težave s kožo in prebavo? To so lahko znaki zamaščenih jeter, ki kličejo na pomoč. Če ste med zgornjimi simptomi prepoznali katerega, ki pesti tudi vas, je rešitev razstrupljanje.

Ljudje v telo vnašamo različne toksine. Največ jih vnesemo s predelano hrano, ki vsebuje konzervanse, kavo, sintetičnimi zdravili, alkoholom, kajenjem, škodi pa nam tudi izpostavljenost stresu ter onesnaženemu zraku. Za telo je vsaka škodljiva snov, tudi presežki hranil, alkohola ali zdravil, potencialna nevarnost, ki jo je potrebno razgraditi in odstraniti iz organizma. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do infekcij ali bolezni.

Glavno vlogo pri tem prevzemajo jetra, ki veljajo za najpomembnejši razstrupljevalni organ, saj iz telesa izločajo škodljive snovi in presnovne ostanke, obenem pa shranjujejo hranilne snovi in jih postopoma sproščajo v krvni obtok. Ker niso oživčeno tkivo, nas ne bolijo in pogosto se sploh ne zavedamo, da so preobremenjena, dokler ni prepozno.

Jetra z vnosom škodljivih snovi preobremenimo, zato postanejo zamaščena in potrebujejo razstrupljanje.

Bodite pozorni na simptome preobremenjenosti jeter

Jetra predstavljajo enega izmed najpomembnejših organov v telesu, saj opravljajo več kot 500 pomembnih funkcij – čistijo kri, iz telesa izločajo strupe in odpadne snovi, nas varujejo pred infekcijami. Delujejo kot čistilna naprava telesa, a nanje ne moremo gledati kot recimo na filter v pralnem stroju, ki ga lahko preprosto zamenjamo ali očistimo, če se zamaši. Organi namreč delujejo kot celota, v sinergiji, tako so jim pri očiščevalnih akcijah v veliko pomoč tudi črevo, koža, ledvica, pljuča. A kadar se neugodne snovi v telesu nakopičijo, čistilci svoje naloge ne zmorejo več opravljati in telo začne na preobremenjenost opozarjati z različnimi znaki. Prve blage znake zamaščenosti jeter, med katere spadajo utrujenost, glavobol, srbečica kože ali povišana telesna teža, pogosto spregledamo, zato je še toliko bolj pomembno, da jim namenimo pozornost in znamo poiskati rešitev.

Osem znakov zamaščenih jeter, ki jih je treba razstrupiti:

občutek utrujenosti in nespečnost, glavoboli, težave s kožo: srbež kože, izguba sijaja in zdrave barve kože, dermatitis, akne, previsoka telesna teža in nabiranje maščobnih oblog v predelu trebuha, počasna prebava, v nekaterih primerih tudi napihovanje in občasne slabosti, bolečine v sklepih, tiščanje pod desnim rebrnim lokom, kar kaže na to, da so jetra povečana.

Ste med zgornjimi znaki prepoznali katero izmed težav, ki pesti tudi vas? Jetra imajo neverjetno sposobnost obnavljanja – obnovijo se lahko že v treh mesecih – zato je pomembno, da jih razstrupimo s pravo terapijo in tako poskrbimo, da bodo ponovno delovala kot nova.

Hitre rešitve ne bodo delovale

Razstrupljanje se priporoča vsaj enkrat letno, traja pa naj tri mesece, kolikor jetra pravzaprav potrebujejo za obnovo. S primerno terapijo lahko v omenjenem časovnem obdobju pričakujemo spremembe v zamaščenosti jeter in proti koncu terapije razmaščena, zdrava jetra.

Jetra za razmastitev in regeneracijo potrebujejo tri mesece.

Zaupajmo naravi

Edino zdravilo za zamaščena jetra se skriva v naravi. To pomeni tako več gibanja v naravi, kot tudi prehranjevanje s primerno naravno ter ekološko hrano. V naravi se skriva tudi najboljši pomočnik za razstrupljanje jeter – pegasti badelj. Ta lahko v treh mesecih jemanja jetra spravi v red, vendar le če ga zaužijemo v pravi obliki. Mnogi zmotno menijo, da je pitje čaja iz pegastega badlja dovolj, vendar temu ni tako.

Učinkovina iz pegastega badlja, ki podpira dobro delovanje jeter in ohranja njihovo zdravje, je pravzaprav silimarin. Ta v primerni kombinaciji z drugimi učinkovinami, ki podpirajo proces razstrupljanja, poskrbi za optimalen učinek.

Med njimi najdemo še glicirizinsko kislino iz golostebelnega sladkega korena, ki podpira imunski sistem ter indijsko kosmuljo, ki prispeva k normalnemu delovanju prebavnega trakta. Jetra še dodatno podprejo vitamini B-kompleksa in vitamin E, ki je potreben za vzdrževanje energije in splošne vitalnosti. Vseh 12 aktivnih učinkovin, ki bodo pripomogle k razstrupljanju jeter, najdemo v najbolj priporočanem izdelku za razstrupljanje jeter s strani farmacevtov*, Liverinu Forte.

To je odlična priložnost, da razstrupite svoja jetra in okrepite organizem.

* IQVIA Slovenija, IMS Market Viewer 2007-2021.