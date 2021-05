Preskočite spomladansko utrujenost z več energije in pozornosti do sebe

Oglasno sporočilo

Intenziven tempo življenja nam včasih ne pušča dovolj časa za kakovostno skrb za samega sebe. Ko se tega zavemo, lahko že sama misel o tem, da je napočil čas za uvedbo določenih sprememb, na primer zdravih življenjskih navad, sama po sebi povzroči določeno živčnost. Eden prvih odzivov na to idejo je ponavadi: "Ampak nimam časa za to!" Toda odlična novica je, da lahko že z nekaj preprostimi spremembami vaše vsakodnevne rutine dosežete veliko za optimalno delovanje in višjo stopnjo zadovoljstva – točno tisto, kar potrebujete za prihod pomladi. Tu je nekaj naših nasvetov za resnično dobro počutje, ki se začne spomladi!

1. Meditacija in sprostitev

Eden največjih izzivov sodobnega življenja je zagotovo ustrezno upravljanje s časom. Iskanje prostega časa za stvari, ki jih resnično radi počnemo, je včasih resnično poslanstvo. Kljub temu je zelo pomembna tudi sprostitev telesa in duha, meditacija pa je odličen način za doseg tega. Če vam primanjkuje časa za podrobnejše preučevanje tega področja, je aplikacija Calm dober začetek. Calm je kombinacija dihalnih programov, tečajev in sproščujoče glasbe ter odlično orodje za vsakogar, ki želi uvesti v svoj vsakdan praktične sprostitvene tehnike. Serije meditacij so različno dolge, zato obstajajo tudi takšne od treh do petih minut, vso vsebino pa je enostavno prilagoditi vsakemu urniku. Tovrstne dejavnosti lahko opravljate pred spanjem ali zjutraj ali pa je dovolj le nekaj prostih trenutkov.

2. Zvočne knjige

Če ste med tistimi, ki uživate v branju, nikakor pa ne najdete časa za najljubšo dejavnost ali želite preprosto prebrati več, so zvočne knjige praktična in zabavna rešitev. Ta način uživanja v vsebinah je namreč vedno bolj priljubljen po vsem svetu. Z ušesnimi slušalkami in najljubšim zvočnim naslovom lahko svoj čas uporabljate pametno tudi v napornem urniku. Vožnja z javnim prevozom, nekatera gospodinjska opravila, na primer likanje ali jutranji tek, se z zvočnimi knjigami spremenijo v "čas zame". Skupaj s številnimi drugimi aplikacijami z vsega sveta vam je na voljo prva mobilna aplikacija za avdio knjige v hrvaškem jeziku Book&zvook.

3. Načrtovanje prehrane

Čeprav se morda spet sliši zapleteno, v resnici ni preprostejše stvari, kot da se pravočasno obkrožite z zdravo prehrano. Spomladi je na voljo več sadja in zelenjave, zato lahko postane prehrana bolj raznovrstna. Odhod na tržnico ob koncu tedna lahko postane čas, ki ga boste izkoristili za sprehod, lahko pa poslušate glasbo ali – zvočno knjigo. Če si naredite zaloge zdravih produktov in sestavite seznam desetih živil, ki jih je vedno dobro imeti v hladilniku, boste vedno imeli zdravo alternativo. Poiščite nekaj preprostih receptov, pripravite si zdrave prigrizke, "cheat day", torej dan, ko smete jesti manj zdravo, pa naj bo občasna redkost. Če vam uspe vsaj enkrat na teden z nakupom zdravih živil že vnaprej vključiti načrtovanje obrokov v vašo dnevno rutino, dolgoročno pravzaprav naredite veliko uslugo svojem zdravju.

4. Vsakodnevne aktivnosti kot light trening

Pomena rednega gibanja ni treba poudarjati in vsi zelo dobro poznamo dejstvo, da bi morali vsak dan prehoditi vsaj deset tisoč korakov. V večini primerov pa uporabljamo avtomobile ali javni prevoz tudi za kratke razdalje. Morda si mislimo: "Saj to ni trening!" Ampak samo predstavljajte si, da bi vsak dan ali vsaj čim pogosteje naredili dva tisoč korakov? Na letni ravni je to že lepo število dodatnih korakov, ki smo jih naredili v smeri boljšega zdravja. Hodite čim več, s sončnimi dnevi bodo takšne stvari postale resničen užitek. Raziščite kratke, a učinkovite vaje, ki vam bodo vzele le nekaj minut na dan. Plank, počepi, trebušnjaki – kolikor je le mogoče. Če jih vključite v svoj vsakdan takoj po jutranji kavi, ne boste imeli niti občutka, da "trenirate". Vaše telo vam bo hvaležno.

5. Sanje

O pomenu kakovostnega in dolgega spanca je bilo že veliko povedanega. Vendar je vredno ponoviti – naše telo potrebuje počitek. Če mu odvzamemo tiste dragocene trenutke, v katerih se regenerira, si dolgoročno delamo veliko škodo. Če občasno ostanemo pokonci do poznih ur, se to ne bo nikjer poznalo, vendar bi morali biti vedno bolj pozorni na čas, ko spimo. Ali spimo dovolj? To je odlično vprašanje, ki si ga lahko zastavite na Svetovni dan spanja, ki ga praznujemo 19. marca.

6. Steklenica vode je vedno pri roki

Za zagotovitev zadostnega vnosa tekočine čez dan ni bolj praktične rešitve kot steklenica vode na dosegu roke. Tudi tu je "bolje preprečiti kot zdraviti". Kolikokrat ste se sredi dneva spomnili, da še niste popili niti enega kozarca vode? Hidracija je izredno pomembna, funkcionalne vode pa nam poleg hidracije lahko pomagajo tudi pri vnosu dragocenih hranil. Aquarius water + je odličen zaveznik pri uravnavanju ravni cinka in magnezija, ki sta za nas izjemno pomembni. Samo ena steklenica Aquarius water + izpolnjuje kar 30 odstotkov dnevnih potreb po vnosu mineralov cinka ali magnezija, vsebuje naravne arome in je s samo 14 kalorijami na 100 mililitrov odlična izbira za vse, ki skrbijo za svojo prehrano. Ne pozabimo, cink prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema, magnezij pa k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti telesa. Ali želimo izkoristiti pomlad in se izogniti spomladanski utrujenosti? Poiščite Aquarius v dveh osvežilnih okusih: Limona Cink in Rdeča Pomaranča Magnezij.

Naročnik oglasne vsebine je Coca-Cola Adria d.o.o.