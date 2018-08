Prihaja sejem nove generacije

Oglasno sporočilo

Posebno pozornost namenja mladim v agroživilstvu ter zdravi, visoko kakovostni hrani iz naše bližine. Država partnerica je Makedonija s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo. Ob njej se z nacionalnimi in regionalnimi nastopi predstavljajo Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Indija. Na 71.300 m2 razstavnih o novosti v kmetijski tehniki in živilskopredelovalni industriji ponuja 1840 razstavljavcev iz 32 držav. V pokušnjo in nakup ekoloških in najboljših regionalnih izdelkov, dobrot in vin bodo vabijo Agrina tržnica, Agrina kuhinja, Vinski hram in letos prvič tudi Medeni hram, urejen v počastitev svetovnega Dneva čebel.

Agrina kuhinja bo razvajala z regionalnimi dobrotami in prehranskimi izdelki preverjeno vrhunske kakovosti

Atraktivne predstavitve konj, govedi in drobnice na maneži

Demonstracija najnovejše gozdarske mehanizacije in predstavitve varnega dela v gozdu.

AGRA je prizorišče za številna družabna tekmovanja in srečanja, znova pa je bogat tudi sejemski strokovni program. Atraktivne so predstavitve avtohtonih pasem živali v hlevih in na maneži, kjer je vsak dan za obiskovalce na voljo brezplačno jahanje konjev, na sejemski torek pa dogajanje popestri športno preskakovanje ovir s konji. Posebno doživetje je ogled bujnih sejemskih vrtov, gozdno-parkovnega nasada in hiške iz slamnatih bal.

Delavnice v permakulturnem vrtu.

Najboljši nasveti za obdelavo domačega vrta.

Najnovejša tehnologija in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije in opreme.

Pokušnje vrhunskih vin z Vinsko kraljico Slovenije v Vinskem hramu in v hali Vino Slovenija.

Promocija akvakulture s pokušnjo jedi iz morskih sadežev.

Ob naštetem pa AGRA ponuja še veliko drugih, zdravih, okusnih, zabavnih in družabnih razlogov za preživetje prelepega sejemskega dne v Pomurju.

Razstava avtohtonih pasem živali s pokušnjami in prodajo mlečnih in mesnih izdelkov.